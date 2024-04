Der Nachwuchsarbeit wird im Fußball ein hoher Stellenwert zugeschrieben: vorhandene Talente müssen entdeckt, gefördert und weiterentwickelt werden. Aktuell sind in Österreich derzeit 194.270 aktive NachwuchsspielerInnen gemeldet, die in 8.092 Herren- bzw. 164 Damen-Nachwuchsteams spielen. Die meisten Vereine verfügen über mindestens zwei Nachwuchsmannschaften, 55 % sogar über fünf oder mehr Nachwuchsteams. Um den Nachwuchskickern österreichweit noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, hat Ligaportal.at in den vergangenen Wochen wieder hunderte Spielpläne österreichischer Nachwuchs-Ligen für das Frühjahr 2024 angelegt und sowohl im Live-Ticker-Center unter ticker.ligaportal.at, als auch in der populären Ligaportal Fußball-App (bereits über 1.000.000 Downloads) verfügbar gemacht.

Deine Favoriten-Liga ist nicht zu finden? Dann sende uns bitte eine kurze E-Mail (bitte Bundesland, Liga & Altersstufe angeben).

Nachwuchs-Spiele im Live-Ticker übertragen

Werde auch DU Ligaportal Live-Ticker-Reporter und melde den aktuellen Spielstand, Chancen und Tore einer Nachwuchs-Begegnung per Smartphone mit der Ligaportal-App (iPhone & Android). Hebe die jungen Kicker auf die große mediale Bühne und werde einer von tausenden Live-Ticker-Reportern in ganz Österreich. Hinweis: bitte achte darauf, dass du beim Nachwuchs jene Ligen, die mit "F" beginnen, neu hinzufügst (F für Frühjahr).





Und so kannst du tickern





Jetzt als Live-Ticker-Reporter registrieren

Vor Ort tickern mit der ligaportal.at Live-Ticker App

Was sind "Bonuspunkte" und wofür bekomme ich sie? Bonuspunkte zeigen, wie viel ein Benutzer zum Inhalt und der Aktualität der Plattform ligaportal.at beiträgt, in dem er Live-Spiele tickert. Jeder User kann sich registrieren und ein bzw. mehrere Spiele tickern. Je mehr Spiele ein Reporter tickert, desto mehr Punkte kann er sammeln.