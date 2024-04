Nicht nur die Scouts von Serienmeister FC Red Bull Salzburg beobachten Fußball-Talente aus Mali, wobei die Roten Bullen ja auch bereits seit Jahren großartige Erfahrungen mit Transfers aus dem Binnenstaat in Westafrika gesammelt haben, nein... auch Rekordmeister SK Rapid schaut sich nach dortigen Rohdiamanten um und hat Medienberichten zufolge derzeit einen U17-Teilnehmer besonders auf dem Radar.

Sensationeller Erfolg in seiner ersten jungen Karriere für Ousmane Thiero, der bei der U17-Fußball-WM in Indonesien im Dezember 2023 im Spiel um Platz 3 mit Mali sensationell Argentinien 3:0 besiegte. Links Valentino Acuna von den "Gauchos".

Dritter bei U17-WM mit Mali

So berichtet das Internetportal "AfricaFoot.com", dass Ousmane Thiero zeitnah zum Probetraining bei den Hütteldorfern weilen wird. Der zentrale Mittelfeldspieler, der erst vor wenigen Wochen am 8. April 18 Jahre jung wurde, absolvierte elf Einsätze für das U17-Team von Mali und nahm im Vorjahr für sein Land an der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien teil.

Dabei wurde der 1,81 Meter große Thiero mit seinem Team sensationell Dritter, verlor zuvor im Halbfinale nur denkbar knapp mit 1:2 gegen den späteren Vizeweltmeister Frankreich. Weltmeister wurde damals Deutschland.

Während Mali bereits im Viertelfinale (1:0 vs. Marokko) und Achtelfinale (5:0 vs. Mexico) großartige Siege feierte.

Fotocredit: IMAGO/justpictures-ch