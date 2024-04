Immer wenn es darauf ankommt, der "Meistergruppen-Vorhang" aufgeht und besonders in Spitzenspielen bei Vizemeister SK Sturm Graz ist Serienmeister FC Red Bull Salzburg voll da. Die Roten Bullen bauten mit dem 1:0-Auswärtssieg beim ärgsten Verfolger ihren Vorsprung auf die Steirer auf fünf Punkte aus und prolongierten ihre Erfolgsserie seit Playoff-Einführung in 2018, in der die Mozartstädter immer auf Rang 1 blieben. In 52 Spielen wurden nur drei verloren, ist man seit nunmehr 15 Spielen unbesiegt und gewann von elf Duellen gegen den SK Sturm allein zehn (1N). STATEMENTS aus dem Lager der Salzburger.

Da legst di nieder....Fernando machte die "Musik" in der 1. Halbzeit, doch der von der SK Sturm-Defensiv kaum unter Kontrolle zu bringende Brasilianer ließ gleich reihenweise, konkret vier Torchancen aus und damit seine ambitionierte Anwartschaft zum "Man of the Match". Am kommenden Donnerstag in der Red Bull Arena hat der Salzburger Stürmer die nächste Gelegenheit gegen ÖFB-Cup-Titelverteidiger aus Graz. Im Viertelfinale traf Fernando beim 3:2-Sieg beim LASK doppelt.

„Jungs haben viel investiert, was notwendig war gegen eine sehr starke Sturm Graz Mannschaft"

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Die Jungs haben viel investiert, was auch notwendig war gegen eine sehr starke Sturm Graz Mannschaft. Es war der erwartete Fight. Meine Jungs haben es richtig gut gemacht. Ich glaube einfach, dass wir gewusst haben, dass wir in den ersten Duellen gut sein müssen und auf zweite Bälle gut sein müssen. Wir wussten auch, dass wir immer wieder die Tiefe bespielen müssen und sie schnell überspielen müssen. Ich finde, da hatten wir in der ersten Halbzeit über Fernando schon auch gute Umschaltmomente. Am Ende haben wir auch gut verdichtet in der Phase, in der Sturm stärker war.“

…ob es ein Rezept dafür gibt, dass Salzburg immer abliefert, wenn sie müssen: „Ich glaube, dass wir seit längerer Zeit am Punkt da sind. Aber speziell heute haben wir gewusst, dass diese drei Punkte eine speziellere Wertigkeit haben.“

…Mads Bidstrup: „Ich glaube einfach, dass bei ihm vieles in eine gute Richtung geht. Seit Monaten ist das ein Spieler, der bei uns unglaublich investiert und mit seinen Gegenpressing-Momenten immer wieder für Ballgewinne sorgt. Speziell heute und in den letzten Tagen stellt er auch Torgefahr unter Beweis und es freut uns, dass er sich da so entwickelt hat.“

…die hitzige Schlussphase: „Dass das natürlich eine emotionale Hochschaubahn ist, ist nicht überraschend. Es geht um viel und da wird es am Ende ein bisschen emotionaler. Für uns ist es auch wichtig, mit unseren jungen Burschen, dass wir lernen, cool zu bleiben und nicht mit einer Roten Karte verabschiedet werden. Das ist auch ein Schritt, den wir machen müssen. Ich war aber relativ gefasst.“

…ob alle in der Schlussphase immer respektvoll waren: „Das kann ich nicht sagen, ob immer alle respektvoll waren. Ich versuche es, meine Jungs auch, weil das einfach ein wichtiger Wert ist bei uns. Wir haben aber natürlich viele junge Spieler, die müssen auch noch dazulernen. Ich finde aber, dass wir im Großen und Ganzen unsere Emotionen sehr gut im Griff hatten.“

