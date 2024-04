Wie im Vorjahr will der 32-fache Österreichische Meister und 14-malige ÖFB-Cup-Gewinner SK Rapid wieder am 1. Mai im Cup-Finale stehen. Dafür hat der aktuell Tabellenvierte der ADMIRAL Bundesliga am morgigen Mittwochabend noch die Hürde im Halbfinale beim ADMIRAL 2. Liga-Zweiten DSV Leoben (20:45 Uhr, Monte Schlacko, Ligaportal-LIVETICKER) zu überstehen. Die Donawitzer warfen bereits drei Bundesligisten aus dem Bewerb. Die Hütteldorfer sind also gewarnt. Der Auswärtssektor ist längst ausverkauft. Nachfolgend STATEMENTS vom deutschen Cheftrainer Robert Klauß und Mittelfeldmotor Matthias Seidl.

Scorte in dieser Uniqa-ÖFB-Cup-Saison schon drei Mal (plus ein Assist) für den SK Rapid: Sommer-Neuzugang Matthias Seidl (kam von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz). Der 23-jährige Kuchler setzte im Viertelfinale am 4. Februar in Hütteldorf gegen Zweitligist SKN St. Pölten mit seinem Tor in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand über die Niederösterreicher.

"Geduld, Zielstrebigkeit und ihnen immer wieder weh tun"

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über...

...wie die Tage zwischen dem Sonntag- und Mittwochspiel verbracht werden: "Ja, kurze Zeit. Für uns ungewöhnlich, aber trotzdem macht es ja Spaß. Wir haben gestern gut regeneriert. Die Jungs, die weniger gespielt haben, haben etwas intensiver trainiert. Heute waren wir wieder alle zusammen am Platz und haben ein kurzes Abschlusstraining gemacht. Morgen früh werden wir nochmal kurz trainieren und dann losfahren."

...Gegner-Studium DSV Leoben: "Ja, wir waren am Wochenende vor Ort und haben geschaut, wie sie Fußball spielen. Es war jetzt nicht groß überraschend wie sie es gemacht haben. Wir haben uns vorher im Video schon ein paar Szenen angeschaut. Wir wollten ein Gefühl bekommen für das Stadion und die Atmosphäre, was immer sehr wichtig ist. Sie haben dort drei Mal Bundesligisten ausgeschaltet im Cup, deswegen sind wir schon gewarnt und dass wir uns darauf vorbereiten müssen."

...auf was es final ankommen wird: "Ich erwarte ein sehr intensives Spiel auf einem tiefen Rasen. Gegen eine Mannschaft, die genau weiß, was sie tut und auch in der Liga sehr kompakt steht, gute Umschaltmomente hat und sehr intensiv Fußball spielt.

Da wird es darauf ankommen, dass wir auf der einen Seite Geduld haben in Ballbesitz und die Situationen gut vorbereiten, aber auf der anderen Seite sehr zielstrebig sind und ihnen immer wieder auch weh tun, Räume aufziehen und ganz klar sein bei uns."

Sommer-Neuzugang Matthias Seidl träumt schon vom Cup-Titel

Matthias Seidl (offensiver Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

...seinen derzeit physischen Zustand als Dauerläufer: "Wir hatten zwei Tage Zeit zum Erholen, aber wir sind jetzt auch schon wieder bereit für´s morgige Cup-Halbfinale. Das ist ein Riesenschritt, wenn wir da ins Finale kommen. Das wollen wir unbedingt erreichen."

...die Vorfreude auf die Pokal-Partie: "Die Vorfreude ist extrem. Wir freuen uns riesig auf die Partie. Der Cup ist eine Chance, wo man Titel holen kann. Wir haben, wenn wir morgen weiterkommen, zwei Spiele und dann haben wir den Titel. So weit wollen wir auch kommen.

Erstmal, dass wir morgen das Halbfinale gewinnen und ins Finale einziehen. Die Fans haben uns am Sonntag in Hartberg ordentlich gepusht und ich hoffe, dass morgen auch viele Fans uns den Rücken stärken und dann werden wir alles geben, dass wir die Partie gewinnen."

"Dort ist es nicht einfach zu spielen"

...die Schwere der Aufgabe gegen Cup-Schreck DSV Leoben: "Ich habe die Partien von ihnen im Cup verfolgt, weil ein Freund von mir da spielt. Sie haben alle drei Partien daheim gehabt gegen Bundesligisten und jetzt auch wieder. Dort ist es nicht einfach zu spielen.

Der Platz war nicht immer so perfekt. Wir müssen uns gut auf den Gegner einstellen, aber mit unserer Qualität in der Mannschaft ist das drin, dass wir da einen Sieg holen."

