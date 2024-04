Nach dem Spitzenspiel in der ADMIRAL Bundesliga in der Merkur Arena ist vor dem Kracher in der Red Bull Arena, wo sich nur vier Tage später Serienmeister FC Red Bull Salzburg und der SK Sturm Graz im mit Spannung erwarteten K.o.-Match im UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale schon wieder gegenüberstehen (Donnerstag, 4. April, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Auf Steirer Seite fehlen nach roten Karten vom Sonntag die Leistungsträger Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalée. Auf Salzburger Seite Mittelfeld-Stabilisator Lucas Gourna-Douath.

Schaut hier noch alles schiedlich, friedlich aus zu Beginn der Schlussviertelstunde, wurde es in der gefühlt "ewig" langen Nachspielzeit extrem hitzig, lagen die Nerven blank. Was zu drei roten Karten führte. Obendrein erhielt nach Spielende SK Sturm-Sportvorstand Andreas Schicker auch noch eine!

Weiteres Strafmaß für Trio über Cup-Spiel-Sperre hinaus folgt noch

Lucas Gourna-Douath war in der Merkur Arena in Graz-Liebenau einer der Protagonisten in Abfolge der Rudelbildung in der langen Nachspielzeit (15 Minuten!) des Topspiels der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten und Spitzenreiter (0:1, Siegtor Mads Bidstrup).

Während die beiden SK Sturm-Spieler Gorenc Stankovic und Lavalée sofort glatt rot sahen, schien es zunächst, dass der 20-jährige Franzose die "Ampelkarte" erhalten hat. Doch wie die Bundesliga nunmehr bestätigte, zückte der Braunauer Schiedsrichter Stefan Ebner auch beim Salbzurger Spieler direkt die rote Karte.

Kurz vor seinem Ausschluss hatte der französische U21-Nationalspieler ein taktisches Foul begangen, für das Lucas Gourna-Douath (Foto) die gelbe Karte sah. Dann wurde der defensive Mittelfeldspieler jedoch aktiv bzw. handgreiflich bei der Rudelbildung zwischen den Roten Bullen und "Schwoazn".

Die Rote Karte bringt in jedem Fall eine wettbewerbsübergreifende Sperre für mindestens ein Spiel mit sich. Das genaue Strafmaß für alle beteiligten Akteure wird die Bundesliga zeitnah verkünden.

Fotocredit: Helmut Dietmaier und FC Red Bull Salzburg by Getty