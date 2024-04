Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz wartet weiter auf den ersten Sieg in 2024 und nunmehr seit 13 Runden (letzter Dreier am 12.11. mit 2:0 im Linzer Derby), bewies in Runde 27 der ADMIRAL Bundesliga auswärts beim 2:2 gegen den Tabellenneunten SCR Altach allerdings Moral & Comebacker-Qualität, kam zwei Mal nach Rückstand retour und wahrte mit dem Remis den Fünf-Punkte-Abstand auf Schlusslicht SC Austria Lustenau. Freude wollte bei Trainer Gerald Scheiblehner aber nicht aufkommen, der sich besonders über den Elfmeter gegen sein Team echauffierte. Auch Altachs Standfest verärgert. Siehe STATEMENTS aus beiden Lagern.

„Das ist kein Elfmeter - das ist kein Fußball"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Es war eine sehr gute Leistung. Ich glaube, dass es etwas Besonderes ist, wenn man zweimal nach einem Rückstand, noch dazu nach einem ungerechtfertigten Elfmeter, trotzdem ausgleicht. Das zeichnet die Mannschaft aus. Sie haben einen richtig guten Auftritt geliefert.“

…die Situation vor dem 1:0: „Das ist kein Elfmeter. Das ist kein Fußball. Wir müssen von Fußball reden und nicht von irgendwelchen Regeln. Das sind keine Elfmeter. Solche Spiele dürfen nicht durch solche Situationen entschieden werden. Es muss eine klare Linie geben.

Ich finde, dass es ein Wahnsinn ist, was da entschieden wird, denn es geht hier um die Existenz von Vereinen. Manchmal werden solche Elfmeter gegeben und manchmal nicht. Die Herren sollen sich zusammensetzen und eine ganz klar Linie überlegen. Es ist fahrlässig.“

„...oder es gibt Schiedsrichterentscheidung, die fußballnah ist und nicht irgendwelchen komischen Regeln entspricht"

…den Abstiegskampf: „Wir schauen ohnehin auf uns. Wir wissen, dass Lustenau bis zum Schluss kämpft, aber wir machen es auch. Wir haben auch die WSG Tirol wieder mitreingenommen. Es war von Anfang klar, dass es noch nicht aus ist. Es sind noch fünf Runden. Wir müssen fighten. Ich finde, dass wir heute eine super Leistung geboten haben. Am Dienstag geht es weiter.

Wir haben heute einen großen Schritt nach vorne gemacht, waren viel intensiver unterwegs und haben zwei Tore erzielt. Vielleicht müssen wir noch den ein oder anderen individuellen Fehler abstellen oder es gibt eine Schiedsrichterentscheidung, die fußballnah ist und nicht irgendwelchen komischen Regeln entspricht. Dann können wir auch gewinnen.“

„Er ist unser wichtigster Spieler in der Offensive"

…Ronivaldo: „Wir brauchen ihn einfach. Ich habe mit ihm ein sehr langes Gespräch geführt. Er muss Verantwortung übernehmen und alles auf den Platz werfen, was er hat. Er ist unser wichtigster Spieler in der Offensive.“

Simon Seidl (2:2-Torschütze FC Blau Weiß Linz) über...

…das Spiel: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben heute wieder unser Gesicht gezeigt und auch gezeigt, dass wir Fußball spielen können. Wir haben uns im Ballbesitz mehr zugetraut. Ich hätte schon gerne gewonnen, aber man kann mit dem Punkt sicher leben.“

„Wir werden euch zeigen, dass wir bundesligareif sind“

…die Mentalität der Mannschaft: „Man sieht, dass wir doch die Qualität haben. Wir werden am Dienstag richtig attackieren und Gas geben, dass wir das Spiel gewinnen. Wir werden euch zeigen, dass wir bundesligareif sind. Es gibt so Spiele, wo man vielleicht einmal nicht die Leistung bringen kann. Hin und wieder passiert es halt, dass man nicht so gut spielt.“

…seine Vertragsverlängerung: „Ich glaube, dass es ein richtig gutes Projekt ist. Wir haben gute Fans und ein richtig gutes, neues Stadion. Sie wollen hier in Linz etwas aufbauen und ich möchte ein Teil davon sein.“

Zum zweiten Mal im Kalenderjahr scort er wieder: Ronivaldo, der seit seine Torsperre beendet und seit dem 10. Februar endlich wieder traf. Damals auch in Altach und per Elfmeter. Den heutigen Strafstoß erwirkte der 35-jährige Brasilianer persönlich und verwandelte dann vom Punkt souverän.

