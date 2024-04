Schwarzer Freitag für die Roten Bullen bei den "Schwarz-Weißen" in Linz. Nach 27 ADMIRAL Bundesliga-Auswärtsspielen en suite geht Serienmeister FC Red Bull Salzburg ersmals leer aus. Während der LASK nach einer wolkenreichen Woche mit diversen düsteren Kapiteln mit dem 3:1-Triumph ein ungeahntes Happyend erlebt und bereits zum zweiten Mal in dieser Saison das Struber-Team besiegt (1:0 im Herbst in Salzburg). Und ohne zwei Unterschiedsspieler namens Robert Žulj & Sascha Horvath. Doch da ist ja noch Marin Ljubičić, der nach acht BL-Spielen Ladehemmung erstmals im Kalenderjahr scorte...nachfolgend STATEMENTS.

Lässt auf ein Mal wieder aufhorchen: Der zuletzt oft gescholtente Marin Ljubičić, der nach langer Ladehemmung gegen RB Salzburg gleich dreifach scort.

Marin Ljubičić begibt sich in Torjägerliste auf Überholspur

Nach dem andauernden VAR-Check über die 16-er-Aktion zwischen Filip Stojković und Salzburgs Linksverteidiger Guindo darf Marin Ljubičić endlich ran, schnappt sich die Kugel und lässt einen Strafstoß-Strahl unter das Gebälk los, dass die Robustheit des Tornetzes eine Zerreißprobe zu überstehen hat. Und dann schnappt die "kroatische Kobra" noch zwei Mal in ihrem Revier zu. Erst von Florian Flecker mustergültig bedient zum 2:0 aus Nahdistanz, dann als Krönung beim 3:0 aus elf Metern aus der Torjäger-Fußball-Feinkostabteilung in Entstehung und Vollendung.

Dabei war der 22-Jährige heuer bisher alles andere als giftig, ging die bis dato acht Bundesligaspiele im Frühjahr leer aus und hatte nach 24 BL-Saisoneinsätzen gerademal vier Treffer auf seinem Konto.

Doch wehe wenn er losgelassen...dann bleibt es nicht bei einem Tor...! Diesmal drei gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, gegen den der Rechtsfuß damit in sechs Pflichtpartien (ein Mal ÖFB-Cup) somit schon fünf Mal scorte (plus ein Assist) und gegen die "Salzburger Schränke"(das Innenverteidiger-Duo Pavlović/Solet), zwei gegen den SK Rapid in Hütteldorf am 29.10.2023 (3:3), zwei in Klagenfurt am 15.10.2022 (1:3) und - historisch - vier am 6. August 2022 beim 5:1-Sieg in Wolfsberg (dabei drei in Halbzeit eins).

In 68 Pflichtpartien für die Linzer stehen nunmehr wettbewerbsübergreifend 26 Treffer (plus vier Vorlagen) zu Buche. Und nun für Marin Ljubičić auch erstmals mehr als ein Treffer in der Raiffeisen Arena, wo er ja bei der BL-"Einweihung" im Februar 2023 auch das Premiertor zum 1:0-Endstand gegen Austria Lustenau erzielt hatte. In der Nachspielzeit...und auch cool per Elfmeter wie heute beim 1:0-Führungstreffer.

Dem "Man of the Match" gebühren damit bei der Statement-Sammlung aus dem LASK-Lager die ersten Worte.

„Es war vielleicht ein bisschen eine Schocktherapie für uns"

Marin Ljubičić (Dreifachtorschütze LASK) über...

…seinen Dreierpack und das Spiel: „Mein letzter Treffer war im Cup gegen Salzburg (Anm.: am 02.02.2024 in Linz, Endstand 2:3). Ich habe seit sieben oder acht Spielen nicht mehr getroffen. Wir haben als Team auch nicht viele Tore geschossen. In diesem Match ist alles gut gegangen. Es war eine richtig gute Performance von unserem Team. Ich bin sehr glücklich über meine drei Tore. Danke an das Team, an die Fans und alle anderen. Es war eine Topleistung.“

…die Geschehnisse der letzten Tage: „Wir sind traurig, dass Thomas Sageder nicht mehr unser Trainer ist. Es war vielleicht ein bisschen eine Schocktherapie für uns. Vielleicht haben wir es gebraucht. Ich weiß es nicht. Es heißt jetzt, so weiterzumachen.“

Das wird in die Athletiker-Annalen eingehen: LASK-Interimstrainer Thomas Darazs biegt und besiegt sogleich bei seiner Bundesliga-Premiere mit den Linzern die großen Roten Bullen. Und zwar vollauf verdient mit 3:1. Der 46-jährige Wiener strahlte bei seiner Feuertaufe viel Ruhe aus.

„Es war heute bei weitem nicht alles Gold"

Thomas Darazs (Interimstrainer LASK) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Das Wichtigste war, dass die Mannschaft ein bisschen das aufs Spielfeld gebracht hat, was sie auszeichnet. Sie sind von der Einzelspielerqualität sehr gut aufgestellt. Der Schlüssel zu allem war sicher, dass die Jungs gemeinsam versucht haben, sich der Aufgabe zu stellen. Es war schon sehr fordernd. Ich glaube schon, dass die Dinge, die vor dem Spiel passiert sind, etwas mit den Burschen gemacht hat.

Es war uns wichtig, dass wir vom Auftreten und der Emotion her versuchen, das Stadion mitzunehmen, auch wenn es zu Beginn ruhig war. Ich glaube, dass es nicht immer nur die fußballerische Leistung ist, sondern auch, wie man auftritt und versucht, Schwung ins Stadion zu bringen. Es war heute bei weitem nicht alles Gold. Red Bull Salzburg hat dann doch sehr viel mehr den Ball gehabt als wir.

Heute ist es noch einmal gut gegangen, aber auf längere Sicht muss uns schon etwas einfallen, dass wir nicht nur verteidigen, sondern selbst aktiv werden. Für den Beginn hat man sich aber nicht viel mehr erwarten dürfen als diesen super Auftritt von der Emotion und vom Zusammenhalt her. Es darf aber nur ein Anfang sein.“

„Er ist wahrscheinlich einer der besten Spieler in Europa in seinem Alter“

…Marin Ljubičić: „Er ist wahrscheinlich einer der besten Spieler in Europa in seinem Alter und das hat er heute gezeigt. Er hat es sich so verdient. Er ist so viel in der Kritik gestanden. Die anderen, die mit ihm auf dem Platz gestanden sind, haben ihm heute auch sehr geholfen, dass er uns heute schlussendlich auch weiterhelfen konnte.“

…Robert Žulj: „Wir werden ihn mit Handkuss nehmen, wenn er fit wird. Er ist ein super Spieler für uns. Die Gesundheit geht aber vor. Wir werden nichts überstürzen.“

…die Rollenverteilung im Trainerteam: „Für uns war es immer klar kommuniziert. Es ist relativ logisch, wenn einer von beiden Trainern die UEFA-Pro-Lizenz hat, dann muss er auch Cheftrainer sein. Ein Trainerteam besteht jedoch nicht immer nur aus zwei Leuten.

Wir haben ja mehrere Leute und sämtliche Entscheidungen werden immer im Trainerteam koordiniert. Es ist immens wichtig, dass Max Ritscher in einer führenden Rolle dabei ist, weil er die Mannschaft wie kein anderer kennt. So müssen wir versuchen, die letzten fünf Wochen etwas Leiwandes zu kreieren.“

„Es war genau das, was wir in unserer Situation gebraucht haben"

Florian Flecker (LASK-Offensivakteur) über...

…den Sieg: „Wir haben wieder einmal die Tore gemacht. Es war von der Energie her von allen eine richtig gute Leistung. Wir sind füreinander marschiert und haben gekämpft. Es war genau das, was wir in unserer Situation gebraucht haben. Gefühlt macht man eigentlich nichts anders und auf einmal haut es heute wieder hin. Natürlich sind wir froh darüber, dass es so gelaufen ist.“

…Marin Ljubičić: „Es geht oft schnell, wie man bei Marin Ljubičić sieht. Mich freut es riesig für ihn. Ich hoffe, dass wir jetzt so weitermachen werden. Marin weiß, dass er die erste Stange attackieren muss, wenn ich über die Seite komme. Ich sage ihm das auch immer und es fällt mir dann natürlich auch leichter, einen Assist zu bekommen, wenn er dorthin läuft.“

…seine Position: „Ich bin auf der heutigen Position lieber unterwegs, kann vorne Wirbel machen und mit meiner läuferischen Stärke gegen den Ball der Mannschaft auch viel zurückgeben. Wenn ein Assist dazukommt, dann ist es natürlich auch super.“

…die Geschehnisse der letzten Tage: „Es war einiges los. Natürlich bekommt man schon etwas mit, so ehrlich muss ich sein. Wir haben gesagt, dass wir auf uns schauen. Ich glaube, dass man heute gesehen hat, dass wir es geschafft haben, dass wir bei uns geblieben sind und eine gute Leistung gebracht haben.“

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil sehr viel passiert ist"

Robert Žulj (Kapitän LASK) in der Halbzeitpause über...

…seine Verletzung: „Es geht schon etwas weiter. Das Knie fühlt sich sehr stabil an. Ich war die letzten Tage schon auf dem Platz und habe viele Einheiten, natürlich erstmal alleine, absolviert. Es fühlt sich gut an. Es kann relativ schnell gehen, aber eine Garantie habe ich für nichts. Ich muss einfach von Tag zu Tag schauen und hoffe, dass ich bald wieder am Platz stehe.“

…die Leistung des LASK: „Überragend würde ich sagen. Wir starten nicht gut ins Spiel und hatten extrem Glück in der 1. Spielminute. Seitdem sind wir sehr griffig und sehr aggressiv. Salzburg hat gar keine Chance. Wir führen zurecht 2:0 und ich hoffe, dass wir genauso weitermachen in der 2. Halbzeit.“

„Marin hat in Nationalmannschaft vor zehn Tagen gegen Spanien einen Elfmeter verwertet"

…die Geschehnisse der letzten Tage: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil sehr viel passiert ist, wir uns intern jedoch sehr klar waren. Wir haben gewusst, dass wir uns steigern müssen im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Wir machen es heute bisher überragend. Hoffentlich geht es so weiter.“

…Marin Ljubičić: „Ich bin sehr froh, dass er zwei Tore gemacht hat. Mich freut es unglaublich für ihn. Wenn du einmal ein Tor machst, dann geht vieles einfacher. Marin hat in der Nationalmannschaft vor zehn Tagen gegen Spanien einen Elfmeter verwertet. Von dem her war ich mir ziemlich sicher, dass er ihn machen wird. Ich bin froh für ihn, er muss jetzt aber weiterhin Gas geben.“

Zwei echte Wiener unter sich. Links Peter Stöger, von Jänner 1998 bis Jänner 1999 Spieler beim LASK und aktuell Sky-Experte, und Interimstrainer Thomas Darazs, für den sein persönlicher Start nicht besser laufen konnte.

„Irgendwann geht einmal der Knoten auf"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Marin Ljubičić und sein Elfmetertor: „Es freut mich für ihn, weil ich auch die letzten Wochen gesehen habe, wo er sich sehr unsicher gefühlt hat. Deswegen ist es ihm auch hoch anzurechnen, dass er zu dem Elfmeter hingeht. Schlager bietet ihm das Eck an, aber so wie er ihn schießt, müsste man eigentlich das Gefühl haben, dass er in den letzten Wochen schon sehr souverän war. Es war ein toller Elfmeter.“

…die Entlassung von Thomas Sageder: „Es beschäftigt eine Mannschaft natürlich immer. Sie haben in den letzten Wochen nicht getroffen und dann kannst du halt auch kein Spiel gewinnen. Irgendwann geht einmal der Knoten auf. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Bruch war zwischen dem Trainer und der Mannschaft. Du nimmst dich dann schon auch in die Pflicht und möchtest etwas korrigieren.

Es ist ja für die Spieler nicht befriedigend, wenn sie wochenlang nichts gewinnen. Es wird sie beschäftigt haben und sie werden es auch thematisiert haben. Sie haben es aber super hinbekommen.“

