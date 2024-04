Quizfrage...wann hat Austria Wien letztmals ein Spiel in der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol VOR dem heutigen Match verloren? Antwort: Am 26. Oktober 2019 mit 2:3 in der Generali Arena. Einzig noch dabei von damals: FAK-Kreativkopf Dominik Fitz, der diesmal bereits ausgewechselt war, ehe der Goldtreffer in der Schlussphase für die Wattener fiel. Die viereinhalb Jahre bzw. elf Spiele (4U, 7N) auf einen Dreier gegen die Veilchen zu warten hatte. Die Wiener führen weiter die Qualigruppe an, doch der Vorsprung auf den WAC schmolz auf nurmehr drei Zähler. Nachfolgend STATEMENTS der Austria.

Pechvogel Marvin Martins, der in der Schlussphase unglücklich den Handelfmeter verursachte, der zum Siegtor für die Tiroler führte.

„Hatten nicht die Gier, ungeschlagen zu bleiben"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien):

…nach dem Spiel: „Wir haben vieles vermissen lassen, vor allem in Sachen Bereitschaft, Zweikampfverhalten und Präsenz bei zweiten Bällen. Da war die Energie nicht so vorhanden. Da muss ich mich als Trainer in die Verantwortung nehmen, weil ich es heute leider nicht geschafft haben, dass wir die Mannschaft so hinkriegen, dass wir die Gier hatten, ungeschlagen zu bleiben.“

…über den strittigen Elfmeter: „Es ist schwierig. Es ist definitiv so, dass der Marvin den Ball gar nicht sieht, dass er mit dem Rücken dazu steht und ihm der Ball an die Hand geköpft wird. Natürlich war die Hand dran, aber ich wiederhole mich da gerne. Ich kapiere die Handspielregel sowieso nicht. Ich glaube es gibt da auch keine klare Regelung. Wenn man sagt Hand ist Hand, dann muss man Elfmeter geben. Ich glaube aber nicht, dass der Marvin irgendwo eine Ahnung gehabt hat, wo der Ball hinkommt. Er sieht ihn ja gar nicht.“

„Drei Tage vorher haben wir Tirol noch in Grund und Boden gespielt"

Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien): „Die Mannschaft hat heute sehr vieles vermissen lassen. Wir hatten in der ersten Halbzeit viel zu viele Ballverluste. Wir waren viel zu weit auseinander, haben die zweiten Bälle nicht gewonnen. Sehr unverständlich, diese Niederlage. Drei Tage vorher haben wir Tirol noch in Grund und Boden gespielt. Das ist sehr unverständlich und nicht zu akzeptieren.“

Marvin Martins (Innenverteidiger FK Austria Wien) über den strittigen Elfmeter: „Ich sehe ihn nicht hinter mir. Er ist nicht einmal einen Meter von mir entfernt. Es ist normal, dass ich eine Handbewegung mache, weil man springt ja nicht ohne Handbewegung. Das ist ja unmöglich. Ich bekomme auch einen Schubser vorher. Es ist schon eine harte Entscheidung vom Schiri, aber man kann es nicht mehr ändern.“

„Als ehemaliger Kicker sage ich: ‚Kein Elfmeter!‘"

Marko Stankovic (Sky Experte) über den entscheidenden Elfmeter: „Ich habe mit einem Schiedsrichter gesprochen. Der hat mir erklärt, dass es strafbar ist. Ich aus Spielersicht sage, dass das nicht strafbar ist, weil er die Hand irgendwo haben muss. Als ehemaliger Kicker sage ich: ‚Kein Elfmeter!‘. Aus Regelsicht habe ich mir sagen lassen, dass es gedeckt ist.“