„Auch nach Studium der Bilder bleibe ich bei meiner Entscheidung, dass es ein strafbares Handspiel ist“

Alexander Harkam (Schiedsrichter) über den Elfmeter für Altach: „Die Wahrnehmung war von mir, dass der Spieler Pirkl beim Stanglpass den Arm nach außen gestreckt hat. Es war im Fallen vielleicht auch eine Stützhandbewegung. Aus meiner Position habe ich wahrgenommen, dass er dadurch seinen Arm auch nach hinten wegstreckt. Er verhindert dadurch, dass der Ball zur Mitte gelangen kann. Es ist dadurch für mich ein strafbares Handspiel verbunden mit einem Strafstoß.

Ich verstehe es natürlich voll und ganz, dass das Handspiel immer wieder für Diskussionen sorgt. Es ist auch für uns alles andere als einfach, da immer die ganz klar nach außen vertretbare Entscheidung zu treffen. Der VAR hat meine Wahrnehmung auch so bestätigt. Deshalb gab es auch kein Onfield-Review. Auch nach dem Studium der Bilder bleibe ich bei meiner Entscheidung, dass es ein strafbares Handspiel ist.“

„Es war ein absolut enttäuschender Auftritt heute"

Joachim Standfest (Cheftrainer Cashpoint SCR Altach) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Es war ein absolut enttäuschender Auftritt heute. Wir haben jeweils in den ersten Minuten jeder Halbzeit sehr gut reingefunden. Wir waren einfach nicht bei 100%. Es war einfach enttäuschend. Wir haben ein sehr erfolgreiches Wochenende hinter uns und gehen in eine Woche, in der wir eine gute Stimmung und ein klasse Training haben. Wir bringen es jedoch nicht rüber auf das Wochenende.

Das ist einfach eine Mentalitätsgeschichte. Da muss man weiterkommen, denn sonst geht es immer so weiter. Wir haben große Ziele für diese und für nächste Saison und da muss man einfach den Schritt machen, dass man nicht abschaltet, wenn man in ruhige Fahrwasser kommt. Man muss jede Woche so auftreten, dass man auf den Platz geht und seine Spiele gewinnen will.“

…die Ziele in dieser Saison: „Wir sind drei Punkte hinter dem WAC und haben das direkte Duell. Wenn wir 100% auf den Platz bringen, dann können wir jedes Spiel in der Qualifikationsgruppe gewinnen. Das muss das Ziel sein und ich denke, dass es Ansporn genug ist.“

…das anstehende Spiel am Dienstag in Linz: „Wir müssen schärfer in den Zweikämpfen sein. Wir müssen einfach präsenter sein, hinten viel klarer sein und auch im Spielaufbau sowie im Spiel gegen den Ball besser auftreten.“

„Es ist eine Fehlentscheidung“

Marko Stankovic (Sky Sport Austria-Analyse-Experte) über...

…den FC Blau Weiß Linz: „Es ist ein sehr großes Plus im Abstiegskampf, wenn man nach Rückständen zeigen kann, dass man noch da ist. Es ist ein verdienter Punkt für Blau Weiß Linz, aber mehr als das wäre heute zu viel gewesen.“

…den Elfmeter zum 1:0: „Ich verstehe nicht, warum der VAR da nicht eingreift. Aus meiner Sicht sind die Schiedsrichter aktuell nicht in Topform. Alle zusammen sollten ein bisschen fokussierter und konzentrierter arbeiten. Es ist großartig, dass er das Interview aufnimmt.

Er ist ein Topschiedsrichter auf dem Spielfeld. Die Aussage, dass die Bilder ihn bestätigen, geht für mich gar nicht. Er kann die Hand nicht weggeben, denn dann fährt er mit der Schulter ein. Es ist eine Fehlentscheidung. Das passiert, aber die Argumentation gefällt mir nicht.“

…Joachim Standfest: „Er möchte es in die Köpfe bringen, dass die Mannschaft weiterdenkt als nur Abstiegskampf. Er möchte aus Altach etwas machen, was mehr ist als nur Abstiegskampf.“

Mit einem Punkt im Gepäck geht es zurück nach Linz 💪🏼



Am Dienstag gibt es bereits die nächste Chance beim Rückspiel im Hofmann Personal Stadion. 🔵⚪️ #altBWL pic.twitter.com/oE3Pl8XjTQ — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) April 20, 2024

