Der fast vierjährige TSV Hartberg-Komplex hält für den LASK weiter an. Mit der 1:3-Heimniederlage in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga warten die Linzer nunmehr seit elf Duellen im Oberhaus auf einen Dreier (7U, 4N). Touren für die Blau-Weißen nach Linz (inkl. Pasching) sind seit dem neuen Jahrzehnt eine Reise wert... gab es zuletzt gar drei Siege, bei drei Unentschieden. Zugleich greifen die Ost-Steirer damit auch die Athletiker um Rang drei an, sind um drei Punkte dran, während die Gastgeber nach dem 3:1-Triumph über Red Bull Salzburg einen Rückschlag erleiden. Damit zu STATEMENTS aus dem LASK-Lager.

Tristesse in der Raiffeisen Arena. Weiter Stimmungsboykott der Fans aus Solidarität über die Verbannung per Stadionverbot für Athletiker-Anhänger unter ihnen, während die Mannschaft von Interimstrainer Thomas Darazs den Schwung und Rückenwind aus dem 3:1-Triumph gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg nicht mitzunehmen vermochte und der "Hartberg-Komplex" weiter anhält. Noch auch Rang drei...

„Wir haben genau gewusst, dass wir den Sieg letzte Woche nicht zu hoch bewerten dürfen"

LASK-Cheftrainer Thomas Darazs über...

...das Spiel: „Das war heute keine gute Leistung von uns. Hartberg hat das Spiel so angelegt, wie wir es erwartet hatten. Wir haben mit dem Ball keine guten Lösungen gefunden und waren bei den Ballverlusten nicht geordnet genug, um sofort wieder ins Gegenpressing gehen zu können. Die Mannschaft hat zwar bis zum Schluss alles versucht, unterm Strich waren wir heute aber nicht gefährlich genug, um das Spiel zu gewinnen.“

…weiter zum Spiel: „Wir haben genau gewusst, dass wir den Sieg letzte Woche nicht zu hoch bewerten dürfen. Wir waren also nicht über den Ansprüchen und haben nicht geglaubt, dass wir die Besten sind, nur weil wir Salzburg geschlagen haben. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass nicht alles Gold war und Hartberg hat genau gewusst, dass wir momentan im Ballbesitz nicht immer die besten Lösungen finden und nicht so gut in den gegnerischen Strafraum kommen. Uns fehlt ein bisschen die Chancenkreation, dass wir hochwertige Chancen herausspielen.

Wir haben zu oft geflankt und waren hinter dem Ball nicht in Ordnung, wo wir aber wussten, dass das eines der wichtigsten Dinge sein wird heute. Hartberg hat die Stärke, aus dem eigenen Ballbesitz das Spiel zu machen und nach vorne zu kommen und auch auf die Fehler der Gegner zu warten und dann schnell nach vorne zu kommen. Das haben wir heute nicht gut genug im Griff gehabt und das gilt es bis Mittwoch zu verbessern. Im Fußball gibt es zwei wichtige Spiele, das Letzte und das Nächste. Wir werden das Spiel abhandeln und dann den Fokus auf Mittwoch legen.“

Bullen-Bezwinger Marin Ljubičić hing nach seiner Gala mit dem Triplepack beim 3:1-Erfolg gegen den FC Red Bull Salzburg heute etwas "in der Luft" und war auch manchmal etwas zu eigensinnig.

„Hartberg hat genau das von uns bekommen, was sie wollen, und zwar die Konter"

Philipp Ziereis (Innenverteidiger LASK): „Es war insgesamt einfach zu wenig von uns. In der zweiten Halbzeit haben wir alles investiert. Doch heute waren wir sehr schlecht, das muss man sagen. Wir sind ganz gut reingekommen, haben die Partie kontrolliert. Mit dem 1:0 kippt es dann, Hartberg bekommt Oberwasser und hat genau das von uns bekommen, was sie wollen, und zwar die Konter.

Letztendlich haben wir heute auch nichts verdient, wenn man so spielt. Gott sei Dank geht es am Mittwoch schon weiter, wir haben also gar nicht viel Zeit zu überlegen. Wir müssen uns etwas überlegen, so geht es nicht. Wir müssen analysieren, wieso wir so wechselhaft spielen, wenn man Salzburg vor einer Woche hier so weghaut und dann heute so einen Auftritt hinlegt. Da müssen wir uns alle hinterfragen.“

„Wir wissen, was Hartberg mit dem Umschalten kann und spielen ihnen genau dort hinein"

Florian Flecker (Torschütze LASK): „Das Ergebnis geht heute in Ordnung. Hartberg hat gute Lösungen gefunden und sie haben die Räume gut bespielt. Die Tore sind zu einfach gefallen. Uns ist der Anschluss zwar noch gelungen, aber es war zu wenig. Wir müssen den Kampf jetzt annehmen und offensiv bessere Lösungen finden.

