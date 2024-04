Cheftrainer Joachim Standfest vom SCR Altach ist in diesem Frühjahr im Allgemeinen und in der Qualigruppen-Phase im Besonderen wiederholt zu personellen Umstellungen gezwungen. Seien es Sperren oder Verletzungspech, selten spielen die Vorarlberger mit der selben Startelf wie eine Runde zuvor. Diesmal erwischte es - wie der Tabellenneunte via Social Media publik macht - Sandro Ingolitsch. Der somit für "Teil 2" des FC Blau-Weiß Linz-Doppels morgen Abend in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der oberösterreichischen Landeshauptstadt und bis auf Weiteres ausfallen wird.

Wird bis auf Weiteres nicht mit dem Ball auf der Stirn tanzen: Der Altacher Außenakteur Sandro Ingolitsch.

Bruch des Mittelhandknochens

Der Rechtsverteidiger, der in dieser Saison für die Altacher 20 BL-Einsätze absolvierte und vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr bzw. dessen Agentur betreut wird, zog sich am Samstag im Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz (2:2) einen Bruch des Mittelhandknochens zu. Ob eine Operation beim erst seit wenigen Tagen 27-jährigen Pongauer notwendig ist, werde am heutigen Montag geklärt.

Wie lang Sandro Ingolitsch, der im vergangenen August vom SK Sturm Graz zum SCRA kam und beim Ländle-Klub noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, bleibt offen.

ℹ️ Sandro #Ingolitsch fällt bis auf Weiteres aus. Der Verteidiger zog sich im Spiel gegen BW Linz einen Mittelhandknochenbruch zu. Ob eine Operation von Nöten ist, stellt sich in den kommenden Stunden heraus.



𝐆𝐮𝐭𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠, 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨! 🖤🤍 pic.twitter.com/7nmdkLCc2C — SCR Altach (@SCRAltach) April 22, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at