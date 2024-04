Drei Tage nach der Niederlage bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (2:4) bietet sich dem Tabellensechsten Austria Klagenfurt die Chance zur Revanche. In der sechsten Runde der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 kommt es für die Kärntner Violetten schon am Mittwoch (18.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im Wörthersee-Stadion zum Wiedersehen mit den „Roten Bullen“. Für das Match hofft Cheftrainer Peter Pacult auf eine steile Lernkurve bei seinen Spielern. Siehe auch Salzburger Vorschau, Baumis Bundesliga-Prognosen und Ligaportal-VORSCHAU mit Ergebnistipp.

„In Salzburg mussten wir Lehrgeld zahlen"

„In Salzburg mussten wir Lehrgeld zahlen, weil es ein Gegner von diesem Kaliber gnadenlos ausnutzt, wenn man ihm zu viel Raum gibt. Wir müssen besser verteidigen, entschlossener in die Zweikämpfe gehen. Das ist die Voraussetzung, um dann auch mutig nach vorn agieren zu können. Wenn alles zusammenpasst, sind wir in der Lage, es auch Red Bull schwer zu machen“, sagte Austria-Coach Peter Pacult.

Die Waidmannsdorfer hatten in der Mozartstadt über weite Strecken der Partie durchaus munter mitgespielt und hielten bis zur 35. Minute auch das Ergebnis offen. Doch dann ging es dahin: Der Serienmeister und Tabellenführer erzielte bis zur Pause die Treffer zwei, drei und vier. Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Kärntner um den Anschluss, mehr als ein weiteres Tor brachten sie aber nicht zustande.

„Wir haben gut gespielt, aber leider einige schlechte Momente gehabt"

„Es klingt komisch, doch ich sehe es so: Wir haben gut gespielt, aber leider einige schlechte Momente gehabt, für die wir dann einen hohen Preis zahlen mussten. Mit Blick auf das Spiel am Mittwoch können wir dennoch Positives mitnehmen und ich hoffe, dass wir wieder eine so gute Leistung zeigen und uns diesmal dafür belohnen“, blickte Mittelfeld-Antreiber Andy Irving auf die bevorstehende Aufgabe voraus.

Im Kampf um Rang fünf, der zur Teilnahme am Europacup-Playoff berechtigt, sind die Klagenfurter im Hintertreffen, da der TSV Hartberg beim LASK (3:1) einen Dreier einfuhr und vorbeizog. Der Rückstand beträgt zwei Punkte, das direkte Kräftemessen steigt am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Oststeiermark. Vorher gibt’s ein Fernduell, das Team von Markus Schopp empfängt zeitgleich zum RB Salzburg-Match die Athletiker aus Linz.

Die personelle Situation beim SKA ist weiterhin angespannt: Mit Nikola Djoric, Simon Straudi, Kosmas Gkezos, Nicolas Binder und Anton Maglica stehen fünf Profis verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Immerhin kehrt Christopher Cvetko nach einer Gelbsperre in den Kader zurück, Ali Loune trainierte wieder mit dem Team.

Tickets für das Match sind rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Mittwoch öffnen die Tageskassen am Wörthersee-Stadion um 13 Uhr (Nord) und 16.30 Uhr (West und Süd). Für Studierende halten die Violetten ei