In Runde 3 der Meistergruppe am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) will der Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt gegen den TSV Egger Glas Hartberg erstmals in der Finalrunde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 anschreiben. Was allerdings auch der Sechstplatzierte aus der Steiermark vorhat, der ebenso wie die Kärntner bisher noch im Oberen Playoff leer ausging. Im Grunddurchgang trennten sich die Tabellennachbarn in Klagenfurt am 4. Dezember mit 1:1, in Hartberg siegte das Pacult-Team am 27. August mit 3:0. Die Hartberger sind sowas wie der Lieblingsgegner der Gastgeber.

Beim letzten Aufeinandertreffen in Klagenfurt Anfang Dezember rangen Ousmane Diakité und der TSV Hartberg dem Pacult-Team um Toptorjäger Sinan Karweina ein 1:1-Remis ab.

TSV-Trio fehlt gesperrt

Nach zwei Niederlagen gegen den FC Red Bull Salzburg (auswärts 1:5) und zuhause gegen den SK Rapid (0:3) soll die Trendumkehr gelingen. Dafür gilt es für Innenverteidiger Ibane Bowat & Co. aber das Leistungsmaximum abrufen, denn die Klagenfurter sind nicht gerade der Hartberger Lieblingsgegner. In der Bundesliga gab es noch keinen Sieg gegen die Pacult-Elf.

Das Höchste der Gefühle war bislang das Unentschieden im Dezember (1:1). TSV-Trainer Markus Schopp ist zu Umstellungen gezwungen. Ein TSV-Trio fehlt gesperrt. Mamadou Sangare, Manuel Pfeifer und Donis Avdijaj.

"...ansonsten werden wir mit null Punkten heimfahren"

Cheftrainer Markus Schopp: "Austria Klagenfurt ist ein Gegner, gegen den wir in der Vergangenheit immer Probleme gehabt haben, egal ob in Klagenfurt oder in Hartberg. In dieser Saison haben wir in Klagenfurt Unentschieden gespielt mit einem Mann weniger und das Ergebnis über die Zeit gerettet. Das war bis dato das Maximale an Erfolgserlebnissen, die wir gehabt haben.

Die Voraussetzungen sind ziemlich klar. Um dort was mitzunehmen, werden wir an unsere Grenzen gehen müssen. Wir brauchen definitiv ein besseres Auftreten wie in den ersten beiden Spielen der Meisterrunde ansonsten werden wir mit null Punkten heimfahren und das kann nicht das Ziel sein. Das weiß die Mannschaft und darauf bereiten wir uns vor, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird."

"Wir wollen in Europacup und uns für bisherige Saison belohnen"

Innenverteidiger Ibane Bowat: "Das Hauptziel für uns am Sonntag gegen Klagenfurt ist zurückzuschlagen und uns für den Auftritt und das Ergebnis letzten Sonntag zu rehabilitieren. Wir wollen in den Europacup und uns für die bisherige Saison belohnen. Jeder ist hungrig, die Saison bestmöglich zu beenden. Wir haben einen guten Matchplan für das Wochenende und werden alles daran setzen, drei Punkte einzufahren."

