Im hochspannenden Fernduell um den Meistertitel mit dem punktgleichen Verfolger SK Sturm Graz hat Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg diesmal am Mittwoch in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 die Möglichkeit, um vorzulegen. Was zuletzt den Steirern vorbehalten blieb und sie auch nutzten. In Akt 2 des "Austria Klagenfurt-Doppels" wollen die Roten Bullen vor allem an die erste Halbzeit beim Meistergruppen-Hinspiel vom Sonntag anknüpfen, währen die Kärntner auf die zweite Halbzeit aufbauen können. Ankick in der 28Black-Aena: 18:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Siehe auch Baumis Bundesliga-Prognosen!

Karim Konaté war am Sonntag "Man of the Match" mit seinem Tor-Doppelpack und zweimal als Wegbereiter der anderen beiden Salzburger Treffer.

Einsatz von Bidstrup & Dedić fraglich

Drei Tage nach dem 4:2-Heimsieg des FC Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt kommt es bereits zum „Rückspiel“. Schiedsrichter ist der Oberösterreicher Stefan Ebner. Nicht einsatzbereit für dieses Match sind bei den Roten Bullen laut Klubinformationen der Argentinier Nicolas Capaldo (Knie), der brasilianische Topstürmer Fernando (Oberschenkel), der dänische Standardspezialist Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Abwehrspieler Leandro Morgalla (rekonvaleszent).

Auch der 38-jährige Linksverteidiger Andreas Ulmer wird nach seiner gestern bei seiner beim Comeback (seit Februar) erlittenen Wadenverletzung fehlen. Ob Mads Bidstrup (Schulter) und Amar Dedić (Wade) einsetzt werden können, ist noch offen. „Hatten hohes Spieltempo und haben Spielfreude ausgestrahlt" RBS-Interims-Cheftrainer Onur Cinel vor seinem Auswärts-BL-Debüt mit den Roten Bullen über das zweite Aufeinandertreffen mit Klagenfurt: „Beim ersten Duell mit Klagenfurt hat mir einiges schon gut gefallen. Wir hatten ein hohes Spieltempo, haben Spielfreude ausgestrahlt und viele Torchancen herausgespielt.