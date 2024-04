Bei Halbzeit und nach fünf Runden der Meistergruppen-Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 wartet der SK Austria Klagenfurt nach der 2:4 (1:4-) Niederlage beim favorisierten Serienmeister & Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg zwar als einziger der sechs Klubs weiter auf den ersten Sieg heuer in der Finalrunde und rutschte auf Rang 6 ab (19 Punkte), doch bleibt nachwievor in Reichweite zum Vierten SK Rapid (22) und dem neuen Fünften TSV Hartberg (21). Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der Kärntner. Siehe auch von den Roten Bullen.

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wir sind nicht so schlecht ins Spiel gekommen, bis auf das Gegentor nach fünf Minuten. Danach sind wir gut in das Spiel hineingekommen und haben gute Akzente setzen können. Was mich stört ist, dass wir uns bei dem 2:1 so leicht überspielen lassen, wenn wir schon den Ausgleich machen. Wir waren einfach nicht aggressiv genug. Das sind Dinge, da zahlst du einfach Lehrgeld gegen eine RB Mannschaft. Dieser Doppelschlag ist natürlich ungünstig, Ballglück hin oder her.

Trotz allem haben wir uns bis zu diesem Zeitpunkt gut geschlagen. Es waren auch viele Fehler von Red Bull, vor allem im Spiel nach vorne. Das haben wir gut gelöst und dann hast du diesen Doppelschlag und bekommst das Vierte. Da musst du in der Kabine versuchen, dass du nicht ganz untergehst. Wir hatten hier auch schon ganz andere Ergebnisse, sogar in Klagenfurt einmal mit 6:0 oder 6:1.

In der zweiten Halbzeit hat Red Bull dann sehr viele Möglichkeiten gehabt, weil wir trotzdem probiert haben, nach vorne zu kommen. Es ist uns auch relativ schnell gelungen, mit dem 4:2 und dann war es ein Spiel auf Messers Schneide. Salzburg hat sehr viele Möglichkeiten gehabt, da haben wir in den Zweikämpfen einfach riesige Probleme. Das dritte und vierte Tor waren schon ein bisschen kurios, aber das Glück gehört dem Tüchtigen.“

Andy Irving (Elfmetertorschütze zum 1:1 für SK Austria Klagenfurt): „Ich glaube, dass wir meiner Meinung nach gut gespielt haben. Auch in der ersten Halbzeit, wo wir halt ein paar Momente hatten, in denen wir schlecht waren. Für diese Aussetzer haben wir bezahlt."

Der 19-jährige Villacher Jannik Robatsch absolvierte heute sein achtes BL-Saisonspiel, wurde in der 53. Spielminute, kurz nach dem Klagenfurter Treffer zum 4:2, für Rico Benatelli, der in der ersten Halbzeit den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich durch Andy Irving rausholte, eingewechselt. Der 19-jährige Abwehrspieler, hier im Duell mit Lucas Gourna-Douath, erhielt in dieser Meistergruppen-Saison in jedem Spiel bisher seine Einsatzminuten.

„Klagenfurt hat versucht mitzuspielen"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Es war ein unterhaltsames Spiel, da gehört aber auch Klagenfurt dazu, sie haben auch mutig nach vorne gespielt und waren sehr offensiv. Es hätte aber viel höher ausgehen können. Salzburg hat einen super Start erwischt, sind gleich 1:0 in Führung gegangen. Dann war für mich 20 Minuten das Spiel ausgeglichen, Klagenfurt hat auch den Ausgleich erzielen können.

Im Endeffekt waren die Salzburger schon die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen. Es war aber jetzt noch nicht so sattelfest, auch nicht in der Defensive, dass du sagst, dass sie mit der Leistung wieder der haushohe Titelfavorit sind. Es bleibt eng mit Sturm.“

…die Leistung von Austria Klagenfurt: „Ich glaube, dass es auch ein Grund war, dass Salzburg extrem viele Möglichkeiten hatte, weil Klagenfurt versucht hat mitzuspielen. Das war richtig gut, sie haben nichts zu verlieren gehabt und ihre Möglichkeiten nach vorne gesucht. Hinten bist du dann zwangsläufig offener als wenn du mit neun oder zehn Spielern verteidigst.

Wenn du nach Salzburg fährst und dir denkst, dass du nichts zu verlieren hast, kann Peter Pacult seiner Mannschaft schon verdeutlichen, dass sie beim Heimspiel auch etwas mitnehmen können, wenn sie defensiv noch besser stehen. Das ist das Positive.“

