Sie haben es sich bestimmt nicht leicht gemacht mit der Entscheidung zu Wochenbeginn, Cheftrainer Gerhard Struber zu entlassen: Bernhard Seonbuchner und Stephan Reiter. Doch der Sportdirektor & Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg sahen wohl bei der "Mission Meistertitel Nr. 11 en suite" beim Serienmeister von der Salzach "die Felle davon schwimmen", beförderten von Kooperationspartner FC Liefering Onur Cinel interimistisch zum Cheftrainer bis zum Saisonende. Der Auftakt mit dem 4:2-Heimsieg über den SK Austria Klagenfurt war schonmal eine Reaktion. Was meinen die beiden Entscheidungsträger...

Erleichterung und Freude beim Salzburger Sportdirektor Bernhard Seonbuchner (l.). Der 40-jährige Deutsche freut sich mit seinem Landsmann über den Bullen-Befreiungsschlag nach wettbewerbsübergreifend drei Partien ohne Sieg, darunter zwei Niederlagen, mit Neo-Cheftrainer Onur Cinel über dessen BL-Premiere.

Bernhard Seonbuchner (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg):

…vor dem Spiel über das Klima in der Kabine: „Es ist nicht nur auf dem Platz entscheidend, viel mehr ist das, was man auf dem Platz sieht, eine Konsequenz aus dem, was die ganze Woche über passiert. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben, in der Kabine. Natürlich versuchen wir da, unseren Beitrag zu leisten, damit auf der einen Seite ein Verantwortungsbewusstsein da ist, nicht nur für sich sondern, für die gesamte Gruppe.

Da versuche ich, mit einem positiven Beispiel voranzugehen. Man führt viele Gespräche und ich habe diese Woche als sehr, sehr positiv wahrgenommen was die Atmosphäre und die Grundstimmung betrifft und auch, was die Haltung und den Zugang dazu betrifft, Spiele erfolgreich bestreiten zu wollen.“

…vor dem Spiel auf die Frage, ob die Team-Chemie dieses Jahr ein Problem war: „Ich sehe das nicht als Problem. Ich denke, dass der Anspruch hier einfach entsprechend hoch ist und dass wir uns damit auseinandersetzen. Wenn dann noch die eine oder andere Verletzungsthematik und sonstige Nebengeräusche dazukommt, kann es natürlich einmal dazu führen, dass die Mannschaft auf dem Platz nicht als totale Einheit harmoniert. Trotzdem war der Prozess in letzter Zeit von einer Trendkurve begleitet, die nicht positiv war und auch nicht so weitergehen konnte.“

…vor dem Spiel über die Teilnahme an der Klub-WM im Sommer 2025: „Die Qualifikation, dass die fix ist, das ist ganz frisch. Wir haben uns das Spiel unter der Woche angesehen und uns auch sehr gefreut, wissen aber auch, dass auf der einen Seite das noch sehr lange hin ist. Das ist erst im Sommer 2025, nach der nächsten Saison, ein Highlight für den ganzen Klub, in verschiedenste Richtungen.

Bedeutet auch, dass wir uns entsprechend vorbereiten können, wenn wir noch so lange Zeit haben. Das wird sicherlich auf unserer Agenda stehen, allerdings auch nicht in dieser Woche, sondern zu gegebener Zeit, wenn die Dinge dann in der Gegenwart auch in die richtige Richtung laufen.“

„Für unseren gesamten Verein und auch für die Mannschaft war es das richtige Signal"

Stephan Reiter (Geschäftsführer FC Red Bull Salzburg):

…in der Halbzeit über den Trainerwechsel: „Für unseren gesamten Verein und auch für die Mannschaft war es das richtige Signal, das sehen wir heute. Ich glaube, wir waren auch einfach gezwungen zu handeln.“

…in der Halbzeit über die beiden Trainerwechsel in dieser Saison: „Das sind natürlich Sonderschichten, die man sich gerne erspart, keine Frage, auch wenn die Situationen miteinander nicht vergleichbar sind. Die Situation im Sommer war eine andere und ist schon ganz lange her, hier waren wir zum Handeln gezwungen. Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg, aber die letzten Spiele haben uns gezeigt, dass das ein Signal ist, das wir auch setzen müssen.“

„Für unseren Klub riesige Auszeichnung, auch für österreichischen Klubfußball"

…in der Halbzeit über die Teilnahme and er Klub-WM im Sommer 2025: „Das ist für unseren Klub eine riesige Auszeichnung, auch für den österreichischen Klubfußball. Ich weiß nicht, wie oft das noch passieren kann, dass ein österreichischer Klub bei der Klub-WM teilnimmt. Es ist natürlich auch das Resultat der harten Arbeit der letzten Jahre.

Wir waren vier Mal hintereinander in der Champions League und durch diesen Country Gap kommen wir in die wunderbare Situation, zur Klub-WM fahren zu dürfen. Auf das freuen wir uns natürlich, aber jetzt gilt der volle Fokus den nächsten Wochen. Am Ende des Tages hat uns der Meistertitel immer ermöglicht, Champions League zu spielen, und auf das gilt der volle Fokus.“

