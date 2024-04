Wenn es morgigen Freitag zum Aufstakt der 28. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zum Klassiker der Kultklubs zwischen dem Tabellen-Zweiten SK Sturm Graz und dem derzeit Vierten SK Rapid kommt (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ist es das dritte Duell in dieser Saison von insgesamt fünf zwischen beiden Mannschaften. Drei Aufeinandertreffen finden davon in den nächsten zwei Wochen statt, abschließend mit dem Uniqa-ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt in Kärnten. Apropos Kärnten...um den Einsatz eines gebürtigen Kärntners bangen die Hütteldorfer für morgen Abend: Kapitän Guido Burgstaller!

Bei den beiden bisherigen Saisonduellen des SK Rapid gegen den SK Sturm, die jeweils 1:1 endeten, fehlte Guido Burgstaller am 24. September in Graz wegen einer Schambeinentzündung, beim Retourmatch am 18. Februar wurde der demnächst 35-jährige Kapitän (29.04.) für die letzen 18 Minuten eingewechselt. Hier hatte der Villacher am 28. Mai in der Vorsaison in einer wilden Partie gegen die Steirer nach 0:2-Rückstand den Anschlusstreffer erzielt. Am Ende gewann sein Team in Hütteldorf noch mit 3:2.

"Er hat nach dem Klagenfurt-Spiele eine Reaktion im Hüftbereich gespürt"

So meinte SK Rapid-Trainer Robert Klauß auf der heutigen Pressekonferenz bekannt: „Hinter ‚Burgi‘ steht ein Fragezeichen. Er hat nach dem Klagenfurt-Spiel eine Reaktion im Hüftbereich gespürt. Wir werden morgen entscheiden, wie groß das Risiko ist."

Defenitiv morgen Abend in der Merkur Arena in Graz-Liebenau fehlen wird wegen einer Wadenverletzung Innenverteidiger Leopold Querfeld, der laut dem 39-jährigen, deutschen Coach zwar gute Fortschritte macht und schon in der Kraftkammer trainiert. Eine genaue Prognose sei beim 20-jährigen Wiener „dennoch schwierig“.

Nacht abwarten bei Kongolo - Comeback bei Cvetković

Überhaupt die Innenverteidiger bei den Hütteldorfern. Auch Terence Kongolo wurde ja verletzungsbedingt bei der vergangenen Sonntagpartie gegen Austria Klagenfurt (1:1) noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt. Dazu Klauß: „Bei ‚TK‘ ist es soweit besser als gedacht, aber für morgen könnte es eng werden. Es kommt darauf an, wie das Sprunggelenk über Nacht reagiert."

Erfreuliches dagegen beim "Dritten im Bunde", dem Langzeitverletzten Nenad Cvetković. Der 28-jährige Serbe, der in Runde 4 am 20. August im Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz einen Kreuzbandriss erlitt, wird morgen Abend sein Comeback für den SK Rapid II gegen Leobendorf feiern und erstmals wieder zumindest 45 Minuten auf dem Platz stehen.

