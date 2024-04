Alexander Prass ist quasi ein Synonym für die Erfolgsstory(s) des SK Sturm Graz in jüngster Vergangenheit: Unbändige Einsatzbereitschaft gepaart mit einer kreativen Ader in der Offensive und einem Auge für die Abwehrreihe. Aus dem linken Mittelfeld in der unter Chefcoach Christian Ilzer gerne aufgebotenen Raute ist der 22-jährige Neo-Teamspieler gesetzt und bringt permanent Leistung... "Wie bestellt, so geliefert"... Apropos "geliefert": Anbei Ausschnitte aus dem Sky Sport Austria-Podcast "DAB | Der Audiobeweis", wo der in Hellmonsödt (OÖ) geborene Linksfuß Statements "geliefert" hat.

Absolvierte heuer bislang 23 von möglichen 25 Bundesliga-Partien, stand in allen fünf UNIQA ÖFB-Cup-Matches auf dem Feld, durfte in beiden Spielen in der UEFA Champions League-Qualifikation ran, startete in sämtlichen Gruppenspielen in der UEFA Europa League und mischte auch noch in drei K.-o.-Partien in der UEFA Europa Conference League mit: Dauerbrenner Alexander Prass. In über 3.200 Einsatzminuten stehen obendrein 13 Scorerpunkte (sechs Tore, sieben Assists) zu Buche - ein tadelloses Dienstzeugnis vor der Einkehr ins heiße Saisonfinish.

"...hat mich sicher ein bisschen aus der Bahn geworfen"

Alexander Prass (Mittelfeldspieler des SK Sturm Graz)...



…über das Titelrennen: „Wir sind als Mannschaft reifer geworden. Wir nehmen jedes Spiel als Einzelnes und denken nicht zu weit nach vorne. Das Wort „Meister“ existiert für uns noch gar nicht.“

…über den geplatzten Wechsel im vergangenen Sommer zum FC Lorient und die folgende Leistungssteigerung: „Das war für mich eine komplett neue Situation. Ich hatte nur einen Wechsel von Liefering zu Sturm. Das ging total ruhig über die Bühne. Und dann siehst du in der Zeitung plötzlich jeden Tag Meldungen, die sagen, 'der ist eh schon weg'.

Wenn du diese Situation noch nicht kennst, ist das als junger Spieler nicht leicht. Das hat mich unbewusst sicher ein bisschen aus der Bahn geworfen. Es war gut, dass die Entscheidung hier zu bleiben gefallen ist. Da ist sehr viel Druck abgefallen.“

Premier League? "Es ist mein Traum, dort zu spielen"

…über seine Zukunft: „Man kann noch gar nichts dazu sagen und es ist mir momentan auch total egal. Ich habe noch viel vor mit den Jungs beim SK Sturm.“

…über den Traum in der Premier League zu spielen: „Es ist mein Traum, dort zu spielen. Ich glaube, dass die Liga richtig cool ist und mein Spiel in diese Liga passt, auch wenn da vermutlich noch ein Stückchen fehlt. Es muss ja keine Top-5-Mannschaft sein.“

"...alles beim Verein abrufen, um mich zu empfehlen"

…über eine mögliche Einberufung in den EM-Kader: „Die Hoffnungen sind groß. Jeder Spieler hofft, für sein Land bei so einem Turnier auflaufen zu können. Ich muss alles beim Verein abrufen, um mich zu empfehlen. Mehr kann ich nicht machen. Das wäre mega geil.“

Ein Moment mit "Strahlkraft" und "Wiedererkennungswert": Am 1. Mai 2023 krönte sich der SK Sturm Graz im Klagenfurter Wörthersee Stadion mit einem 2:0-Erfolg im UNIQA ÖFB-Cup-Endspiel gegen den SK Rapid zum historisch sechsten Mal zum Pokal-Titelträger. Auf den Tag genau ein Jahr später könnte sich diese Geschichte an selbigem Schauplatz wiederholen.

Fans "den ein oder anderen Titel schenken"

…über das kommende Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg (Sonntag, 14. April, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER): „Ich erwarte von der Stimmung ein gefühltes Heimspiel. Es ist mit unseren Fans immer richtig geil dort. Das wird ein umkämpftes Spiel. In Hartberg zu spielen ist nie einfach.“

…über den Support der Sturm-Fans: „Die Reaktionen der Fans nach der Niederlage gegen Salzburg waren überragend. Es gab nur einen Fokus, das Cup-Spiel. Sie haben dort das Stadion zum Beben gebracht. Die Fans sind bei jedem Tor komplett eskaliert. Wir wollen den Fans zurückgeben, was sie uns geben. Hoffentlich können wir ihnen den ein oder anderen Titel schenken.“

