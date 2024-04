Sechs (!) Rote Karten in sechs ADMIRAL Bundesliga-Partien in der 24. Runde, Rekordwert in der 50. Jubiläumssaison der Beletage bis dato! Gleich drei (inklusive jener von SK Sturm Graz-Sportchef Andreas Schicker gar vier) - und immer noch eine zu wenig (?) - gab es im Gipfeltreffen in Graz-Liebenau, dazu der Ausschluss von SC Austria Lustenau-Abwehrspieler Kennedy Boateng. Hinzu kamen die Ampelkarten gegen Startelf-Debütant Moritz Wels (FK Austria Wien) und gegen TSV Hartberg-Leistungsträger Donis Avdijaj, der sich obendrein zu einer obszönen Geste hinreißen ließ... Nachfolgend die Beschlüsse des BL-Strafsenates.

In der "ewig langen" Nachspielzeit im Gipfeltreffen zwischen dem SK Sturm Graz und dem FC Red Bull Salzburg hatte nicht nur das Schiedsrichter-Gespann um den Oberösterreicher Stefan Ebner alle Hände voll zu tun, sondern auch VAR Manuel Schüttengruber (Linz), dem aus 13 (!) Kamera-Perspektiven nur zwei eindeutige Bilder geliefert haben sollen. So kam es trotz dreier Roter Karten dazu, dass Bullen-Defensivmann Oumar Solet nach einer vermeintlichen Tätlichkeit gegen den ausgeschlossenen "Blackies"-Mittelfeldstabilisator Jon Gorenc Stankovic "ungeschoren" davonkam.



"Rotsünder" des Gipfeltreffens erhalten ein bzw. zwei Spiel(e) Sperre

Lucas Gourna-Douath (FC Red Bull Salzburg): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) – Unsportliches Verhalten

Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz): 2 Spiele Sperre - Tätlichkeit

Dimitri Lavalée (SK Puntigamer Sturm Graz): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Tätlichkeit

Damit verpassen die "Streithähne" den Halbfinal-Hit im UNIQA ÖFB Cup am Donnerstag (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) - Jon Gorenc Stankovic fehlt zudem in Rd. 25 der ADMIRAL Bundesliga, am Sonntag im Heimspiel gegen den LASK (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Lange Funktionssperre für "Blackies"-Sportchef

Andreas Schicker (GF Sport SK Puntigamer Sturm Graz): 1 Monat Funktionssperre + 2.000 Euro Geldstrafe – Schiedsrichterkritik

Die Funktionssperre umfasst den Spielbetrieb - u.a. Spielfeld, Spieler- und Betreuerbänke, Spielertunnel sowie Kabinen. Die Funktionssperre beginnt bei jedem Pflichtspiel 30 Minuten vor Spielbeginn und endet 30 Minuten nach Spielende.

Weitere Sperren aus der ADMIRAL Bundesliga und 2. Liga

Kennedy Kofi Boateng (SC Austria Lustenau): 1 Spiel Sperre – Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Donis Avdijaj (TSV Egger Glas Hartberg): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Unsportliches Verhalten

Donis Avdijaj vom TSV Egger Glas Hartberg wurde durch den Disziplinarankläger der Österreichischen Fußball-Bundesliga beim zuständigen Senat 1 angezeigt, nachdem er beim Spiel gegen den SK Rapid am Sonntag nach seinem Ausschluss eine provokante Geste gezeigt hat. Der Disziplinarankläger konnte tätig werden, da die Aktion außerhalb des Wahrnehmungsbereichs des Schiedsrichters geschah und der VAR nicht mehr tätig hätte werden können, da der Spieler bereits des Feldes verwiesen war. Die Sperre wird zusätzlich zur Ein-Spiele-Sperre durch die Gelb-Rote Karte ausgesprochen.

Gemäß § 20 Abs. 8 der Spielbetriebsrichtlinien der Bundesliga können Spieler, Offizielle und Teamoffizielle wegen grob unkorrektem Verhalten, das der Schiedsrichter nicht wahrgenommen und damit darüber keine positive oder negative Tatsachenentscheidung getroffen hat, vom Disziplinarankläger beim Senat 1 zur Anzeige gebracht werden.

Kai Lukas Stratznig (First Vienna FC 1894): 1 Spiel Sperre – Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

