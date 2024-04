Sie zählen zu den Topakteuren ihrer jeweiligen Klub! Der eine wirbelt als Stürmer gegnerische Abwehrreihen durcheinander, schießt Tore und fordert Torhüter - der andere wiederum bringt schon mal gegnerische Stürmer zur Verzweiflung und verhindert Tore. Die Rede ist von Offensivkraft Fernando von Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und von Rückhalt Dejan Stojanović vom Tabellenneunten SCR Altach. Die beide nach vorliegenden Diagnosen nun länger ausfallen.

Von Gegenspielern kaum zu bremsen, dafür umsomehr von Verletzungen: "Pechvogel Fernando". Nicht nur der FC Red Bull Salzburg blickt auf eine "gebrauchte Woche" zurück, auch der 25-jährige Brasilianer. Der zunächst in der Liga in Graz gegen den SK Sturm gleich vier Torchancen ausließ, dann donnerstags darauf mit den Roten Bullen gegen die Steirer daheim im ÖFB-Cup-Halbfinale mit 3:4 unterlag, ehe drei Tage später das vorzeitige, verletzungsbedingte Aus für den Unterschiedsspieler gegen den SK Rapid folgte.

Muskelverletzung im Oberschenkel bei Fernando

Es waren nicht mal 25 Minuten im Topspiel der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaion 2023/24 zwischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Rekordmeister SK Rapid Wien gespielt, da fasste sich beim Stand von 0:0 RBS-Stürmer Fernando an den Oberschenkel. Der vom Verletzungspech geplagte Brasilianer, der nahezu die komplette Herbstsaison wegen Adduktorenproblemen ausfiel, zog sich laut Angaben des Spitzenreiters eine Muskelverletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu. Für den 25-jährigen Angreifer (Marktwert 6 Mio. Euro, Quelle: transfermarkt.de) , der seit Sommer 2022 bei den Roten Bullen ist und noch Vertrag bis Juni 2027 hat, ist die Saison damit vorab gelaufen.

Hoffnung auf ein Comeback noch in dieser Saison haben die Salzburger bei Maurits Kjaergaard. Der 20-jährige Däne zog sich im Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz ebenfalls eine Oberschenkelverletzung zu.

RBS-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner in einer Presseaussendung: „Wir haben bei Maurits das Ziel, dass wir ihn noch in dieser Saison auf den Platz bringen. Er ist jetzt einmal die eine oder andere Woche raus und wir werden sehen, wann er wieder fit ist."

ℹ️ Verletzungsupdate



Fernando und Maurits Kjaergaard werden uns in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen.



Alle Infos ⤵️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 8, 2024

SCR Altach-Torhüter Dejan Stojanović erfolgreich operiert

Wieder fit zu sein, wird bei Dejan Stojanović, dem 30-jährigen Torhüter vom SCR Altach, noch einige Zeit dauern. Der gebürtige Vorarlberger wurde am heutigen Montag erfolgreich an der Hand operiert und wird rund einen Monat ausfallen. Auch beim Rheindörfler-Rückhalt war es wie bei Fernando zum ähnlichen Zeitpunkt um die 20. Minute herum, als der SCRA-Goalie im Duell mit dem allein vor ihm auftauchenden WSG Tirol-Torjäger Nik Prelec "Kopf und Kragen" riskierte, sich vor Stürmerfuß und Ball warf und tollkühn den 0:1-Rückstand gegen die Wattener in der CASHPOINT-Arena verhinderte.

Bei der Klärungstat wurde der Mittelhandknochen an der linken Hand lädiert, worauf Schlussmann Stojanović gegen den Grazer Goalie Tobias Schützenauer, der seine Sache sehr gut machte, ausgetauscht wurde.

Stammkeeper Dejan Stojanović fehlt nun ausgerechnet auch im bevorstehenden Vorarlberg-Duell mit Schlusslicht SC Austria Lustenau, die gegen den Altacher Rückhalt im Grunddurchgang kein Tor erzielen konnten. Bei dieser Prestige-Partie (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) fehlen den Altachern außerdem Sturmtank Atdhe Nuhiu (fünfte Gelbe Karte), Kapitän Lukas Jäger (neunte Gelbe Karte) und Gustavo Santos (Muskelverletzung).

𝐆𝐮𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠, 𝐃𝐞𝐣𝐚𝐧! 🙏



Dejan #Stojanovic zog sich im Spiel gegen Wattens einen Mittelhandknochenbruch zu und fällt mehrere Wochen aus.



📰 https://t.co/UTr81EVJhZ pic.twitter.com/YCONwASNh4 — SCR Altach (@SCRAltach) April 8, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty und SCR Altach