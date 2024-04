"Fasten your seatbelts!" Bitte anschnallen! Es steht eine "heiße Fahrt" bevor: Die Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup geht in das Halbfinale. Am Mittwoch, 3. April (20.45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gastiert der SK Rapid in der Monte Schlacko Arena beim ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben, der bereits drei ADMIRAL Bundesligisten aus dem Bewerb warf. Am Donnerstag, 4. April (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es in der Red Bull Arena zum brisanten Duell zwischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz. Beide trafen erst am Ostersonntag in der Liga aufeinander.

So schnell sieht man sich wieder. Vier Tage nach dem Spitzenspiel in der Liga trifft der Stürmer aus Belo Horizonte mit den Roten Bullen wieder auf den SK Sturm Graz, der als Cup-Titelverteidiger gefordert ist. Nachdem der kaum zu stoppende 25-jährige Brasilianer beim 1:0-Sieg der Roten Bullen in Graz-Liebenau gestern noch Chancenwucher betrieb, will der "Zauberfuss vom Zuckerhut" im Duell der "Crème de la Crème" im österreichischen Fußball den Mozartstädtern den Donnerstag-Fußballabend versüssen. Im Viertelfinale machte Fernando die Musik, war dank seinem Doppelpack Anfang Februar Matchwinner beim 3:2-Sieg beim LASK.

DSV Leoben warf mit WSG Tirol, WAC und SCR Altach bereits drei Bundesligisten aus Cup

Der SK Rapid kann in Leoben, wie im Vorjahr, in das Finale des UNIQA ÖFB Cup einziehen. Die Hütteldorfer scheiterten damals kurz vor dem Ziel mit einem 0:2 am SK Puntigamer Sturm Graz. Den letzten Titel im Bewerb holte Rapid in der Saison 1994/95 mit einem 1:0 im Finale ausgerechnet gegen den DSV Leoben. Die Steirer, die als einziger Verein aus der ADMIRAL 2. Liga noch vertreten sind, schafften es heuer zum insgesamt zweiten Mal unter die besten vier Teams und konnten mit der WSG Tirol, dem RZ Pellets WAC und dem Cashpoint SCR Altach bereits drei Bundesligisten aus dem Bewerb werfen.

Der Weg in das Halbfinale:

DSV Leoben GGMT Revolution: ATUS Ferlach (A) 0:1, WSG Tirol (H) 3:1, RZ Pellets WAC (H) 6:5 n.E., Cashpoint SCR Altach (H) 2:1.

SK Rapid: SR Donaufeld (A) 0:7, Union Gurten (A) 2:5 n.V., SKU Amstetten (A) 1:5, SKN St. Pölten (H) 3:1.

Wer gerät ins Stolpern bzw. bleibt auf der Strecke? Mika Biereth mit Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz oder Strahinja Pavlović, der mit dem FC Red Bull Salzburg im Vorjahr im ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Red Bull Arena nach Elfmeterschießen gegen die Steirer ausschied. Apropos Elfmeterschießen! Das kennen die Roten Bullen bereits aus dem Achtelfinale als die Struber-Schützlinge dank ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager mit 6:5 n.E. in Hartberg den Aufstieg schafften.

In Vorsaison scheiterte FC Red Bull Salzburg am SK Sturm Graz

Für den SK Puntigamer Sturm Graz geht es heuer um die Titelverteidigung. Im Halbfinale wartet der FC Red Bull Salzburg. Vergangenes Jahr durchbrachen die Grazer eine Serie der Salzburger von vier Titeln in Folge. Auch im Finale der Saison 2017/18 war für die Mozartstädter nach vier Titeln en suite gegen Sturm Endstation. Es setzte ein 0:1 nach Verlängerung.

Letzte Saison scheiterte Salzburg mit einem 4:5 im Elfmeterschießen im Viertelfinale an den Steirern. Erst am vergangenen Sonntag kam es in der ADMIRAL Bundesliga zum direkten Duell der beiden Klubs, das Salzburg 1:0 gewinnen konnte.

Der Weg in das Halbfinale:

FC Red Bull Salzburg: SCU Ardagger (A) 0:6, SV Austria Salzburg (A) 0:4, TSV Egger Glas Hartberg (A) 5:6 n.E., LASK (A) 2:3

SK Puntigamer Sturm Graz: SAK Klagenfurt (A) 2:7, SV Leobendorf (A) 0:3, GAK 1902 (A) 2:3, FK Austria Wien (H) 2:0

Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24 im Überblick

Halbfinale mit VAR-Einsatz:

DSV Leoben GGMT Revolution vs. SK Rapid

Mittwoch, 3. April 2024, 20:45 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER)

SR: Hameter, SRA1: Weiß, SRA2: Obritzberger, 4. Talic, VAR: Heiß

FC Red Bull Salzburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Donnerstag, 4. April 2024, 20:45 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER)

SR: Altmann, SRA1: Brandner, SRA2: Borucki, 4. Ch. Jäger, VAR: Kijas

Finale:

1. Mai 2024, 17:00 Uhr, Wörthersee Stadion Klagenfurt

Prämien

Für jeden Heimverein wird im Halbfinale eine Prämie in Höhe von € 33.000,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 55.000,-.

VAR

Im UNIQA ÖFB Cup kommt in dieser Saison bei beiden Halbfinalspielen wieder der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz. Der Ablauf im Stadion sowie die technische Umsetzung erfolgt wie aus der Bundesliga bekannt.

Fair-Play-Wertung

Bereits seit dem Viertelfinale werden wieder Punkte in der von STIEGL-Brauerei Salzburg präsentierten Fair-Play-Wertung vergeben. In die Bewertung, die von den ÖFB Venue Direktoren vorgenommen wird, fließen u.a. das Verhalten der Spieler, Fans und Funktionäre ein. Der Betrag von 10.000 Euro wird zweckgebunden für Aktionen und Projekte im Bereich Fairplay und Anti-Rassismus an den siegreichen Verein am Ende der heurigen Cup-Saison ausgeschüttet.

PUMA Cup Spielball

Gespielt werden die beiden Halbfinalspiele (5. Runde) mit dem offiziellen PUMA Cup-Spielball.

Voting zum Player Of The Match

Im Cup-Halbfinale kann wieder für den Player Of The Match abgestimmt werden. Dazu einfach die ÖFB App im App Store oder im Google Play Store kostenlos downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player Of The Match Button auswählen. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig!

Im UNIQA ÖFB Cup geht es diese Woche um den Einzug in das Finale. 👀🏆 Zur Vorschau ⬇️ #GlaubeWilleMut https://t.co/BfIn2Glcjr — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 1, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Michael Meindl, Helmut Dietmaier und Harald Dostal/www.sport-bilder.at