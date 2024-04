Mit der 1:2-Niederlage in Innsbruck in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol wartet der FC Blau-Weiß Linz weiter seit nunmehr 12.11. (dem 2:0-Derbysieg über den LASK) und damit 12 Spielen (!) auf einen Dreier (6U, 6N). Keiner von den 12 Klubs aktuell so lange. Zwar hat der Aufsteiger, der auf den vorletzten Rang abfiel, noch fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht SC Austria Lustenau, doch die Scheiblehner-Schützlinge sollten alsbald mal wieder einen vollen Erfolg einfahren. Nach drei Nullnummern erzielten die Oberösterreicher zumindest mal wieder ein Tor. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Der 21-jährige Deutsche Mehmet Ibrahimi wurde zum siebenten Mal in dieser BL-Saison eingewechselt und sorgte für frischen Wind beim FC Blau-Weiß Linz, ließ allerdings auch eine Mega-Möglichkeit aus.

“Letztendlich hat es WSG Tirol einfach verdient, hier zu gewinnen”

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz) über...

…das Spiel: “Ich muss es heute einmal selbst sagen. Das war in der ersten Halbzeit wirklich nicht bundesligareif, wie wir aufgetreten sind, auch von der Mentalität. Nach dem 2:0 haben wir es sehr gut gemacht, haben dann umgestellt. Mit einem glücklichen Tor können wir vielleicht sogar noch Unentschieden spielen. Letztendlich hat es die WSG Tirol einfach verdient, hier zu gewinnen.”



…die Gründe für das späte Erwachen seiner Mannschaft: “Das hat mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn du triffst, merkst du, dass es doch geht. Dann haben wir es wirklich sehr gut gemacht und auch eine 100-prozentige Torchance gehabt durch Ibrahimi. Eine Halbzeit ist aber eben zu wenig, um hier punkten zu können. Deswegen müssen wir klar und schnell besser werden, sonst werden wir da nicht viele Spiele gewinnen.”

"Sind erst nach dem 2:0 so richtig aufgewacht"

Kristijan Dobras (Torschütze FC Blau-Weiß Linz): “Wer sich im Fußball auskennt, weiß ganz genau, was heute passiert ist, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass wir erst nach dem 2:0 so richtig aufgewacht sind. Da hat man schon gesehen, dass wir Fußball spielen können. Da war es dann zu spät.”

Stefan Feiertag (Stürmer FC Blau-Weiß Linz) über...

...das Spiel: "Wir haben einfach im letzten Drittel oder der gegnerischen Hälfte nie die richtige Idee, den richtigen Pass zustande gebracht. An dem müssen wir weiterarbeiten, damit wir da gefährlicher werden und dass wir zu Torchancen kommen. Dann kann es so wie von der 70. bis 80. Minute ausschauen, dass wir auf das Tor drücken."

...das nächste Spiel beim SCR Altach: "Ich glaube das wird ein ähnliches Spiel von Beginn an. Es wird um viele hohe Bälle und viele zweite Bälle gehen. Da müssen wir den Kampf annehmen und dann hoffentlich der Glücklichere sein und ein Tor mehr schießen wie Altach."

“Das Team kann ja Fußball spielen und gewinnen"

Alfred Tatar (Sky Experte) über BW Linz: “Das Team kann ja Fußball spielen und gewinnen, vor allem wenn Ronivaldo auf dem Spielfeld ist. Heute war er auch dabei, hat die eine oder andere Möglichkeit gehabt und auch nicht verwertet. Genau darauf wird der Fokus liegen müssen, speziell im nächsten Heimspiel. Man muss einen Sieg holen, das geht nur, wenn man mit viel mehr Engagement versucht, Angriffe zu fahren und diese auch abzuschließen.”

Dieses Mal fahren wir leider ohne Punkte zurück nach Linz... #wsgBWL pic.twitter.com/GhiK6Q7vXA — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) April 13, 2024

