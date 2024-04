In der ADMIRAL Bundesliga liegt der FC Red Bull Salzburg nach 25 Runden mit fünf Punkten Vorsprung vor dem SK Sturm Graz (heute ab 20:45 Uhr im UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale, Ligaportal-LIVETICKER) auf Rang 1. Nicht nur dort! So veröffentlichte "CIES" ein Ranking mit Einsatzminuten von U21-Spielern, in dem die Roten Bullen ebenfalls vorn liegen. Der österreichische Serienmeister ist ja mittlerweile über die Grenzen hinaus bekannt für seine großartige Talenteschmiede. Bei der Auswertung wurden im übrigen neben dem heimischen Oberhaus gleich mehr als 61 Ligen berücksichtigt, über einen Zeitraum der letzten 365 Tage.

Im internationalen Ranking der eingesetzten U21-Nationalspieler belegt der FC Red Bull Salzburg einen stolzen dritten Rang, national sind der dänische U21-Nationalspieler Maurits Kjaergaard & Co. das Nonplusultra.

International FC Red Bull Salzburg auf Rang 3

International schaffte es Österreichs Fußball-Flaggschiff auf Platz drei mit 42,7 Prozent der Einsatzminuten. Davor liegen nur der ukrainische Klub Ruk Lviv (52,4%) und der slowakische MSK Zilina (44,5%).

In der heimischen ADMIRAL Bundesliga haben die Roten Bullen die Konkurrenz um Längen abgehängt, folgen der Zweite RZ Pellets WAC (17,6%), der Dritte SK Rapid (13,3%) und Vierte SK Sturm Graz (11,0%) mit gehörigem Abstand und haben zu Dritt in Summe nicht mal so viel wie die Salzburger.

Linzer Klubs am Tabellenende

Das Tabellenende zieren Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (3,4 Prozent Einsatzminuten U21-Spieler) und Schlusslicht LASK. Die Athletiker bringen es gerade mal auf 2,0 Prozent.

Im Mittelfeld von Rang 5 bis 10 tummeln sich dicht gedrängt Liga-Schlusslicht SC Austria Austria Lustenau (8,3%), der BL-Vorletzte WSG Tirol (7,8%), FK Austria Wien (7,4%), SK Austria Klagenfurt (6,0 %), SCR Altach (5,5%) und TSV Hartberg (5,2%).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Michael Meindl