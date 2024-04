Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport beim SK Sturm Graz, darf sich (mal wieder) auf die Schultern klopfen lassen. Hat der 37-Jährige schon wiederholt Glücksgriffe bei Stürmer-Legionären getätigt, gelingt ihm das auch bei Torhütern. Nach dem Kreuzbandriss vom 2,06 Meter großen Niederländer Kjell Scherpen (24), war in der Winterpause bei den Steirern Handlungsbedarf. Und Schicker schickte sich an seine Fühler beim FC Liverpool auszustrecken und holte auf Leihbasis von der U21 der "Reds" einen gewissen Vítězslav Jaroš.

Hatte beim "Bullen-Doppel" viel zu tun und behauptet sich hier gegen RB Salzburg-Innenverteidiger Strahinja Pavlović: SK Sturm-Rückhalt Vítězslav Jaroš.

Drei Mal zu Null und nur vier Gegentore in sieben Partien in der Bundesliga

So wirklich kannte man diesen Namen in Österreich noch nicht. Doch Vítězslav Jaroš machte sich schnell einen Namen in der ADMIRAL Bundesliga und auch auf internationaler Bühne, lieferte konstant gute Leistungen ab und kassierte wettbewerbsübergreifend in 13 Pflichtpartien nur 12 Gegentore (vier Mal davon gegen OSC Lille in der UEFA-Europa Conference League, vier Mal gegen RB Salzburg jüngst beim "Bullen-Doppel in Liga & ÖFB-Cup).

Der 1,90 Meter große Goalie wurde am 23. Juli 2001 in Příbram in Tschechien geboren. In der Jugend spielte Vítězslav Jaroš bis 2011 für den 1. FK Příbram, bevor die Jugendscouts des tschechischen Spitzenteams Slavia Prag das Talent des jungen Torhüters erkannten und ihn in die Hauptstadt lotsten. Nach herausragenden Leistungen in den jeweiligen Nachwuchsteams wurde der FC Liverpool auf ihn aufmerksam und holte das Torwart-Talent im Sommer 2017 nach Nordwest-England.

Der tschechische Torhüter stand auch schon im Premier League-Kader des FC Liverpool unter Erfolgstrainer Jürgen Klopp.

„Meine Zeit in der Liverpooler Akademie war großartig"

Dort spielte der Rechtsfuß sich bis in die U23 hoch, bis er schließlich zuerst nach Irland und dann zwei Mal zu unterklassigen Vereinen in England verliehen wurde. „Meine Zeit in der Liverpooler Akademie war großartig. Sich in einer der besten Akademien der Welt entwickeln zu können und sich zu verbessern, ist unglaublich viel wert," meint Vítězslav Jaroš auf der vereinseigenen Homepage der "Schwoazn" und äußert sich dabei auch über etwaiige Förderer: „Im Laufe der Jahre bin ich dort vielen Menschen begegnet, die mir geholfen haben, deshalb kann ich keinen speziell hervorheben – alle waren und sind großartig!“

Seit dem 09. Jänner 2024 trägt der tschechische Torhüter nun das Trikot des Vizemeisters und amtierenden ÖFB-Cup-Siegers. „Mein Agent hat mit mir gesprochen und mich auf das Interesse von Sturm aufmerksam gemacht. Nach kurzer Zeit war ich mir sicher, dass das ein guter Schritt für mich sein wird und entschied, nach Graz zu wechseln.“

Vítězslav Jaroš weiter: „Ich muss wirklich sagen, dass ich bis jetzt vom Verein und von der Stadt nur Positives berichten kann. Alle im Klub sind sehr, sehr nett und hilfsbereit, die Stadt hat einige schöne Plätze – ich fühle mich wohl!“ Nachsatz: „Wir sind einfach eine wirklich gute Gruppe, so dass es sehr einfach war, sich einzuleben.“

"Die SK Sturm-Fans sind unglaublich"

Und was meint der Youngster über die ADMIRAL Bundesliga und die internationalen Auftritte des SK Sturm? „Ich denke, dass das Niveau der Liga hoch ist. Wir haben es in den europäischen Wettbewerben gesehen, dass wir zu mehr fähig sind und auf diesem hohen internationalen Niveau mithalten können.“

Apropos international mithalten: Jaroš erlebte quasi einen "Kaltstart", hatte sich vom ersten Tag an im neuen Umfeld zu beweisen, was gelang. Gerade die ersten internationalen Spiele sind für die jeweiligen Akteure mit einem erhöhten Stresslevel verbunden. „Die Europacup-Partien waren großartige Momente für mich. Wir haben im Großen und Ganzen gut performt und verloren nur eine von vier Partien. Ich hoffe, dass in Zukunft noch viele weitere internationale Spiele dazukommen werden!“ Und die SK Sturm-Fans? „Ich könnte mich jetzt in Lobeshymnen verlaufen, doch mir bleibt nur eines zu sagen: Sie sind unglaublich!“

„Ein Traum würde wahr, wenn ich mit zur Europameisterschaft fahren könnte"

Die ansprechenden Leistungen von "Vit" – wie er im Verein genannt wird – bescherten der Liverpool-Leihe auch erstmals eine Nominierung in den Kader des Nationalteams von Tschechien, das im März in Testspielen gegen Haalands Norweger und Armenien jeweils mit 2:1 gewann. Auf sein Team-Debüt muss er noch warten, die Ziele bleiben bewahrt „Es wäre ein Traum, der wahr werden würde, wenn ich mit zur Europameisterschaft fahren könnte. Ich will mich weiterhin mit guten Leistungen in Position bringen und mir einen Platz im Kader der Nationalmannschaft für die EM in Deutschland verdienen!“

Vorher gilt der volle Fokus auf die nationalen Herausfordernung mit dem SK Sturm, für den ja noch das Double möglich ist. Das ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt (1. Mai, gegen den SK Rapid, Neuauflage des Finales der Vorsaison) wirft bereits seine Schatten voraus. "Das wird eine ganz besondere Partie. Wir am Feld und die Fans auf der Tribüne werden alles geben, damit wir unseren Titel erfolgreich verteidigen können!"

In der Liga ist das Team von Cheftrainer Christian Ilzer sieben Runden vor Saisonende drei Punkte hinter Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der den Atem der Grazer spürt. Vítězslav Jaroš: "Wir schauen von Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir zum Zeitpunkt des Auswärtsspiels in Salzburg in der Liga ähnlich dastehen und somit noch alle Chancen haben!"

Hier findet ihr alle Infos und FAQs rund um den Ticketverkauf für das Cupfinale am 01. Mai 2024 in Klagenfurt gegen den @skrapid! #sturmgraz #GlaubeWilleMut #STUSCR https://t.co/73X8m5SJ4i — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 8, 2024

Fotocredit: Helmut Dietmaier, IMAGO/Probaganda Photo und RiPu-Sportfotos