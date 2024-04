In der 50. Jubiläumssaison 2023/24 wird die Geschichte der Liga und ihrer großen Akteure gefeiert und die Identität der Bundesliga und ihrer Klubs hervorgestrichen – vor allem wird das Jubiläum aber auch zum Anlass genommen, um Fans für die nächsten 50 Jahre zu gewinnen.

„Ziel unserer Jubiläumsticketaktion war es, neue Fans für unsere Klubs zu gewinnen"

Aus diesem Grund wurde zu Saisonbeginn die Jubiläumsticket-Aktion ins Leben gerufen. Mit einem starken Fokus auf den CSR-Aspekt haben die Liga und die Klubs in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Fans in die Stadien eingeladen. Sowohl in der ADMIRAL Bundesliga (bei allen Spielen des Grunddurchgangs) als auch in der ADMIRAL 2. Liga (bei den ersten acht Heimspielen jedes Klubs) wurden jeweils 50 Fans pro Spiel ins Stadion eingeladen.

Die Klubs hatten dabei die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aktion gezielt regionale Schwerpunkte zu setzen und so beispielsweise gemeinnützige Projekte, Nachwuchsteams oder Schulen aus ihrem Umkreis einzuladen.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Das Ziel unserer Jubiläumsticketaktion war es, neue Fans für unsere Klubs zu gewinnen. Dabei haben wir mehr als 10.000 Personen zu den Spielen der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga eingeladen. Wir hoffen, dass sie eine gute Zeit im Stadion hatten und zu regelmäßigen Stadionbesuchern werden, die die nächsten 50 Jahre Bundesliga live vor Ort miterleben. Die Liste der unterstützen Vereine, Organisationen und Projekte zeigt, wie breit das Interesse am Fußball ist und wie stark unsere Klubs in ihren jeweiligen Regionen und Städten verankert und aktiv sind.“

Die Bundesliga und ihre Klubs haben sich sehr gefreut, junge und junggebliebene Fans von folgenden Vereinen und Organisationen in ihren Stadien zu begrüßen:

SV Schwechat, SC Brunn am Gebirge, SOS Hinterbrühl, ASK Oberwaltersdorf, 1. Simmeringer SC, ASV Hinterbrühl, ASK Kaltenleutgeben, Tennisclub Bludenz, Handballclub Feldkirch, Caritas Vorarlberg, Stunde des Herzens, Vorarlberger Kinderdorf, Handballclub Lauterach, Flurreinigung Altach, Vorarlberger Lehrervereinigung, Rollhockeyclub Wolfurt, Vorarlberger Familienverband / Ortsverband Hittisau, Bregenz Handball, FC Egg Nachwuchs, Sozialdienste Lustenau, Tischtennisverein Lustenau, Turnerschaft Lustenau, EHC Lustenau Wildcats, Special Olympics, HC Hard, ESSV Stockschützen, AKA Mädchen, UTTV Lustenau, EHC Lustenau, FC Lustenau Mädchen, Viktoria Bregenz, Caritas Vorarlberg, Bregenzer Schulen, Lustenauer Schulen, ASKÖ Nachwuchsvereine, Union Unterweitersdorf, Union Neuhofen an der Krems , Rollende Engel, Oberösterreichischer Behindertensportverband - Schooool Games (Mittelschule 18), SC Kronstorf , Straßenzeitung Kupfermuckn - ARGE für Obdachlose, Nachwuchs SG Wilhering / Mühlbach, Feldkirchen/Donau Aktion "Familie am Ball, Union Walding, ASKÖ Treffling, SV Urfahr, FC Stahl Linz, SV Aurach, LAZ NÖ Mitte, St. Isidor Kinderdorf, SC Marchtrenk, NWZ Traunsee (Fußballcamp), Sportunion Rechberg, Sportunion Schenkenfelden, Union Allhaming und Union Ansfelden, St. Martin im Mühlkreis, Spektrum, Jugend am Werk, Lebenshilfe Trofaiaich, Lebenshilfe Leoben, SV Hausmannstätten, SV Grambach, SV Güssing, SG Oberes Feistritztal, Homeless WorldCup Österreich, Special Olympics Team, HTL Ortwein, SV Anger, SV Birkfeld, Bischöfliches Gymnasium, Stiefingtaler Ausbildungszentrum, BG/BRG Carnerigasse, Ehrenamtliche Mitarbeiter und Nachwuchskinder der Meister 2022/23 aus der Umgebung, LKH Hartberg, SOS Kinderdorf Pinkafeld, Rotes Kreuz und Caritas, Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung von Gnas, Volksschulen Raum Hartberg, NW Friedberg, NW Gnas, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg, Seniorenhaus Menda Hartberg, Tormann +, Feuerwehr Schärding, Garsten, Lebenshilfe, Neuromed campus, Nachwuchs Hallencup Steyr, Feuerwehrjugend Engerwitzdorf, Nachwuchs Hallencup Regau, Nachwuchs Donau Linz, Noah Sozialbetriebe, Nachwuchs Gramastetten, Union Prambachkirchen, Marktplatz Lebensnetze, Lebenshilfe Oberteisendorf, Ferienhort Wolfgangsee, Special Needs Team SKN St. Pölten, SOS Kinderdorf Altmünster, Special Olympics Salzburg, Salzburger Fußball Verband, Kinderschutzzentrum Salzburg, Pro Juventute Hallein, Nachwuchs SCU Ardagger, Verein Spektrum, Kinder haben Zukunft, Weltkindertag, Strobler Krampusse, Verein Down Syndrom Salzburg, Rettet das Kind Salzburg, U-Turn Rettet das Kind Obertrum, Kinderfreunde JUZ Altenmarkt, Caritas Oberösterreich, Spektrum JUZ Taxham, Ronald MC Donald Haus Salzburg, Lebenshilfe Salzburg, SOS Kinderdorf, Beweg Dich Schlau! Challenge, Pro Juventute Hallein, USK Elsbethen Jugend & Damen, Emmausgemeinschaft Kalvarienberg, ASV Neufeld an der Leitha, ASBÖ, Caritas Wien, FC Wilfersdorf, H-Town Kids, LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration, ÖHTB Wohnen, SPG Pulkau/Weitersfeld, Stadt Wien - Wohngemeinschaft Handelskai, ibis acam Bildung, DSG Salzachsturm, Helge Payer Torwartschule, NSG Steinfeld Sankt Egyden, 1. FC Bisamberg, 1. SV Appel Vitis, ASK Ebreichsdorf, ASK Kematen, ASV Hohenau, ASV Hornstein, ATSV Wöllersdorf-Steinabrückl, Austria XIII Auhof Center, UMF WGs Dilan, Dynamo Wollers, FC Heidenreichstein, WESTRAND - Mobile Jugendarbeit, SC