Nach dem 0:0 und 1:0-Sieg im Grunddurchgang kassierte der RZ Pellets WAC heute im dritten Duell gegen FK Austria Wien in der 26. ADMIRAL Bundesliga-Runde eine 0:1-Niederlage und wartet weiter auf den ersten Dreier in der Qualigruppe. Das Team von Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid ist mittlerweile seit dem 24. Februar (dem 1:0 beim LASK) ohne Sieg, läuft nach sechs Spielen en suite ohne vollen Erfolg (4U, 2N) und bei nur vier von 18 möglichen Punkten Gefahr, weiter in der Tabelle abzufallen und die Europacup-Playoffchance einzubüßen Nachfolgend WAC-STATEMENTS. Siehe auch FAK-Wortspenden.

War mit Abstand bester WAC-Akteur im Spitzenspiel der Qualigruppe gegen Austria Wien: Im Aufeinandertreffen der deutschen Torhüter mit seinem Pendant auf Gäste-Seite - Christoph Früchtl - bewahrte der 33-jährige Essener die Wolfsberger vor einer höheren Niederlage.

„Vielleicht sind unsere Ansprüche zu hoch“

Manfred Schmid (Cheftrainer Wolfsberger AC) über...

…das Spiel: „Es ist eine verdiente Niederlage nach einem schwachen Spiel von uns. In Wahrheit hat uns Bonmann am Leben gehalten und teilweise auch die Austria durch die vergebenen Chancen. Dann bekommen wir eine dumme rote Karte, so darf ich nicht in diesen Zweikampf gehen. Das war eine schwache Leistung von uns und das kann ich jetzt auch nicht stehen lassen.“

…die Gründe für die Formkrise: „Wir müssen ganz einfach anders auftreten. Vielleicht sind unsere Ansprüche auch zu hoch. Vielleicht haben wir gar nicht die Qualität, dass wir jede Mannschaft im unteren Playoff an die Wand spielen können. Vielleicht muss man sich wieder auf die Basics besinnen, das heißt Zweikämpfe gewinnen, Laufduelle gewinnen, Kampf, Leidenschaft, was die anderen Mannschaften im Moment bringen.“

„Da fehlte der Mut und die Konzentration im Passspiel"

Hendrik Bonmann (Torhüter WAC): „Da fehlte einfach der Mut. Letzte Woche gegen Blau-Weiß Linz ging es besser, da hatten wir auch viele Räume. Heute haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die gepresst hat. Da fehlte der Mut, da fehlte die Konzentration im Passspiel. Das reicht dann nicht, um gegen die Austria zu gewinnen.“

„Dann schwächen wir uns selbst mit der gelb-roten Karte, die so nicht passieren darf"

Dominik Baumgartner (Innenverteidiger WAC): „1:0-Niederlage leider gegen die Austria in einem ganz schwierigen Spiel. Wir sind sehr schlecht in das Spiel gestartet, haben von Anfang an nie Zugriff gefunden und sind dann in Rückstand geraten.

Wir haben dann in der zweiten Halbzeit versucht, noch Energie auf das Spielfeld zu bringen. Das ist uns am Anfang schon gelungen, doch dann schwächen wir uns selbst mit der gelb-roten Karte, die so nicht passieren darf. Dann ist es natürlich sehr schwer.

Die Austria ist dann abgebrüht und hat gottseidank noch einige Chancen ausgelassen. Wir haben dann zwei, drei Halbchancen gehabt und leider nichts daraus gemacht. Von dem her muss man ganz ehrlich sagen, verdiente Niederlage.

„Ich habe das Team hängen gelassen"

Thierno Ballo (Stürmer WAC) über seine gelb-rote Karte: „Ich bin enttäuscht davon. Ich habe das Team hängen gelassen. Ich habe mich schon bei ihnen entschuldigt und hoffentlich nehmen sie das an.“

“Jetzt muss man sogar darum kämpfen, dass man überhaupt den zweiten Platz in der Qualigruppe holt"

Alfred Tatar (Sky Experte) über den WAC: “Ich denke, dass da schon eine Art Verkrampfung zu sehen ist. Wenn man in vier Spielen der Qualigruppe drei Mal Unentschieden spielt und einmal verliert, dann kann man einfach nicht zufrieden sein aus Sicht des WAC. Man dachte ja phasenweise, dass man unter die Top Sechs kommt.

Jetzt muss man sogar darum kämpfen, dass man überhaupt den zweiten Platz in der Qualigruppe holt. Die Austria wird diese Gruppe nämlich gewinnen. Jetzt kommt von hinten plötzlich die WSG und Altach daher. Die können noch aufschließen. Dort ist momentan sicher Krampf angesagt.”

