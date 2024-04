Der TSV Hartberg feiert im fünften Anlauf in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 in der Meistergruppe seinen ersehnten ersten Dreier. "Natürlich" gegen seinen "Lieblingsgegner LASK", gegen den die Ost-Steirer mit dem heutigen 3:1-Husarenstreich in der Raiffeisen Arena aus den letzten sechs Auswärtsspielen bei den Athletikern gesamt 12 Punkte (je 3S/U) zu Buche stehen. Nachdem die Schopp-Schützlinge schon vor zwei Wochen in Klagenfurt nah dran am Sieg waren (2:2 in der Nachspielzeit kassiert), wurde dieser heute besiegelt...und blasen Heil & Co. nun zur "Aktion Attacke" auf Rapid & LASK. TSV-STATEMENTS nachfolgend...

Der EX-LASKler Dominik Frieser und der TSV Hartberg bleiben weiter seit fast vier Jahren gegen die Linzer unbesiegt. Nach zwei Nullnummern im Grunddurchgang praktizierten die Schopp-Schützlinge heute in der Raiffeisen Arena ihr bewährtes Umschaltspiel und bewiesen zudem Effizienz.

„Ich finde, dass alle drei Tore wunderbar herausgespielt waren"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Hartberg) über...

...das Spiel: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht von Sekunde eins weg. Das macht einen großen Unterschied zu vielen anderen Partien im Frühjahr, wo wir länger gebraucht haben, um im Spiel zu sein. Die Mentalität der Mannschaft war von Anfang an auf Sieg ausgerichtet und die Chancen sind gekommen. Und wir haben uns auch für die Chancen, die wir kreiert haben, auch belohnt. Ich finde, dass alle drei Tore wunderbar herausgespielt waren.

Gegen einen, so finde ich, sehr, sehr guten Gegner, den wir kurzfristig mit einem Tor belohnt haben. Das ist sicher etwas, was uns in der Form nicht passieren sollte. Aber wir haben eine gute Antwort gezeigt und ich finde, dass wir das nachher souverän über die Runden gebracht haben. Deswegen großes Kompliment an die Mannschaft."

…weiter zum Spiel: „Wir waren unglaublich präsent, im Ballbesitz sehr mutig und haben gegen den Ball wenig zugelassen. Wir haben uns heute auch wieder einmal mit Toren belohnt. Das hat uns über die letzten Spiele gefehlt. Deswegen finde ich, dass dieses Resultat in Ordnung geht.“

„Wollen uns grundsätzlich immer nach oben orientieren"

…wieso Hartberg gegen den LASK so erfolgreich ist: „Keine Ahnung. Es gibt auch Serien gegen uns von anderen Mannschaften. Der LASK ist eine gute Mannschaft mit sehr viel individueller Qualität, wo man sehr achtsam sein muss. Ich nehme das so mit und freue mich sehr, dass wir wieder gewonnen haben. Es ist natürlich für uns ganz wichtig, in das zweite Spiel gut vorbereitet hineinzugehen.

Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen, das vielleicht ein wenig anders ist als heute. Der Gegner wird schon die Lösungen finden, haben auch jetzt zum Schluss schon das eine oder andere an Themen aufgedeckt, wo man genau hinschauen und reagieren muss. Jetzt freuen wir uns aber über den Sieg und schauen auf die nächste Partie.“

…ob der Großangriff in der Meistergruppe jetzt startet: „Wir wollen uns ja grundsätzlich immer nach oben orientieren. Wir waren auch schon das eine oder andere Mal knapp dran, uns mit einem guten Resultat zu belohnen, das ist heute hier Gott sei Dank geglückt. Wir wissen aber schon, was es in der Rückrunde gegen jeden dieser Gegner heißt. Ich bleibe aber dabei, dass wir schon die Möglichkeit haben, gegen alle diese Gegner gut zu spielen und viele Punkte mitzunehmen. Wir schauen dann nach 32 Runden, wo der TSV Hartberg steht.“

„In jedem Bundesland, wo wir hinkommen, sehen wir Schmuckkästchen"

Erich Korherr (Obmann TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den Druck in der Stadionthematik: „Wir wollen natürlich auch ein neues Stadion haben, können aber auch nicht den Spielbetrieb gefährden. Das ist ja alles zu finanzieren und zurückzuzahlen. Da müssen wir schon sehr sorgfältig vorgehen. Ich verstehe Markus absolut, jeder Trainer wünscht sich ein schönes Stadion und auch wir im Vorstand. Wir hoffen, dass wir das bekommen und er dann sehr zufrieden sein wird.“

