Was im Fußball nötig ist, um Erfolg zu haben, beschrieb der deutsche Tormann-Titan Oliver Kahn einst mit klaren Worten: "Eier, wir brauchen Eier"! Im dritten Match der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 gegen den TSV Hartberg (2:2) stellten die Spieler der Austria Klagenfurt einmal mehr unter Beweis, dass sie „Eier“ haben. Zweimal kamen sie nach Rückstand zurück – und allen voran Andy Irving blieb im heißesten Moment eiskalt.

Ein absoluter Elfmeter-Experte: Andy Irving. Der 23-jährige Schotte ist die Coolness in Person vom Punkt, verwandelte bereits in der Vorsaison alle fünf Elfmeter und setzte damit damals eine Benchmark - siehe auch BEITRAG.

„Kompliment an Andy, dass er in dieser heiklen Situation die Verantwortung übernommen und die Ruhe bewahrt hat"

Rückblick: Sonntag, 16.24 Uhr, Wörthersee-Stadion. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Top 6 gegen den SK Sturm Graz (0:4) und auswärts beim LASK (0:1) droht den Kärntner Violetten im Duell mit Verfolger TSV Hartberg ein Dämpfer im Kampf um die internationalen Startplätze. Doch in der neunten Minute der Nachspielzeit zeigt der Salzburger Schiedsrichter Christoph Jäger auf den Elfmeter-Punkt. Irving schnappt sich den Ball und versenkt ihn souverän zum Ausgleich.

„Kompliment an Andy, dass er in dieser heiklen Situation die Verantwortung übernommen und die Ruhe bewahrt hat. Wenn man bis zur letzten Aktion der Partie in Rückstand liegt und dann noch einen Punkt mitnimmt, fühlt sich das natürlich sehr gut an. Zumal wir einen direkten Konkurrenten somit in der Tabelle weiter hinter uns lassen konnten“, sagte Chefcoach Peter Pacult.

Irvings erste Torbeteiligung seit Ende August 2023

Ausgerechnet Irving, dürfte sich der eine oder andere Fan in der EM-Arena oder zu Hause vor dem Fernseher gedacht haben. Denn der Mittelfeld-Mann, lange Zeit eine unverzichtbare Größe im Klagenfurter Team, lief seiner Topform zuletzt hinterher, musste sich gegen die Oststeirer zum dritten Mal hintereinander mit einer Joker-Rolle begnügen. Der verwandelte Strafstoß war seine erste Torbeteiligung seit Ende August 2023.

„Es war der letzte Schuss des Spiels und ich bin überglücklich, dass die Kugel reingegangen ist und ich der Mannschaft endlich wieder mit einem Treffer helfen konnte. Wenn man den Ausgleich in der 99. Minute schießt, dann ist das ein Punktgewinn, obwohl sich zuvor die Möglichkeiten ergeben hatten, das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung“, stellte Andy Irving fest.

"Jetzt steht bei Rapid ein großes Match bevor"

Nach dem dritten Einzug in das obere Playoff und zwei sechsten Plätzen in den beiden zurückliegenden Jahren haben sich die Waidmannsdorfer ehrgeizige Ziele gesetzt. Zumindest Rang fünf soll es werden, der die Teilnahme am Europapokal-Playoff der ADMIRAL Bundesliga bedeuten würde. Doch auch der Rückstand auf den Dritten LASK beträgt sieben Runden vor Schluss lediglich drei Punkte.

„Dass wir gegen Hartberg das Unentschieden geholt haben, war sehr wichtig. Ich glaube, wir können aus dem Spiel viel Selbstvertrauen mitnehmen. Jetzt steht bei Rapid ein großes Match bevor, weil sich die Chance bietet, den Anschluss an die Klubs vor uns in der Tabelle herzustellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Qualität haben, um aus Wien etwas mitzunehmen“, blickte Irving auf die Reise nach Hütteldorf voraus.

