Es geht Schlag auf Schlag in dieser letzten "englischen Woche" der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. Für Schlusslicht SC Austria Lustenau kommt es dabei morgen zu Teil 2 des "WAC-Doppels". Nachdem die Heraf-Elf im Wolfs-Gehege den Lavanttalern am Samstag ein 1:1 abrang und in der 2. Halbzeit sogar zwei Punkte liegen ließ, wird morgen in Runde 28 (18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gegen den QG-Zweiten aus Kärnten im Duell zweier bisher QG-Gruppen-Sieglosen der erste Dreier in der Finalrunde angepeilt. Und: nach stets "X" in allen drei Auswärtsspielen, endlich der erste Punktezuwachs in einem Heimspiel.

„Anhand der größeren Chancen in der 2. Halbzeit hätten wir die Partie eigentlich gewinnen müssen"

Auf den guten Auftritt im Lavanttal wollen die Schützlinge von Coach Andreas Heraf im drittletzten Heimspiel der Saison 2023/24 aufbauen und in der IMMOAgentur-Arena in Bregenz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

„Das Spiel am Samstag war absolut in Ordnung. Wir haben den Punkt absolut verdient eingefahren. Anhand der größeren Chancen in der zweiten Halbzeit hätten wir die Partie eigentlich gewinnen müssen. Aber so ist es im Fußball. Jetzt heißt es neues Spiel, neues Glück und wir hoffen auf eine ähnlich starke Leistung unserer Mannschaft“, so Heraf am heutigen Montag.

Im Klassement der ADMIRAL Bundesliga liegt die Schmid-Elf mit 19 Zählern weiterhin auf dem zweiten Platz der Qualifikationsgruppe. „Es ist schwierig vorauszusagen, was uns erwartet. Der WAC hat schon vor dem Spiel am Samstag sowohl systemtechnisch als auch personell Umstellungen gemacht. Wir werden aber darauf eingestellt sein. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, weil es die Jungs in Kärnten sehr gut gemacht haben.“

Saisonaus für Grujcic & Mikic? Stefano Surdanovic "brennt"!

Im Vergleich zur Partie am Samstag wird den Wolfsbergern morgen wegen einer Gelbsperre Kapitän Dominik Baumgartner fehlen. Bei den Vorarlbergern fallen sowohl Defensivakteur Darijo Grujcic als auch Stürmer Leo Mikic aus, die beide in der Lavanttal-Arena nach der Pause verletzungsbedingt vom Platz mussten und nicht zur Verfügung stehen.

„Heute stehen bei beiden die Untersuchungen an. Die Befürchtungen gehen leider soweit, dass das Duo in dieser Saison nicht mehr einsatzfähig ist. Nach den Untersuchungen werden wir aber mehr wissen“, so Heraf weiter. Setzen kann der 56-jährige Wiener indes wieder auf Stefano Surdanovic, der am Wochenende sein Comeback für Grün-Weiß feierte und 45 Minuten auf dem Platz stand.

„Ich bin unglaublich glücklich, dass ich zurück bin. Es war natürlich ein wunderschönes Gefühl, wieder mit meinem Teamkollegen im Trikot auf dem Feld zu stehen. Für das Spiel am Dienstag heißt es die gezeigte Leistung zu bestätigen“, sagte der 25-Jährige.

Starke zweite Halbzeit der Austria. Wir waren nah am Dreier, aber am Ende bleibt es beim 1:1-Unentschieden im Lavanttal.

