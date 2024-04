Mit Meister-Trainer (2x) und Double-Gewinner (1x) Matthias Jaissle ging der FC Red Bull Salzburg in die Saison, ehe sich der mittlerweile 36-jährige Deutsche noch vor dem ADMIRAL Bundesliga-Start nach Saudi Arabien verabschiedete. Florens Koch übernahm beim Auftaktmatch in Altach interimistisch, ehe Gerhard Struber von Runde 2 bis 26 als Cheftrainer das Sagen hatte. Was am Montag nach einer Negativserie und dem blamablen 1:3 beim LASK ein jähes Ende fand. Nun soll Onur Cinel von RBS-Kooperationspartner FC Liefering bei Österreichs Fußball-Flaggschiff das Ruder herumreißen - mit Kurs 11. Meistertitel en suite.

Zuletzt bei der 1:3-Niederlage beim LASK zogen der gebürtige Linzer Luka Sučić und die Roten Bullen den Kürzeren. Um so heißer sind sie nun am Sonntag auf Austria Klagenfurt und um bei der Bundesliga-Premiere ihres neuen Cheftrainers Onur Cinel eine Reaktion zu zeigen.

Bei seiner Bundesliga-Premiere geht es für den 38-jährigen Deutschen gleich gegen Trainer-Routinier Peter Pacult und den Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt. Und zwar gleich doppelt binnen vier Tagen, in denen, geht es nach Onur Cinel & Co., am Ende zwei Dreier herausschauen mögen.

Zunächst empfängt der Spitzenreiter, bei dem Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent) fehlen werden, die Kärntner Violetten am Sonntag in der heimischen Red Bull Arena (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), wo es vor wenigen Wochen am 3. März im Grunddurchgang gege die Gäste an gleicher Wirkungsstätte dank Joker Karim Konaté einen 1:0-Heimsieg gab.

Überhaupt ist der FC Red Bull Salzburg in Bundesliga-Heimspielen gegen Austria Klagenfurt unbesiegt (4 S, 1 U) und gewann zu Hause die letzten drei Begegnungen gegen das Pacult-Team.

Was die seit der Ligareform in 2018 eingeführte Meistergruppe betrifft, so sind die Roten Bullen in ihrer Heimstätte seither ungeschlagen (21 S, 6 U) und scorten in 26 dieser 27 Heimspiele. Auch in den bisher neun Frühjahrsspielen trafen die Salzburger stets – als einziges Team - und erzielten dabei 19 Tore (so viele wie kein anderer Klub im Bundesliga-Frühjahr 2024).

Weitere Werte für Statistik-Freunde: Der FC Red Bull Salzburg hatte in dieser Bundesliga-Saison die meisten Hohen Ballgewinne (254) und gab auch die meisten Schüsse (40) nach diesen ab. AustriaKlagenfurt erzielte fünf Tore nach Ballgewinnen innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor – so viele wie kein anderes Team in dieser Meisterschaft. Die Kärntner punkteten in 20 der ersten 26 Spiele (8 S, 12 U) – noch nie öfter in einer (gesamten) Saison.

