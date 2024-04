Mit deutschen Talenten von obendrein deutschen Top-Klubs hat der SK Rapid ja durchaus schon positive Erfahrungen gemacht. Wie zuletzt Filigrantechniker Nicolas Kühn (ehemals FC Bayern). Nun scheinen die Hütteldorfer um den deutschen Cheftrainer Robert Klauß an einem weiteren Youngster interessiert zu sein: Filip Milojevic (geb.: 09.02.2005), aktuell Kapitän der U-19-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Dem Werksklub, der in der Bundesliga in seiner 100-jährigen Vereinshistorie vor seinem ersten Meistertitel und womöglich gar Double, im Ideal-Fall Triple (Europa League) steht.

Zwei- und kopfballstarker Innenverteidiger: Bayer Leverkusen-Abwehrhüne Filip Milojevic. Jugendvereine: SC Tisis, BW Feldkirch und Vorarlberg-U15 - U18.

Seit fast zwei Jahren bei Bayer

Der Österreich-Serbe wechselte im Sommer 2022 aus der Vorarlberg U18 zu Bayer 04 Leverkusen und absolvierte sechs Einsätze im ÖFB-U19-Team. Wie Sky-Reporter Philipp Hinze verlauten lässt, ist Filip Milojevic nicht nur wegen seines auslaufenden Vertrages bei Bayer ein frequenter Spieler bei gleich mehreren internationalen Klubs (wie dem FC Sevilla), auch österreichischen. Der 1,92 Meter große Innenverteidiger trainiert bereits regelmäßig bei den Bundesliga-Profis von Trainer Xabi Alonso mit. Ein Abschied vom Rhein scheint dennoch nicht ausgeschlossen.

So habe dem Vernehmen nach der SK Rapid am Rechtsfuß Interesse bekundet. Die Hütteldorfer hätten allerdings auch noch andere Innenverteidiger "auf dem Zettel". Auch der SCR Altach sei eine Option, zumal der Abwehrspieler ja in Vorarlberg bestens bekannt ist und im Ländle ausgebildet wurde.

Filip #Milojevic: Interesse von @SevillaFC & @skrapid. Erste Gespräche haben stattgefunden, weitere sollen folgen. Tendenz Stand heute: Milojevic wird seinen Vertrag bei @bayer04fussball eher nicht verlängern. Auch Altach ist dran. Anderlecht mittlerweile kalt. @SkySportDE pic.twitter.com/i3xTrHVxXy — Philipp Hinze (@philipphinze24) April 8, 2024