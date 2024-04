Nach dem SK Rapid ist vor dem SK Rapid, heißt es für den SK Sturm Graz dieser Tage - am Freitag noch gastierte Grün-Weiß in Liebenau, am morgigen Mittwochabend kommt es bereits zum "Rückspiel" in Wien-Hütteldorf in ADMIRAL Bundesliga-Rd. 28 (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), ehe am 1. Mai in Klagenfurt das UNIQA ÖFB-Cup-Finale ins Haus steht. Nach dem Goldtor von Mika Biereth am Wochenende infolge des "Hedl-Hoppalas", sind die Steirer - derzeit punktgleich mit Leader FC Red Bull Salzburg an der Spitze - vor dem Gipfeltreffen am Sonntag darauf aus, sich weiter im Gleichschritt mit den Roten Bullen zu bewegen... Vorab SK Sturm-Statements & sich anbahnende Transfer-News!

Dream-Team: Coach Christian Ilzer (l.) und Sportchef Andreas Schicker... Während ersterer die Seinen auch im spannungsgeladenen Saison-Finish Woche für Woche zu Höchstleistungen anspornt, hat zweiterer längst die Transferplanungen für die kommende Saison in Angriff genommen...

Top-Talent aus Mali vor Sprung in die Murmetropole?

Während Sportchef Andreas Schicker schon wieder an einem Transfer-Coup bastelt, laufen bereits die letzten sportlichen Vorbereitungen auf die letzte englische Woche im heurigen Bundesliga-Betrieb. Apropos Transfers: Laut Informationen der "Krone" soll die Verpflichtung des 18-jährigen Youba Koita aus Mali unmittelbar bevorstehen. Das Offensivtalent, das auch als Zehner fungieren kann, hatten schon im Herbst bei den "Blackies" vorbeigeschaut - nun wieder.

"...verschwenden keinen Gedanken an eine vorentscheidende Woche"

Cheftrainer Christian Ilzer meint vor den anstehenden Krachern in der Meistergruppe: "Wir verschwenden keine Gedanken an eine vorentscheidende Woche, keine Gedanken an eine mitentscheidende Woche – was im Hier und Jetzt für uns zählt ist der Mittwochabend. Das Spiel gegen den SK Rapid ist stimmungsvoll und groß genug, wir reisen mit einem guten Gefühl nach Wien, weil wir wissen, dass wir am Freitag nicht unser bestes Spiel gezeigt haben und trotzdem gewonnen haben.

Ich erwarte mir Adaptionen bzw. leichte Veränderungen im Rapid-Spiel, sowohl taktisch als auch personell – aber grundlegende Dinge werden sich nicht verändern. Was uns und unser Spiel angeht, wollen wir zulegen und besser sein als am Freitag. Der Sieg im ersten Spiel gegen Rapid war vor allem wichtig für unsere Köpfe, deshalb starten wir auch mit einem sehr guten Gefühl in diese coole Woche."

"...werden selbstverständlich rotieren"

Der gebürtige Weizer zur Personalsituation: "Alle Spieler – bis auf die Langzeitverletzten – sind fit und bereit für ,Rapid Teil 2'. Aufgrund der hohen Belastungsdichte und unseres ausgeglichenen Kaders werden wir aber selbstverständlich rotieren."

Blasen in den letzten fünf Spieltagen in der ADMIRAL Bundesliga zum Sturmlauf: Linksverteidiger David Schnegg und der SK Sturm Graz. Die Titel- und Doublechance ist real, ist greifbar...

"...dann werden wir den SK Rapid morgen vor Probleme stellen"

Linksverteidiger David Schnegg betont: "Ich erwarte mir eine ähnliche Partie wie am Freitag, vielleicht wird Rapid etwas aggressiver auftreten als in Graz, um die für sie bittere Niederlage auszumerzen. Wir wollen den Fokus aber natürlich auf uns legen – ich glaube es ist für jeden Gegner schwer, wenn wir volle Intensität und Power auf den Platz bringen. Wenn wir das schaffen, wird auch unser Spiel mit dem Ball noch besser werden und den SK Rapid morgen vor Probleme stellen."

