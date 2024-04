Der FC Blau-Weiß Linz gastiert in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag beim punktgleichen Vorletzten WSG Tirol in der Tivoli Arena in Innsbruck (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). An die erste Reise ins "Heilige Land" in dieser Saison haben die Scheiblehner-Schützlinge gute Erinnerungen, gelang doch im Grunddurchgang dem Aufsteiger nach Saisonfehlstart (1U, 4N) im sechsten Spiel am 2. September 2023 der erste Dreier im Oberhaus. Mit vier verschiedenen Torschützen der Linzer beim 4:2-Triumph, der damals den Turnaround bedeutete. Nach zuletzt elf Sieglosspielen sehnen sich die Gäste auch diesmal danach.

Das hältst du im Kopf nicht aus...es ist zum Verzweifeln für FC Blau-Weiß Linz-Aufstiegstrainer Gerald Scheiblehner, der in diesen Wochen miterlebt, wie seine Spieler Torchance für Torchance auslassen. Drei Mal in Folge 0:0 und gesamt in den vergangenen sechs BL-Partien (der LASK lässt grüßen...) nur einen Treffer erzielt (Conor Noß beim 1:2 vs. FK Austria Wien am 3. März) - so die ernüchternde Ausbeute. Beim letzten Auftritt in Innsbruck im Herbst befreiten sich Ronivaldo & Co. mit vier Toren, was ihnen nur ein Mal in dieser Saison gelang.

"Fahren nach zwei sehr guten Ergebnissen gegen Austria und WAC nach Innsbruck, um dort zu gewinnen"

Der FC Blau-Weiß Linz bleibt nach dem Remis gegen den WAC am vergangenen Spieltag zwar einerseits weiterhin ungeschlagen in der Qualifikationsgruppe, doch andererseits auch ohne Dreier. Nun soll gegen die WSG Tirol endlich der erste Sieg eingefahren werden. Die Vorzeichen im Tivoli Stadion stehen gut, dort konnten die Blau-Weißen im Grunddurchgang mit einem 4:2-Erfolg ihren ersten Bundesligasieg feiern.

Doch die Tiroler sind gut drauf, konnten in der Qualifikationsgruppe mit dem Sieg gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau und den Unentschieden gegen den WAC sowie SCR Altach in der Tabelle mit den Linzern gleichziehen. Sie sind auch die bislang einzige Mannschaft in der Qualifikationsgruppe, die einen Sieg feiern konnte. Es wartet also definitiv eine schwere Auswärtsaufgabe auf die Blau-Weißen.

"Die WSG ist die Mannschaft mit dem besten Start in diese Qualirunde. Eine Mannschaft, die Abstiegskampf gewohnt ist und einen sehr guten Trainer hat. Wir fahren nach zwei sehr guten Ergebnissen gegen die Austria und den WAC nach Innsbruck, um dort zu gewinnen", so Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

"WSG Tirol ist eine sehr spielstarke Mannschaft"

Mittelfeldspieler Tobias Koch (auch im Foto oben im Grunddurchgang gegen die Wattener): "Die WSG Tirol ist eine sehr spielstarke Mannschaft, hat auch schon sehr gute Leistungen in der Qualifikationsgruppe gezeigt. Wir müssen einfach wieder an die Grenzen gehen, den Kampf annehmen und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dort einen Sieg einfahren werden."

Für dieses Vorhaben sind bis auf João Luiz Soares Alves (Achillessehnenriss) alle Spieler einsatzbereit.

