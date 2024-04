Unter allen Usern, die in den kommenden zehn Tagen (19. April bis 28. April) zumindest drei Spiele (Männer, Frauen, Nachwuchs, Reserve) im Ligaportal Live-Ticker übertragen, werden 3 x 2 ÖFB-Cup-Tickets für das Finale in Klagenfurt am 01. Mai verlost. Final-Tickets werden im Internet aktuell bereits um 970 € angeboten - pro Karte! Nutze also diese Chance und hol dir die begehrten Tickets für das Spiel der Spiele in dieser Saison. Ligaportal.at ist mit durchschnittlich 1.500 (!) getickerten Spielen pro Wochenende eines der größten Live-Ticker-Portale Europas. Noch kein Ticker-Reporter? Dann wird's Zeit. Ligaportal-App downloaden und registrieren.

Erst kürzlich setzte das Ligaportal einen neuen Meilenstein in der Live-Berichterstattung von Kampfmannschaftsspielen in Österreich. Mit der beeindruckenden Übertragung von 87,3% aller in diesem Zeitraum stattfindenden Spiele wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Ligaportal.at verlost 3 x 2 Tickets für das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai

Unter allen Live-Ticker-Reportern, die in den kommenden zehn Tagen (19.04. bis 28.04.) zumindest drei Spiele im Live-Ticker übertragen, werden 3 x 2 ÖFB-Cup-Tickets für das Finale in Klagenfurt (1. Mai um 17:00) verlost. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Kampfmannschafts-, Reserve-, Frauen- oder Nachwuchsspiele handelt. Die Auslosung findet am Sonntag, den 28.04. um 20:00 statt. Die Gewinner werden auf den Ligaportal-Facebook-Seiten bekanntgegeben und schriftlich per E-Mail informiert. Keine Barablöse möglich.

Bist du ein leidenschaftlicher Fan, der Tausende andere Fans mit einem informativen Live-Ticker auf dem Laufenden halten möchte? Dann bist du bei Ligaportal.at genau richtig! Wir suchen nach engagierten und zuverlässigen Live-Ticker-Reportern, die unsere Plattform mit ihren spannenden Berichten und Eindrücken bereichern.

Als Live-Ticker-Reporter bist du hautnah dabei und erlebst die Atmosphäre im Stadion oder am Fußballplatz mit. Du bist die Augen und Ohren der Fans, die es nicht ins Stadion geschafft haben. Mit nur wenigen Klicks kannst du in Echtzeit von den entscheidenden Spielsituationen berichten und deine Eindrücke mit Tausenden anderen Fußballbegeisterten teilen.

Hast du noch keine Erfahrung beim Live-Tickern? Kein Problem! Dann lade einfach die Ligaportal-App aus dem App Store auf dein Smartphone, registriere dich für ein Match deiner Wahl als Ticker-Reporter und übertrage es live via App. Das geht ganz einfach.

Das Beste daran? Du kannst deine Leidenschaft für den Fußball mit anderen Fans teilen und dabei auch noch tolle Preise gewinnen! Als Live-Ticker-Reporter bist du ein wichtiger Bestandteil unserer Community. Du wirst Teil eines engagierten Teams von Gleichgesinnten, die die gleiche Leidenschaft für den Fußball teilen wie du.

Also worauf wartest du noch? Werde Teil unserer Ligaportal-Familie und starte dein Engagement als Ligaportal Live-Ticker-Reporter. Hol dir gleich die Ligaportal-App, melde dich an und sei dabei, wenn die spannendsten Spiele der Saison stattfinden! Ligaportal.at ist das größte Fußballportal Österreichs und verzeichnete zuletzt beim All-Time-High knapp 11 Millionen Besuche (Visits), 72 Millionen Seitenaufrufe (Page Impressions) und 1,65 Millionen Unique Clients innerhalb von nur 31 Tagen. Aktuell werden bereits über 80% aller Kampfmannschaftsspiele österreichweit im Ligaportal Live-Ticker übertragen, gesamt über 1.200 Partien pro Runde - europaweit einzigartig!





→ Jetzt App downloaden!









Was sind "Bonus-Punkte" und wofür bekomme ich sie? Bonus-Punkte zeigen, wie viel ein Benutzer zum Inhalt und der Aktualität der Plattform ligaportal.at beiträgt, in dem er Live-Spiele tickert. Jeder User kann sich registrieren und ein bzw. mehrere Spiele tickern. Je mehr Spiele ein Reporter tickert, desto mehr Punkte kann er sammeln.