…ob es eine Umbau-Lösung oder ein Neubau des Stadions wird: „Es gibt nur einen Neubau. Wir brauchen ein UEFA Kategorie vier Stadion mit 8000 Plätzen. Wir spielen ja heute in einem Stadion, welches wir angegeben haben, falls wir uns international qualifizieren. Da hilft mir ein Stadion mit 5000 Zuschauern gar nichts, wenn ich wieder in die Fremde ausweichen muss. Die Steiermark hat so viele Bundesliga-Vereine, in der ersten und zweiten Liga, dass es allemal ein zweites UEFA Kategorie vier Stadion verträgt.“

…das Fehlen eines „Schmuckkästchen“ Stadions in der Steiermark: „In jedem Bundesland, wo wir hinkommen, sehen wir Schmuckkästchen. Ich glaube, die Politik in der Steiermark ist sich bewusst, dass sie jetzt etwas tun müssen und sie werden das auch machen. Es wird sicher eine größere Lösung mit Sturm, dem GAK und Hartberg geben, da bin ich auch selbst fest überzeugt. Ich vertraue dem Landeshauptmann und dem Sportlandesrat und bin guter Dinge.“

Das kuriose 1:0-Führungstor des TSV Hartberg. Kapitän Heil brachte vom linken Strafraumeck eine Hereingabe mit viel Effet in Richtung Maximilian Entrup, der jedoch nicht mehr mit dem Kopf an den Ball kam, der sich dann zum Erstaunen von Philipp Ziereis und LASK-Torhüter Tobias Lawal ins Tornetz senkte.

„Viele haben uns abgeschrieben, aber wir wissen, was wir können"

Jürgen Heil (Kapitän & 1:0-Torschütze TSV Hartberg) über...

...den ersten Dreier in der Meistergruppe in dieser Saison: „Der Sieg tut sehr gut und viele haben uns abgeschrieben, aber wir wissen, was wir können".

...die Wichtigkeit des Sieges: „Das war heute absolut ein Befreiungsschlag. Die letzten Wochen haben wir voll eine draufbekommen. Wir haben immer gewusst, was wir können, aber es war auch nicht leicht. So wie wir Fußball spielen brauchst du ein bisschen Selbstvertrauen und mit solchen Spielen holst du dir das wieder zurück.“

…ob der Sieg ein Wendepunkt in der Meistergruppe sein kann: „Wir haben gewusst, dass diese Woche entscheidend wird. Zwei Mal LASK, da müssen wir punkten. Jetzt schauen wir, dass wir diese Woche noch sechs Punkte holen. Dann sind wir richtig hier in der Meistergruppe.“

…seine Kritik an einigen Mitspielern nach dem letzten Spiel: „Ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Wir wissen alle, dass wir dieses Jahr etwas Unglaubliches erreichen können mit dem Verein. Sollten wir international spielen, bekommt der Verein glaube ich mehr Geld, als er an Jahresbudget hat. Da muss man schon wissen, worum es da geht. Deswegen wollte ich darauf hinweisen, dass jeder bei der Sache sein soll bis zum Schluss.“

„Effizienz war heute entscheidend"

Maximilian Entrup (2:0-Torschütze TSV Hartberg): „Die Effizienz war heute entscheidend. Wir waren vor dem Tor sehr effizient. Es war nicht die beste Begegnung, aber wir haben unseren Matchplan gut umgesetzt."

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…Jürgen Heil in seiner Rolle als Kapitän: „Als Kapitän bist du der verlängerte Arm vom Trainer und wenn du siehst, dass da innerhalb der Mannschaft etwas nicht so funktioniert, musst du das ganz brutal ansprechen. Und anscheinend hat es Wirkung getragen.“

…den Spielstil der Hartberger: „Alleine am letzten Tor sieht man es schon. Wenn du 2:1 führst und auf einmal mit einem Angriff Überzahl hast, zeigt das, dass du mutig nach vorne spielst. Da geht es nicht nur um die nackten Ergebnisse, Markus Schopp will seine Philosophie, dass im Ballbesitz wirklich gut kombiniert wird, umsetzen und ich bin froh, dass ihm das heute wieder einmal gut gelungen ist.

Jetzt sind sie wieder im Rennen um den dritten und vierten Platz. Der LASK hat sich leider die Gelegenheit zerstört, fünf Punkte von Rapid wegzuziehen und Hartberg abgeschlagen hinter sich zu lassen. Das wird auch noch einmal spannend.“

„Es wird auch einen Fight um den dritten Platz geben“

…ob Hartberg den dritten Platz noch erreichen kann: „Sie haben jetzt ein Heimspiel gegen den LASK, ihren Lieblingsgegner in den letzten Monaten und Jahren. Wenn sie das gewinnen sollten, sind sie punktegleich mit dem LASK. Dann kommt es darauf an, was Rapid gegen Sturm macht. Es wir noch einmal eng. Es ist nicht nur um den ersten und zweiten Platz richtig eng, es wird auch einen Fight um den dritten Platz geben.“

