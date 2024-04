Was sich durch die in der Früh für heute Mittag anberaumte und per Klubaussendung verkündete, kurzfristige Pressekonferenz beim FC Red Bull Salzburg erahnen ließ (wir berichteten), hat nunmehr Gestalt angenommen: Der kriselnde Serienmeister trennt sich von Cheftrainer Gerhard Struber. Nach nur einem Remis aus den vergangenen drei Pflichtpartien bei zwei Niederlagen (inkl. ÖFB-Cup) und dem folglich in Gefahr geratenen elften Meistertitel in Folge in der ADMIRAL Bundesliga zogen die Roten Bullen heute die Reißleine. Nach 259 Tagen endet das Kapitel mit dem 47-jährigen Kuchler und erstmals einem RBS-Cheftrainer aus dem Salzburger Land vorzeitig! Onur Cinel von Kooperationspartner und ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering übernimmt.

Das Aus im Uniqa-ÖFB-Cup und zu wenig Punkte in der ADMIRAL Bundesliga - gesamt holten die Roten Bullen in wettbewerbsübergreifend 35 Pflichtpartien unter Gerhard Struber einen Schnitt von 1,91 Punkten - ließen die Verantwortlichen vom erfolgsverwöhnten Serienmeister wohl daran zweifeln, dass mit dem 47-jährigen Kuchler der elfte Meistertitel in Folge geholt wird.

Salzburger "Struber-Strudel"

Der sympathische Struber, der sich Medien gegenüber stets offen und kommunikativ zeigte und seine Cheftrainer-Fähigkeiten bereits beim WAC unter Beweis gestellt hatte, geriet zuletzt mit den Salzburgern in einen Negativ-Strudel hinein. Dabei sah es noch vor zwei Wochen und dem 1:0-Sieg auswärts beim ärgsten Verfolger SK Sturm Graz nahezu "rosig" bei den Roten Bullen aus. Fünf Punkte Vorsprung waren ein kleines Polster, doch halt kein Ruhekissen.

Es folgte das - wiederholte - Cup-Aus gegen die Steirer (wie im Vorjahr daheim) und dann in zwei Spielen nur ein Punkt in der ADMIRAL Bundesliga, sodass die Grazer wieder ran kamen und nun an der Tabellenspitze gleichauf liegen mit dem Serienmeister. Was es seit Einführung der Meistergruppe in 2018 erstmals zu diesem Zeitpunkt gibt, da die Salzburger zuvor immer allein auf dem Oberen Playoff-Thron saßen.

Während der SK Sturm derzeit das Momentum hat, im Flow ist und die Roten Bullen den Atem spüren, scheinen dem Noch-Spitzenreiter (aufgrund der bisher direkten, positiven Duellbilanz gegen das Ilzer-Team) die Felle davonzuschwimmen, droht Österreichs Fußball-Flaggschiff vom Kurs abzukommen und der zehnjährigen Hegemonie ein Ende. Nachdem die Leistung im Heimspiel gegen Rekordmeister SK Rapid (1:1) bereits zu wünschen übrig ließ, kam die Darbietung zuletzt beim LASK (3:1) sogar einer so noch nie dagewesenen "Bullen-Bankrotterklärung" gleich.

Die Zusammenarbeit in ihrer jeweiligen Premieren-Saison als Cheftrainer und Sportdirektor hielt nur ein halbes Jahr: Gerhard Struber und Bernhard Seonbuchner.

„Es geht darum, den Ernst der Lage zu erkennen!"

Somit sahen sich die Salzburger wohl zu dem für sie untypischen Schritt einer Trainerentlassung veranlasst. Ein Novum beim Titelverteidiger und zum Frühjahrs-Zeitpunkt. Gerhard Struber und Serienmeister RB Salzburg das passte nicht, auch wenn der Titelverteidiger wiederholt vom Verletzungspech geplagt ist und obwohl der Kuchler ja bereits aus seiner Vergangenheit (New York Red Bulls, FC Liefering, Interimstrainer RB Salzburg, U19 und AKA Salzburg) die DNA und Philosophie bestens kennt.