Es war ein sehr dummer Auftritt heute. Wir wissen, was Hartberg mit dem Umschalten kann und spielen ihnen genau dort hinein. In der ersten Halbzeit haben wir wenig Druck draufbekommen, waren 2:0 hinten. Dann haben wir es besser gemacht, sind besser hineingekommen und haben den Anschluss gemacht. Das dritte Tor war wieder ähnlich, eine Umschaltsituation, die sie gut fertig spielen und wir stehen mit null Punkten da.“

„Sie sollen uns auf diesen dritten Platz führen, danach wollen wir den neuen Trainer präsentieren"

Radovan Vujanovic (Geschäftsführer Sport LASK) über...

…die Wichtigkeit des Sieges gegen Salzburg (vor dem Hartberg-Spiel): „Für den ganzen Verein war die Situation nicht einfach. Der Trainerwechsel, die Jungs übernehmen eine Aufgabe, wo Salzburg vor der Brust ist. Das ist keine leichte Aufgabe, da brauchen wir nicht diskutieren. Noch dazu hat sich Freitagmittag Sascha Horvath verletzt, das ist auch nicht leicht, ihn zu ersetzen.

Trotzdem hat die Mannschaft Qualität und Charakter gezeigt, wir waren bissig. Viele reden darüber, dass Salzburg schlecht war, ich glaube das nicht, ich glaube, wir waren einfach gut. Das ist für uns alle als Verein ein wichtiger Sieg und ein Lebenszeichen. Vor der Saison, und auch allgemein, haben alle von einem guten Kader gesprochen, das hat sich auch bestätigt. Es haben auch viele erfahrene Spieler und Leistungsträger gefehlt und trotzdem gewinnen wir gegen Salzburg so, das muss man auch sagen.“

…ob Thomas Darazs über die Saison hinaus Trainer bleiben könnte: „Nein. Wir haben klar kommuniziert, dass die Jungs das bis Saisonende machen. Wir werden einen Trainer suchen. Sie sollen uns einfach auf diesen dritten Platz führen, was wir wollen. Danach wollen wir den neuen Trainer präsentieren.“

…wie weit man schon mit der Trainersuche ist: „Wir führen Gespräche, aber wir werden nicht schnell handeln. Es gibt mehrere Kandidaten, die befinden sich derzeit in Gesprächen, aber wir machen uns keinen Druck. Bis wir die Vorbereitung starten werden wir einen Trainer haben. Natürlich wäre es gut, wenn wir den Trainer so schnell wie möglich finden, er kann dann auch den Kader kennenlernen und bei Transfers mitsprechen, aber wir werden nicht schnell handeln. Wir wollen den richtigen Mann finden und in der nächsten Saison noch besser spielen.“

…ob ihm die aktuelle Situation nicht weh tut: „Ich glaube, es ist allgemein immer schwierig, wenn die Stimmung nicht passt. Das ist nicht gut, da braucht man nicht diskutieren. Für uns geht es um die Mannschaft, die gehört unterstützt, unabhängig von dem, was ist. Die Situation ist so, wie sie ist und wir müssen schauen, dass wir die letzten Spiele gut performen und dann sehen wir weiter.“

„Das ist im Frühjahr sicherlich beim LASK abhandengekommen"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…die Situation des LASK: „Den Schwung vom Sieg gegen Salzburg haben sie leider nicht mitnehmen können heute. Von der Aufstellung gibt es sieben Spieler in der Startelf, die dieses Jahr noch kein Tor geschossen haben und nur eines oder zwei vorbereitet haben. Das ist zu wenig.

Du kannst dich nicht nur darauf verlassen, dass deine Stürmer, die heute gespielt haben, das dann machen. Natürlich sind sie vorrangig für das Tore schießen und vorbereiten zuständig, aber du musst auch über die Außenspieler gefährlicher werden und die zentralen Mittelfeldspieler müssen torgefährlicher werden. Das ist im Frühjahr sicherlich beim LASK abhandengekommen. Das macht es auch für die Offensivspieler schwieriger, zu einem Torerfolg zu kommen.“

…den Fan-Stimmungsboykott beim LASK (in der Halbzeitpause): „Sie sind Dritter und haben eine riesige Möglichkeit, die Saison auch so zu beenden. International gibt es wieder viel Geld für den Verein. Da sollen sie sie doch unterstützen oder der Verein wieder einig werden. Ich verstehe so etwas nicht. Ich will keiner Partei die Schuld zuschieben, aber die Mannschaft braucht Unterstützung.

Du siehst ja, dass es momentan nicht gut läuft und dann muss ich als Fan, nicht als Zuschauer wie heute, sondern als Fan die Mannschaft nach vorne pushen. Genau so spielen sie heute. Relativ langsam, keine Zielstrebigkeit und kein Durchsetzungsvermögen. Das ist sicherlich auch der Stimmung geschuldet. Das wird keiner verstehen, der selbst nie Fußball gespielt hat.“

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria, LASK und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at