Mannswörth, SV St. Margarethen, SV Welgersdorf, Marchfeld Donauauen, SV HB24 Viktoria Rust, USV Gaweinstal, DSV Fortuna 05, BORG Scheibbs, WAF Pinova, Vösendorf, PBZ Baden, USC RB Schäffern, SK Ernstbrunn, SC Höflein, USC Wilfleinsdorf, SC Mannswörth, NÖ Pflege und Betreuungszentrum Mauer, MAG ELF - Kinder und Jugendhilfe Wohngemeinschaft, Jugend am Werk, Team Ornding, USV Raika Pressbaum, DSG Dynamo Donau, USC Schweiggers, Lanzendorf SC, ASV Behamberg, Emmaus St. Pölten, SV Prellenkirchen, Junior Club Union Ziegelwerk Senftenbach, Jugend am Werk, Pro Mente Kärnten, Josefinum sozialpädagogisches und therapeutisches Zentrum, Pensionistengruppe St. Peter in Klagenfurt, Spielgemeinschaft Oberes Möltal, Nachwuchsverein FC St. Michael ob Bleiburg, Schule HTL Mössinger Straße, Polytechnische Schule Althofen, Nachwuchsverein KAC, Jugendnotschlafstelle Klagenfurt, SV St. Marein-Lorenzen, SOS Kinderdorf Moosburg, Sportschule Krainer Bad Kleinkirchheim, Magistrat Klagenfurt Abteilung Entsorgung, FCC Abfallentsorgung Klagenfurt, Nachwuchsverein St. Johann im Pongau, Sport Borg Klagenfurt, SV Manhartsberg, Freiwillige Feuerwehr Neukirchen, FC Hollenstein, UFC Wildendürnbach, Springboard Wien (Diakonie, Caritas usw. ), SC St. Pölten, SV Ratzersdorf, SV Altlengbach, Antlashof Hofstetten für psychisch erkrankte Menschen, Getzersdorf, SV Hollenburg, SC Wieselburg, FC Tulln, SV Neulengbach, SC Admira Gföhl, SV Göstling, Union Perg, SV Petzenkirchen, ASKÖ Mauthausen, SC Ernsthofen, Union Waldhausen, Union Naarn, SBZ Schauboden, Special Needs St. Pölten, HAK/HAS Amstetten, SOS Kinderdorf, Lebenshilfe Region Judenburg, Kinderhilfe Haus Graz, Männerberatung Steiermark, Frauenhäuser Steiermark, GYM Leibnitz, Volksschule Hengsberg, 30 Jahre Hospizverein Steiermark, Haus der Barmherzigkeit - Stephansheim Horn, VS Horn, Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Roseldorf , SG Straning/Sitzendorf/Röschitz, Caritas, SK Eggenburg, SCU Koller/Nondorf, USV Raabs, SV Zellerndorf, ESV Schwarzenau, Freiwillige Feuerwehr Lafnitz, SV Rohrbach/L., SG Lafnitztal, MV Lafnitz, VT Althodis , SV Grafendorf, USV Eichberg, Treubach/Rossbach, SK Altheim, SV Schlüßlberg, SV Wenig, Pattigham/Pramet, Union Diersbach, Enzenkirchen, Neukirchen am Walde, Taufkirchen an der Pram, Natternbach, SV Schildorn, SV Mining, Mettmach, Riegerting/Mehrnbach, Offenhausen, SK Altheim, Rieder Schulen, Neukirchen, UFC PTA, USV Neuhofen, ATSV Lenzing, Mettmach, SC Marchtrenk, OÖ Feuerwehren, HAK Bregenz, FC Vaduz, FC Hörbranz 1B, FC Hörbranz, LAZ Bregenz, Admira Dornbirn, Feuerwehr Bregenz, Firma Hefel Schwarzach, WiHast Studentenheim, ÖBB Lehrlinge, Wohnheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Muckendorf, Albert Magnus Schule, Leopoldsdorf im Marchfeld, 1210 Wien, Jugend am Werk, Augustin Straßenzeitung, Römerland Carnuntum, Verein der Vorarlberger, Asylheim Frantschach und Wolfsberg, Blaulichtorganisationen, Autark Griffen, FC Kamp und Lebenshilfe Wolfsberg, Die Kinderfreunde (Kleinedling/St. Marein), Österreichisches Bundesheer, SV Tainnach, SV Feldkirchen, Faschingsgruppe Eberndorf, Volksschule St. Stefan, SV Haiming-Ötztal, DPG Ptztal, SPG Stans/Vomp, SV Schlitters-Bruck-Strass, SV Absam, FC Kufstein, SPG Rietz/Stams, SPG Hopfgarten/Itter, SV Thaur, FG Schönwies/Mils, SPG Lechtal, SK Waidring, Schachklub Freibauer, WSV Wiesing, FC Paznaun,…

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty