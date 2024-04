Osterfrieden im Heiligen Land und bei der WSG Tirol, für die die Auferstehung schon vor Ostern, geschweige denn vor Pfingsten stattfand. Kaum sind die "Ampeln" auf "Quali-Gruppe" geschaltet, sind die Wattener da! Und nach zwei gespielten Runden in der Qualigruppe die "Mannschaft der Stunde". Mit vier Punkten holten die Silberberger-Schützlinge die meisten von allen sechs Klubs unten, verpassten bereits beim Auftakt gegen den WAC nur knapp einen Dreier. Der dann bei Austria Lustenau (1:2) verdientermaßen fällig war. "Wundertüte Wattens"! Was doch Gier, diktatorischer Ansatz und eine Brandrede bewirken...

Schaut derzeit zufrieden drein: WSG Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger (Motto: "Mein Lieblingstag? Heute"). Seine Mannschaft hat den Turnaround geschafft und derzeit das Momentum. In Teil 2 der "Vorarlberg-Gastspiele" reisen die Wattener am Freitag wieder ins Ländle, treffen im nächsten Westduell auf den nunmehr punktgleichen SCR Altach (ab 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Auf Schlusslicht SC Austria Lustenau hat die WSG nun ein Fünf-Punkte-Polster, doch kein Ruhekissen. Weiß auch "Silbi" und auch, dass weitere Worte und Taten folgen müssen. Doch man ist auf dem richtigen Weg...

Verkorkster Grunddurchgang mit ein und anderem Lichtblick

Fangen wir mal chronologisch an. Da war zunächst bei den - wieder mal - von großem Umbruch getragenen Tirolern der Fehlstart in die ADMIRAL Bundesliga-Saison von drei Niederlagen. Außerdem wäre man zuvor beim Pflichtspielauftakt der Saison 2023/24 beinahe in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup beim oberösterreichischen Viertligsten SV Sedda Bad Schallerbach "baden gegangen". Erst gegen Ende der Verlängerung bekamen die Wattener an jenem Freitagabend, dem 21. Juli, nochmal "Oberwasser", erlöste der polnische U21-Nationalspieler Aleksander Buksa mit dem 3:2-Siegtreffer den favorisierten Bundesligisten nach Vorlage von Valentino Müller. Der zuvor für die Gäste zwischenzeitlich die 2:1-Führung erzielt hatte.

In der Liga ging es dann nach drei Auftaktniederlagen mit zwei Unentschieden weiter, wobei das jeweilige 1:1 gegen den LASK (H) und beim SK Rapid in Hütteldorf durchaus als Achtungserfolg zu werten waren. Zumal in Anbetracht der damals vorhandenen Seelenverfassung der Silberberger-Schützlinge. Der erste Dreier folgte dann in Runde 6 mit einem umkämpften 3:2 bei Austria Lustenau.

Nur dank "Horror-Herbst" von Austria Lustenau nicht mit roter Laterne überwintert

Apropos Austria...! Durch den "Horror-Herbst" der Vorarlberger (kein Sieg, drei Punkte nach 17 Runden) blieb der WSG überhaupt erst erspart, nach der Hinrunde im Besitz der Roten Laterne zu sein bzw. mit dieser hernach zu überwintern. Denn mit nur fünf Punkten in der Hinrunde (1S, 2U, 8N) ist man normalerweise Tabellenletzter.

Doch was ist schon normal? Insbesondere bei den Tirolern! Die vom 23. September bis 5. Dezember in neun Spielen acht (!) Niederlagen kassierten. Lediglich der zwischenzeitliche 5:1-Kantersieg zum Faschings-Session-Auftakt am 11.11. ließ Freude aufkommen und lieferte ein Lebenszeichen. Auch der Jahresabschluss mit dem 2:1-Sieg auswärts bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz ließ Hoffnung für bessere Zeiten im Frühjahr aufkeimen.

Doch wie der Saisonstart, gab es auch zum Jahresauftakt drei Pleiten en suite. Am 3. März dann mit dem ersehnten ersten Punktezuwachs in 2024, dem 1:0-Heimsieg über den Meistergruppen-Teilnehmer TSV Hartberg, der erste Befreiungsschlag. Der auch durch die 0:2-Niederlage in der letzten Grunddurchgang-Runde bei Austria Wien nicht zu trüben war.

Buksa und die WSG Tirol wehren sich gegen einen möglichen Abstieg und wollen ihrem Cheftrainer einen würdigen Abschied bereiten.

"Trainer-Abschied-Effekt" und mehr Gier im Training?

Längst war ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, urplötzlich mehr Zug drin. Liegt´s womöglich auch am "Trainer-Abschied-Effekt" (siehe auch die Longtime-Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool oder Christian Streich beim SC Freiburg)? Nachdem Langzeit-Chefcoach Thomas Silberberger nach elf Jahren erfolgreichen Wirkens (Besonderheit: Aufstieg von 3. Liga bis in Bundesliga!) offiziell seinen Abgang bei der WSG Tirol zum Saisonende verkündet hat, wollen sich die Spieler womöglich noch mehr beweisen bzw. zerreißen.

