Für den TSV Hartberg kam das Match gegen den SK Rapid womöglich ein Spiel zu spät. Denn in der vergangenen Runde war Marco Grüll bei den Hütteldorfern vom Sportgericht noch gesperrt. Um nach seiner Zwangspause in Rd. 2 der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga nur so vor Tatendrang zu sprühen, schnell seinen "Nachholbedarf" mit einem Blitztor zu stillen, um letztendlich beim 3:0-Auswärtssieg einen Triplepack zu schnüren und nun mit elf Treffern die BL-Torschützenliste anzuführen. Während die Steirer nach zwei 1:0-Siegen im Grunddurchgang diesmal gegen Grün-Weiß leer ausgingen. Dazu TSV-STATEMENTS.

Hat nach den beiden deutlichen Auftaktniederlagen in der Meistergruppe gegen den Serienmeister (1:5 beim FC Red Bull Salzburg) und Rekordmeister SK Rapid viel zu tun: Markus Schopp. Der TSV-Cheftrainer war natürlich auch wenig angetang von der obszönen Geste, zu der sich Donis Avdijaj, der außerdem in der 88. Minute die "Ampelkarte" sah, hinreißen ließ. Während sich im Hintergrund Präsidentin Brigitte Annerl schon mal abwendet.

"So aufzutreten ist für mich unerklärlich"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Leider war das von der ersten Sekunde an zu wenig. Wir waren in den Zweikämpfen nicht präsent, haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren. Wir waren in der Offensive, wie ich finde, erst in der 92. Minute den ersten Abschluss gehabt. So aufzutreten ist für mich unerklärlich.

Da muss man vielleicht auch ein bisschen genauer schauen, ob der eine oder andere Spieler nicht in der Verfassung war, in der er eigentlich sein hätte müssen. Von dem her kann man dem Gegner nur gratulieren. Sie haben alles richtig gemacht und verdient 3:0 gewonnen.“

…woran die Leistung seiner Mannschaft liegen könnte: „Ich glaube einfach, dass ein paar Spieler sehr an ihrem Limit gespielt haben, über einen sehr langen Zeitraum. Der eine oder andere Spieler hat heute auf mich auch nicht zu 100 % fit gewirkt.

Ich weiß wie die Spieler sind, sie sagen nichts und machen trotzdem, so geht das aber nicht. Dann wird man einfach beinhart bestraft. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit zwar schon im Spiel ware,n aber einfach zu wenig torgefährlich und das ist nicht das, was ich will.“

„Damit macht er sich keine Freunde"

…den Ausschluss von Donis Avdijaj und dessen Reaktion darauf: „Ich vermute, dass das nicht wegen einem Foul war, sondern wegen einer Kritik. Diese Reaktion darf überhaupt nicht sein. Da muss er einfach lernen. Er ist ein Spieler, der sehr emotional ist und versucht, diese Emotionen auch immer auf den Platz zu bekommen. Damit macht er sich keine Freunde.“

…vor dem Spiel über das Fehlen einer Eindeutigen Linie bei Schiedsrichterentscheidungen im Bezug auf die Niederlage gegen Salzburg vor zwei Wochen: „Wie schon gesagt, in der Situation mit Fernando ist es natürlich eine Situation, in der er den Ball spielt, aber dann den Gegenspieler trifft. Für mich ist das nie und nimmer eine Rote Karte, aber es wurde heuer schon öfter auf Rot entschieden.

Da muss mir dann einer erklären, wer danach der Maßstab ist und sagt, dass etwas eine Rote Karte ist oder nicht. Da tue ich mir schwer und es wäre mir lieber, wenn der Schiedsrichter am Platz das entscheidet und niemand irgendwo in einem Kammerl.“

„Es war heut einfach viel zu wenig von uns"

Maximilian Entrup (Torjäger TSV Hartberg): „Gleich mit 0:1 zu starten hat das Spiel sehr schwierig gemacht. Wir kassieren sehr oft früh Gegentore. Im Frühjahr scheitert es bei uns im letzten Drittel. Es war heut einfach viel zu wenig von uns."

Paul Komposch (Abwehrspieler TSV Hartberg): „Es war ein katastrophaler Start von uns und heute einfach zu wenig."

„Sie performen halt nicht mehr so, wie sie im Herbst außergewöhnlich performt haben"

Peter Stöger (Sky Experte) über das Frühjahr von Hartberg: „Sie performen halt nicht mehr so, wie sie im Herbst außergewöhnlich performt haben. Das, was sie im Herbst hingestellt haben, ist das wovon wir immer noch reden. Wenn du die letzten Wochen oder Spiele nüchtern betrachtest, muss man sagen, dass die Punkteausbeute nicht mehr so ist, wie man sich es erhofft hat.

Natürlich kann man sagen, dass das, was vorher war, weit, weit über performt war und das jetzt ist wahrscheinlich unter ihrer Qualität. Aber das ist in einer Mannschaft wie Hartberg vielleicht auch ganz normal, dass du solche Phasen auch hast."

"Einfacher hat der VAR den Job für die Schiedsrichter nicht gemacht. Aber..."

Oliver Drachta (Schiedsrichter-Experte):

…auf die Frage, ob Donis Avdijaj nach seiner Geste nach dem Ausschluss länger als ein Spiel fehlen wird: „Es ist ganz schwierig zu beurteilen. Der Schiedsrichter wird einen Bericht verfassen, wenn er es so wahrgenommen hat. Das geht an den Senat eins der Bundesliga. Dort sind die richtigen Leute, die das entscheiden werden.“

…vor dem Spiel über den VAR: „Einfacher hat der VAR den Job für die Schiedsrichter vielleicht nicht gemacht, zum Teil auf jeden Fall fairer für den Fußball. Aber die Fragen bleiben trotzdem.“

…vor dem Spiel über eine klare Linie bei Schiedsrichterentscheidungen: „Natürlich ist die Aussage von Markus Schopp nachzuvollziehen. Aber die klare Linie fehlt auch, wenn der Schiedsrichter nur am Feld ist. Ob das jetzt jemand in einem Kammerl entscheidet oder nicht, die unterschiedlichen Schiedsrichter entscheiden einfach unterschiedlich, weil sie eine Szene anders wahrnehmen. Da kann es natürlich sein, dass da unterschiedliche Dinge herauskommen.“