…was dieser Sieg für einen Schritt bedeutet: „Wir haben noch viele Spiele vor der Brust. Das war heute ein wichtiger Sieg, der tut uns gut, diese drei Punkte gegen einen unmittelbaren Gegner haben eine Wirkung, das ist keine Frage. Gleichzeitig haben wir jetzt ein ganz wichtiges Cupspiel vor uns und dann geht es gegen Rapid. Ich glaube einfach, man muss die Dinge sehr, sehr konzentriert und bescheiden abarbeiten. Es kann ganz schnell sehr viel passieren, das wissen wir im Fußball. Heute dürfen wir uns freuen und morgen konzentrieren wir uns wieder auf die nächste Aufgabe.“

Alexander Schlager (Kapitän & Keeper FC Red Bull Salzburg): „Ja klar sind die direkten Duelle in der Meistergruppe wichtig. Da braucht man auch nicht hin und her reden. Aber es ist Wurscht, wenn wir nächstes Wochenende nicht gewinnen und Sturm gewinnt. Also von dem her sind wir dann wieder dort, wo wir vor einer Woche waren. Deswegen ist das jetzt noch überhaupt nichts, über das wir nachdenken sollten.

Wir sollten uns auf das Tägliche konzentrieren. Heute nehmen wir einen Sieg mit und ab morgen werden wir uns auf das Spiel am Donnerstag vorbereiten."

„Acht Spiele noch und dann können wir feiern"

Mads Bidstrup (1:0-Siegtorschütze FC Red Bull Salzburg) über..

…das Spiel: „Der Abend ist wirklich, wirklich wichtig. Wir sind in den letzten acht Spielen und sind fünf Punkte von Sturm entfernt. Die drei Punkte heute waren sehr, sehr wichtig. Acht Spiele noch und dann können wir feiern.“

…sein Tor: „Es war wirklich gut, wieder ein Tor zu schießen und ich freue mich für die Mannschaft.“

…seinen Jubel mit den Fans: „Ich muss ein bisschen an meinem Jubel arbeiten, ich habe noch nicht so viele Tore geschossen. Ich weiß also nicht, was ich machen soll. Ich wollte eigentlich nur mit den Fans feiern, das ist schön.“

…die Hektik in der Schlussphase: „Diese Top-Spiele sind immer ein bisschen hektisch. Ich glaube auch, dass Sturm es wirklich gut gemacht hat, es war ein schweres Spiel für uns. Wir haben wirklich hart gearbeitet und die drei Punkten sind ein gutes Gefühl.“

…den Verein und die Fans: „Ich liebe diese Fans und diesen Verein.“

„Dass durch einen Standard das Tor fällt, war auch irgendwie klar"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Das Ergebnis war sehr knapp, ich finde, der knappe Sieg geht auch in Ordnung. Das Spiel war schon sehr intensiv, da waren nicht wahnsinnig viele Ballstafetten. Es waren wahnsinnig viele Kämpfe um erste, zweite und dritte Bälle, Konterversuche die abgefangen wurden und Gegenkonter.

Dass durch einen Standard das Tor fällt, war auch irgendwie klar. Dass es zum Schluss noch einmal hitzig wird, ist bitter, vielleicht auch nicht nötig, aber ich verstehe, dass die Nerven blank liegen. Wenn es 3:0 gestanden wäre, wäre das am Ende nicht mehr passiert. Da kommt dann nochmal alles an Adrenalin raus, was du in der Phase dieses Spiels unter Kontrolle gehabt hast.“

…Mads Bidstrup: „Er ist ein richtig sympathischer Typ. Er macht mir auch Spaß, weil er versucht, Interviews auf Deutsch zu geben. Er integriert sich, identifiziert sich mit dem Club und freut sich. Er weiß auch, dass noch ein paar Spiele sind und sie noch ein paar Punkte brauchen. Der Junge ist fokussiert und gut drauf.“

Siehe auch:

Mads macht´s! Bidstrup mit Goldtor für FC Red Bull Salzburg beim SK Sturm Graz

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Michael Meindl