Der erfahrenste Akteur der Wattener, Kofi Schulz (siehe auch Ligaportal-Interview) meinte kürzlich bei Sky: "Im Training ist mehr Gier in den letzten vier Wochen"

Fakt ist: In der Qualifikationsgruppe sind das Kapitän-Duo Felix Bacher & Valentino Müller und Co. derzeit die "Mannschaft der Stunde". Hat sich da schon was vor dem Start "in den Köpfen" abgespielt. Wie sagte ein weiser Mann mal: "Erst gewinnen, dann beginnen".

Will heißen: So tun als ob...dass psychisch das Vorhaben bzw. Wunsch schon eingetreten sind. Der Sieg mental geschafft. Dann geht es zur Tat. Wie weit ist Thomas Silberberger, der bekanntlich auch ein guter Psychologe, respektive Spielerflüsterer und -versteher sein kann, aus seiner Mannschaft noch mehr rauszukitzeln vermag, "in die Köpfe" seiner Schützlinge vorgedrungen?

Ligaportal fragte beim 50-jährigen Wörgler nach.

Wehe, wenn WSG-Trainer Thomas Silberberger mal den "Diktator" rauslässt...

"Muss jedes Jahr mal kurz ausschweifen in diktatorischen Führungsstil"

Thomas Silberberger über...

...die Wundertüte WSG Tirol und was in den letzten Wochen mit der Mannschaft passiert ist: "Ja, Wundertüte WSG Tirol. Jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass ich mal kurz ausschweifen muss in einen diktatorischen Führungsstil. Das war heuer auch wieder so. Die Rückrunde ist ungenügend gestartet (Anm.: drei Niederlagen zum Neujahrs-Auftakt). Deswegen haben wir nach den zwei Spieltagen und dem 1:4 beim WAC schon einiges verändert. Auch in der Ansprache und der Gestaltung des Trainings. Da war dann sehr viel diktatorischer Ansatz drin.

Allerdings weiß jeder, der sich etwas damit auskennt, dass das mit diktatorischen Ansätzen nicht lang gut geht. Deswegen haben wir das auch light zwei, drei Wochen betrieben. Aber es wiederholt sich. Das haben wir fast jedes Jahr machen müssen. So um den Zeitpunkt Qualirundenauftakt.

"Aber: ...diktatorisch geht nicht lange gut"

Ich erinnere vor zwei Jahren, als wir zum Start 0:6 beim LASK verloren haben. Letztes Jahr 0:1 beim SCR Altach. Wir sind jedes Jahr in die Qualirunde holprig rein gekommen. Heuer sind wir richtig gut rein gekommen, weil wir diese Holprigkeit schon drei Wochen zuvor gehabt haben. Es hat irgendwo immer auch was zu tun mit der langen Winterpause bei uns in Tirol. Da ist es schwierig, weil wir kaum Plätze zum Trainieren haben. Aber das soll keine Ausrede sein.

Fakt ist, dass wir einen diktatorischen Ansatz gewählt haben und dass der über einen gewissen Zeitraum sehr, sehr gut angekommen ist. Aber wie gesagt, diktatorisch geht nicht lange gut."

"Sowohl ich als auch Stefan Köck haben nach WAC-Match Brandrede gehalten"

...das Schlüsselerlebnis, wodurch die WSG wieder in Erfolgsspur fand und wie Kofi Schulz meinte ,die Gier entstanden ist: "Die Gier ist entstanden, weil sowohl ich als auch Stefan Köck (Anm.: WSG Tirol-Manager) eine Brandrede gehalten haben nach dem WAC-Match. Weil das viel zu wenig war bei der 1:4-Niederlage und zum Auftakt 2024 am zweiten Spieltag im Lavanttal. Da haben wir wirklich beide eine Brandrede gehalten, dass es so nicht weiter geht.

Wir haben natürlich auch im Trainingsprozeß extrem viel eingefordert und - wie gesagt - wir sind dann drei Wochen extrem diktatorisch geworden. Vielleicht ist auch deswegen etwas eine Gier entstanden bei den Jungs."

"Valentino Müller bringt sehr viel Routine mit, strahlt viel Ruhe aus"

...das Comeback von Valentino Müller und ihn als Faktor: "Natürlich ist das ein Topspieler für uns. Deswegen habe ich mich auch jetzt gegen Lustenau für ihn entschieden, obwohl Naschberger sehr, sehr gut gespielt hat. Valentino Müller bringt sehr viel Routine mit, strahlt viel Ruhe aus und ist ein stabilisierender Faktor für unsere Mannschaft und unsere Leistungen."

...ob er mit der in dieser Saison neuen Variante Doppel-Kapitän (Bacher/Müller) im Jobsharing bestätigt wurde: "Die Doppel-Kapitän-Funktion hat sich nicht wirklich bestätigt für mich. Weil es ja kaum, ich glaube keine vier Spiele gegeben hat, wo Bacher und Müller in der Startelf waren (Anm.: beide mit wiederholtem Verletzungspech).

Also von dem her hat es da kaum eine Diskrepanz gegeben oder wo ich sagen kann, dass sich das bestätigt oder gut angefühlt hat. Weil einfach das zu selten der Fall war und ich fast nie den Kapitän switchen brauchte."

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner, GEPA-ADMIRAL und Josef Parak