Auch nach dem dritten Duell und mit dem dritten Trainer in dieser Saison gegen den SCR Altach steht Schlusslicht SC Austria Lustenau ohne Tor und Punkte da. Nach den jeweiligen 0:3-Niederlagen im Grunddurchgang in Lustenau und Altach kassierte das abstiegsgefährdete Team um Cheftrainer Andreas Heraf eine 0:1-Pleite. Das einzig Positive: Der Abstand zum Vorletzten, der nunmehr der FC Blau-Weiß Linz ist, beträgt nachwievor fünf Punkte. Und den wollen die Vorarlberger nun jagen...siehe auch nachfolgende STATEMENTS aus dem Lustenauer Lager.

Der im Klassenerhalt-Kampf erfahrene Trainer Andreas Heraf macht mit Austria Lustenau jetzt Jagd auf Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, den der Tabellenletzte in der vorletzten Runde am 11. Mai in Bregenz empfängt.

„Fakt ist, Altach ist weg, die WSG ist weg"

Andreas Heraf (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Die Stimmung ist jetzt erstmal natürlich sehr gedrückt, auch bei mir. Es herrscht große Enttäuschung, weil wir uns mehr vorgenommen haben. Die Jungs haben den Matchplan wirklich sehr gut umgesetzt. Sie wollen uns aber nicht die Chance geben, auf Konter zu spielen. Das ist ja auch ein Kompliment an uns, dass man uns gar nicht die Möglichkeit geben will, von dem eigenen Spiel abgeht und nur noch lange Bälle spielt. Das hilft uns aber jetzt nicht weiter.“

…die kommenden Aufgaben: „Wir haben noch immer sechs Spiele. Das sind 18 Punkte. Wir werden uns aber langsam etwas überlegen müssen, wie wir es anlegen, um diese Dreier zu holen, die wir brauchen. Fakt ist, Altach ist weg, die WSG ist weg. Wir haben noch einen Gegner, das ist Blau-Weiß Linz. Die sind noch in Schlagdistanz, wir spielen noch einmal gegen sie.

Das müssen wir gewinnen und in den anderen fünf Spielen die Punkte holen. Es ist also rechnerisch noch leicht möglich. Heute hatten wir die Chance, noch einmal näher heranzukommen. Es wird nicht einfacher für uns. Es wird noch die eine oder andere Gelegenheit geben, aber sie werden weniger.“

„...dann kriegen wir aus einer ganz klaren Fehlentscheidung das Gegentor"

…das Gegentor: „Was mich heute schon ein bisschen sauer macht ist das Gegentor. Wir haben nicht viel zugelassen, dann kriegen wir aus einer ganz klaren Fehlentscheidung das Gegentor. Das war ein ganz klares Foul an Bobzien. Der Schiedsrichter nimmt die Pfeife in den Mund, pfeift nicht rein. Das Spiel geht weiter, du bekommst den Outeinwurf gegen dich und das Tor. Das ist bitter, aber so ist Fußball und da bleibt uns nichts anderes über, als das wegzustecken.“

…die Gründe für die Probleme im Angriff: „Wir haben in der Offensive unsere Probleme. Wir haben im Herbst nur acht Tore geschossen, jetzt im Frühjahr bisher sieben gemacht. Das reicht vielleicht eventuell, das eine oder andere Spiel zu gewinnen. Dass wir da unten drin stehen hat natürlich Gründe. Das ist natürlich auch eine Qualitätsfrage, da brauchen wir nicht diskutieren.

Ich denke dennoch, dass wir die Qualität haben, um mit ein bisschen Glück das eine oder andere Spiel zu gewinnen. Dann wird es vielleicht noch einmal eng. Jetzt haben wir noch weniger zu verlieren und können nur noch überraschen.“

Dauerbrenner Anderson sah zu allem Überfluß auch noch in seinem 25. Bundesliga-Saisonspiel in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels auch noch die Rote Karte und wird Austria Lustenau nun fehlen.

„Dann bekommen wir so ein billiges Tor"

Dario Grujcic (Abwehrspieler SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll. Das ist jetzt im dritten Derby wieder unglücklich. Ich habe in der ersten Halbzeit eigentlich ein gutes Gefühl gehabt und dachte, dass wir es irgendwie schaffen. Dann bekommen wir so ein billiges Tor. Das geht mir ehrlich so auf den Sack. Ich finde keine Worte dafür. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir punkten müssen.

Wir haben es jetzt den Anschluss im direkten Duell leider nicht geschafft. Im Derby tut es noch einmal mehr weh als jede andere Niederlage, das muss ich zugeben. Es bringt gar nichts, jetzt den Kopf hängen zu lassen, auch wenn es schwer ist. Ich glaube trotzdem an unsere Mannschaft und an das kleine Wunder, das wir noch schaffen können. Ich hoffe, dass wir alle in einem Boot sind, mit den Fans wird es wahrscheinlich schwer.

…den Unmut der Lustenauer Fans: „Sie schreien immer wieder ‚Ehre‘, dass wird jetzt drei Derbies in Folge verloren haben. Ich verstehe sie komplett. Ich kann nichts gegen sie sagen, weil die sich wirklich reinhauen und alles für uns tun.“

Leo Mikic (Stürmer SC Austria Lustenau): „Eine sehr bittere Niederlage in so einem Derby. Die dritte Niederlage in einem Derby tut so weh. Aber es sind noch genug Punkte zu vergeben. Wir wissen zwar alle, dass es schwierig wird, aber trotzdem...wir kämpfen weiter."

„Umstellen auf ‚Hollodero, gemma, egal‘"

Alfred Tatar (Sky Experte) über Austria Lustenau: „Lustenau hat heute einen schweren Dämpfer erlitten, das muss man sagen. Man hat sich sicher viel vorgenommen. Sie hatten schon einmal, gegen die WSG, die Möglichkeit, dass man jemanden überholt, heute haben sie wieder keinen Mitkonkurrenten zu sich herangezogen.

Das geht irgendwann wirklich aufs Gemüt. Man verliert mehr oder weniger den Biss. Deshalb glaube ich, dass der Trainer Heraf etwas Neues aus dem Hut zaubern wird – und muss. Umstellen auf ‚Hollodero, gemma, egal‘.“

