Höhenflug prolongieren kontra Rachegelüste stillen ist am Donnerstagabend (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) angesagt, wenn sich die "Crème de la Crème" der hiesigen Beletage zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen die Ehre gibt. Nachdem Serienmeister FC Red Bull Salzburg im Bundesliga-Betrieb mit dem 1:0-Auswärtserfolg "Big Points" im Ringen um die elfte Meisterschaft am Stück eingeheimst hat, pocht Titelverteidiger SK Sturm Graz im UNIQA ÖFB Cup-Halbfinal-Hit in der Mozartstadt nun auf eine "Retourkutsche" und ein abermaliges "K.-o." der Roten Bullen - wie im Viertelfinale des Vorjahres... Zur "Blackies"-Vorschau (siehe auch RBS-Statements)!

Das "Objekt der Begierde" wollen die "Schowazn" am "Tag der Wahrheit" am "Ort des Geschehens" wieder in die Höhe stemmen: Der ÖFB-Pokal findet am 1. Mai, am "Tag der Arbeit", im Klagenfurter Wörthersee Stadion seinen neuen (oder alten) "Besitzer".

Vorjahres-Victory als Ansporn - einige Personalsorgen in "Blackies"-Belegenschaft

Manch einer in Graz-Liebenau erinnert sich gewiss noch gerne und genau an den 3. Februar des Vorjahres, als die "Schwoazn" die Roten Bullen in deren "Territorium", in der "Festung Red Bull Arena" auf "die Hörner" nahmen und sich im Elfern ins Semifinale katapultierten, um hernach infolge des 1:0-Heimsieges gegen den LASK im Halbfinale und des 2:0-Endspielerfolges gegen den SK Rapid über den sechsten Pokal-Triumph in der Vereinshistorie zu jubeln.

Angesprochener Sieg des SK Sturm war übrigens der letzte gegen den Krösus bis hierhin, folgten im Ligabetrieb seither zwei Remis und drei Niederlagen.

Diesmal wollen die "Blackies" vor restlos ausverkauftem Gäste-Sektor in Wals-Siezenheim ihre Wunden, die sich nach dem bitteren 0:1 am Sonntag und dem nun aufgeklafften Fünf-Punkte-Vorsprung aufgetan haben, stillen. Nicht mit dabei ist Mittelfeldstabilisator Jon Gorenc Stankovic, der infolge seiner Roten Karte gleich zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekam und damit auch das Heimspiel gegen den LASK in der Meistergruppe am Sonntag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) verpasst. Ebenfalls pausieren muss Dimitri Lavalée nach dessen "Würgegriff" gegen Lucas Gourna-Douath, der aufseiten der Struber-Schützlinge zum Zuschauen verdammt ist.

Hoffnungen dürfen sich Sympathisanten der Steirer indes in puncto Comeback von Otar Kiteishvili machen, der nach seiner Rückkehr vom georgischen Nationalteam mit kleinen Blessuren zu kämpften hatte - auch hinter dem Einsatz des leicht angeschlagenen Defensiv-Dauerbrenners David Affengruber steht vor dem Spieltag ein Fragezeichen. Obendrein fällt ein Schlüsselspieler aufgrund einer Krankheit aus - Details ließ Cheftrainer Christian Ilzer vorab aber nicht durchsickern.

Will mit seinen Schützlingen am Donnerstag trotz einiger Personalsorgen - sei nicht die "volle Kapelle" einsatzbereit - nicht im Regen stehen, sondern den Roten Bullen abermals die Doublechance nehmen: SK Sturm Graz-Erfolgstrainer Christian Ilzer.

"...hochwertigen, präzisen und schnellen Fußball spielen"

Der aus Puch bei Weiz kommende "Blackies"-Übungsleiter betont vorab: "Es ist nicht nur unser Ziel, in Klagenfurt zu spielen - wir wollen unseren Titel verteidigen. Es war im Vorjahr ein fantastisches Finalspiel - ich glaube, so ein Fußballspiel hat Österreich in den letzten Jahren nicht gesehen. Wir haben auch im letzten Jahr auswärts gegen Salzburg ran müssen, damals im Viertelfinale - es war ein enges Spiel, das bis ins Elfmeterschießen ging - so ähnlich waren auch diese Duelle in dieser Saison, sie waren auf Augenhöhe.

Am Sonntag war es richtiger Fight - ein sehr intensives Spiel, am Ende haben wir diese eine Situation von Mads Bidstrup nicht gut verteidigt und mussten so diese bittere Niederlage einstecken. Aber wir haben natürlich auch genau draufgeschaut und haben schon gesehen, dass wir im letzten Drittel auch unter hohem Gegnerdruck noch bessere Lösungen finden müssen. Auch ruhiger bleiben im Abschluss - wir haben da schon einige 'vernebelt'. Wir wollen hochwertigen, präzisen und schnellen Fußball spielen. Aber genauso schnell ins letzte Drittel kommen wie am Sonntag - Salzburg ist eine absolute Kontermannschaft, mit dem schnellen Fernando - das gilt es in Griff zu kriegen."

"...ist eine Verzerrung, die es überall gibt"

Obendrein reagiert der Chefcoach nochmals auf die ausgefassten Sperren und den ausgebliebenen Ausschluss von Oumar Solet im Zuge der Rudelbildung im Gipfeltreffen, stellt zugleich einen Spagat zur Botanik her: "Das ist ein Phänomen, das es in der Natur auch gibt - das nennt sich Spitzentriebförderung. Das Pflänzchen fördert immer den größten und stärksten Ast und bekommt am meisten von der Wurzel.

Es ist eine Verzerrung, die es überall gibt, in allen Gruppierungen und auch in anderen Ligen. Der, der an der Spitze steht, hat noch mehr Förderung, bekommt noch mehr Gunst. Das wird sich auch nicht ändern."

Am Donnerstag treffen wir im Halbfinale des ÖFB-Cups auswärts auf Salzburg – hier gibt‘s den Vorbericht dazu! 💪🏻 #sturmgraz #GlaubeWilleMut #RBSSTU https://t.co/V2wiZRoeZh — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 2, 2024

Fotocredit: Christian Fauland und RiPu-Spofotos