Der SK Puntigamer Sturm Graz steht wirtschaftlich weiterhin auf grundsoliden Beinen und erfüllt auch diesemal alle Voraussetzunen, um die Lizenz für die Saison 2024/25 ohne Auflagen in erster Instanz zu erhalten. Diese positive Entscheidung des Senat 5 der Österreichischen Fußball Bundesliga wurde heute veröffentlicht. Wenn die Bundesliga die Lizenz, also quasi ihren "Führerschein" für die nächste Spielzeit, ausstellt, herrscht den "Blackies" seit Jahren nur wenig Aufregung. Am Sonntag gastiert der Tabellenzweite im Steirer-Duell beim TSV Hartberg (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich und der SK Sturm Graz erhielten die Lizenz neuerlich in erster Instanz.

"Auszeichnung für mein Team und die Arbeit, die hier seit Jahren geleistet wird"

Wie aus den vergangenen Spielzeiten gewohnt, haben Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich und sein Team rund um die Finanzabteilung des SK Sturm in den vergangenen Monaten einen immens hohen Arbeitsaufwand betrieben, die zahllosen Dokumente und Unterlagen, die zur Einreichung erforderlich sind, bereitzustellen.

Tebbich erklärt: "Dass es mittlerweile jeder Außenstehende fast schon als selbstverständlich ansieht, dass der SK Sturm die Lizenz erhält, ist eine Auszeichnung für mein Team und die Arbeit, die hier seit Jahren geleistet wird. Das soll die Wichtigkeit und den Aufwand, den wir hierfür betreiben, aber keinesfalls schmälern. Ein großes Danke an alle Beteiligten, die auch heuer wieder hervorragende Arbeit geleistet haben!"

Der Wirtschaftsboss weiter: "Ein stabiles Fundament zu bauen und wirtschaftlich mit hoher Weitsicht zu agieren – das ist bei uns definitiv der Fall und liefert die Grundlage für unsere tollen sportlichen Erfolge. Dieses Fundament wurde heuer wieder damit ausgezeichnet, dass der Verein die Lizenz vom Senat 5 der Österreichischen Fußball Bundesliga in erster Instanz und ohne Auflagen erhalten hat."

Im Zuge der Lizenzbekanntgabe für die Kampfmannschaft wurde auch dem SK Sturm II die Spielberechtigung für die zweite Liga ohne Auflagen erteilt – alles in allem sehr erfreuliche Nachrichten für den gesamten Verein aus Graz-Liebenau.

Gute Nachrichten: Wie in den vergangenen Jahren wurde uns die Lizenz in erster Instanz ohne Auflagen erteilt. #sturmgrazhttps://t.co/NWewSR5wbO — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 12, 2024

Fotocredit: SK Sturm Graz