Doch in der Bundesliga überraschende 0:1-Heimniederlagen im Herbst gegen die Linzer Klubs, dazu erstmals kein Überwintern auf internationaler Bühne und der letzte Rang in der Champions League-Gruppenphase sowie das erneute ÖFB-Cup-Aus ließen auf Strecke einen Negativ-Trend erkennen. Das "Fass zum Überlaufen" brachte beim Klub von der Salzach dann wohl jüngst die inferiore Leistung beim LASK an jenem "schwarzen Freitag" der Roten Bullen in Linz. Wo das Kapitel Struber nun endet.

Bereits nach der 1:3-Pleite am Freitagabend meinte RB Salzburg-Sportdirektor Seonbuchner bei Sky: „Es geht darum, den Ernst der Lage zu erkennen!" Drei Tage später wurde gehandelt und die Konsequenz gezogen...

„Wir sind nach der Entwicklung der letzten Spiele und gründlicher Analyse der sportlichen Situation zur Überzeugung gekommen, der Mannschaft für das Meisterschaftsfinish neuen Impuls zu geben"

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner erklärt zur aktuellen Situation: „Wir sind nach der Entwicklung der letzten Spiele und einer gründlichen Analyse der sportlichen Situation zur Überzeugung gekommen, der Mannschaft für das Meisterschaftsfinish einen neuen Impuls zu geben. Wir legen unseren gesamten Fokus und all unsere Konzentration darauf, an der Spitze der Tabelle zu bleiben und den Bundesliga-Meistertitel wieder nach Salzburg zu holen.

Deshalb richten wir unsere Blicke ab sofort ausschließlich nach vorne und freuen uns, das gemeinsam mit Onur Cinel zu tun, der für den Rest der Saison unser Cheftrainer sein wird. Onur ist ein ausgewiesener Fachmann, was er zuletzt auch als Trainer unseres Kooperationsklubs FC Liefering unter Beweis gestellt hat. Zudem kennt er auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, was ein weiterer Grund für diese Lösung ist.“

"Wir müssen innerhalb kürzester Zeit eine starke Einheit bilden"

Onur Cinel (Foto), der schon die Salzburger UEFA Youth League-Truppe betreut hat, wurde vom FC Liefering für die letzten Wochen der ADMIRAL 2. Liga-Saison freigestellt (siehe BEITRAG) und wird die Roten Bullen ins Meisterschaftsfinale führen, ehe der 38-jährige Deutsche wieder zum Kooperationsklub zurückkehrt.

Zu seiner neuen Aufgabe meint Cinel: „Nach der Anfrage des FC Red Bull Salzburg war mir sofort klar, dass ich das Team unterstützen möchte, für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich daher sehr dankbar. Jetzt freue ich mich darauf, Spieler und Staff näher kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Wir müssen innerhalb kürzester Zeit eine starke Einheit bilden und benötigen in jedem Training und in jedem Spiel das höchstmögliche Level, damit wir das angestrebte Klubziel erreichen."

Die Zusammenarbeit der Roten Bullen mit Gerhard Struber, der die Mannschaft ab der zweiten Bundesliga-Runde der laufenden Saison übernommen hat, endet damit also nach insgesamt 34 Spielen (20 Siege, 6 Remis und 8 Niederlagen) Meisterschaft, Cup und UEFA Champions League.

Dazu erläutert Bernhard Seonbuchner: „Mir ist es sehr wichtig, mich im Namen des FC Red Bull Salzburg bei Gerhard Struber zu bedanken. Wir sind ihm für seine Arbeit sowie für seinen vorbildlichen Einsatz dankbar und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!“

"Selbstverständlich übernehme ich als Trainer die Verantwortung für die jüngsten negativen Ergebnisse"

Gerhard Struber hält zu seinem Abschied fest: „Ich bin natürlich enttäuscht, zumal jeder weiß, wie speziell dieser Job in Salzburg für mich war. Wir hatten in dieser Saison mit außergewöhnlich vielen Herausforderungen zu kämpfen: Nach dem Verlust von etlichen Leistungsträgern mit einer extrem jungen Mannschaft gestartet, kamen bis zuletzt immer wieder Verletzungen von Schlüsselspielern hinzu.

Aber selbstverständlich übernehme ich als Trainer die Verantwortung für die jüngsten negativen Ergebnisse. Es war eine emotionale Zeit, in der wir auch viele schöne Momente erleben durften. Ich wünsche dem FC Red Bull Salzburg und seinen Fans nur das Beste!“

