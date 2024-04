Wird der RZ Pellets WAC künftig seine Heimspiele nicht mehr in der Lavanttal-Arena am Don-Boso-Weg in Wolfsberg austragen, sondern stattdessen in St. Veit an der Glan? Laut der Kleinen Zeitung steht das Wolfsrudel vor einem Wechsel in ein neues "Revier". So wird der Nachwuchs bereits heuer von Klagenfurt am Wörthersee nach St. Veit umziehen un dort ab Juni trainieren. Der ADMIRAL Bundesligist könnte folgen.

Wird es in der Lavanttal Arena in Wolfsberg bald keine Bundesligaspiele mehr geben?

„Ich war am Anfang überrascht, als mich WAC-Präsident Dietmar Riegler kontaktierte"

Hintergrund: Da die Stadt Klagenfurt den Vertrag mit dem WAC über die Nutzung des Klagenfurter Sportparks nicht verlängern will, haben sich sich die Wölfe eine neue Bleibe zu suchen. Wird dieser für den aktuell ADMIRAL Bundesliga-Achten nun in St. Veit sein? Dazu der dortige Bürgermeister Martin Kulmer gegenüber der Kleinen Zeitung: „Ich war am Anfang überrascht, als mich der WAC-Präsident Dietmar Riegler kontaktierte. Für uns ist das eine Bereicherung, wenn Nachwuchssportler in der Stadt ausgebildet werden. Wir haben einen Dreijahresvertrag mit dem WAC unterschrieben.“

Einzelne Trainingseinheiten wurden von den Jugendmannschaften der Kärntner bereits in St. Veit absolviert. Da der Kontrakt mit der Unterkunft in Klagenfurt aber noch bis 2029 läuft, könnten die Spieler – vor allem kurz nach dem Standortwechsel – zwischen der Kärntner Landesthauptstadt und St. Veit pendeln. Auch hier arbeitet WAC-Präsident Riegler bereits an einer Lösung. Das leerstehende Hotel „Die Zeit“ von Uhrenmacher Alfred Riedl wäre dem Vernehmen nach eine naheliegende Möglichkeit und wurde schon begutachtet.

Jaques-Lemans-Arena im Moment nicht für die höchste Spielklasse ausgestattet

Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten in der Lavanttal-Arena könnte auch der Bundesliga-Kader der Wölfe in naher Zukunft nach St. Veit ausweichen und in der Stadtgemeinde Bundesligaspiele austragen. Die Jaques-Lemans-Arena in St. Veit ist allerdings im Moment nicht für die höchste Spielklasse ausgestattet - es fehlen Rasenheizung und korrekte Beleuchtung.

Auch wenn folglich notwendige Investitionen anfallen, will Bürgermeister Kulmer das WAC-Vorhaben nicht ausschließen: „Grundsätzlich ist alles machbar, aber da sind noch viele Fragen zu klären. Zum Beispiel, wer die Kosten übernimmt."

"Haben ihn mit offenen Armen empfangen - genau das Gegenteil von dem, was er aus Klagenfurt kennt"

Der 46-Jährige und die Stadtgemeinde zeigen sich kooperativ und offen. Was der St. Veiter Bürgermeister auch darauf zurückführt, dass WAC-Präsident Dietmar Riegler sich für den neuen Standort entschieden hat: „Ich glaube, er hat sich gut aufgenommen gefühlt. Wir haben ihn mit offenen Armen empfangen und genau das Gegenteil von dem, was er aus Klagenfurt kennt. Dort ist er ja nicht so willkommen."

