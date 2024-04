In der sechsten Runde der Qualifikationsgruppe in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 sind die beiden Vorarlberger Klubs die großen Verlierer, unterliegen jeweils mit 1:2 und zieren der nunmehr Vorletzte SCR Altach und Langzeit-Schlusslicht SC Austria Lustenau das Tabellenende. Die Rheindörfler vier Runden vor Saisonende jedoch mit komfortablem Vorsprung von acht Zählern und nachwievor auf Tuchfühlung mit dem FC Blau-Weiß Linz und der WSG Tirol. Nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit mit 1:0-Pausenführung warf die Linzer Systemumstellung die Gäste aus der Bahn. STATEMENTS aus dem Altacher Lager...

„Lassen uns von Systemwechsel total verunsichern und nehmen am Spiel nicht mehr teil"

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Es ist schwierig. Die erste Halbzeit war richtig gut. Wir haben das Spiel kontrolliert, haben auch einen guten Start gehabt. Wir hatten Ruhe im Ballbesitz, haben nichts zulassen. Dann kommen wir heraus, lassen uns von einem kleinen Systemwechsel total verunsichern und nehmen am Spiel nicht mehr teil. Dann bekommen wir zwei leichte Gegentore.“

… die frühe Auswechslung von Vesel Demaku: „Viel bleibt mir nicht über. Wenn wir mit einem Mann weniger spielen, hab‘ ich auch nichts davon. Das war für mich nicht zu diskutieren, weil beim nächsten kleinen Foul hätte er die gelb-rote Karte gekriegt. Du kannst nicht 70 Minuten ohne Foul spielen im zentralen Mittelfeld. Das hat uns schon gewisse Sicherheit gekostet.“

…die Lehren aus dem Spiel: „Es gibt genug Sachen, die man aufarbeiten kann. Die Tore waren im Endeffekt individuelle Sachen, nicht was die Mannschaft oder die Defensive betrifft. Das größte Problem war heute, dass wir das Fußballspielen eingestellt haben und uns auf lange Bälle verlassen haben. Durch den Druck, den Blau-Weiß gemacht hat, haben wir aufgehört, den Ball in der Mannschaft zu halten und jeden Ball weggespielt.“

…die Ziele für die letzten vier Partien: „Es sind noch vier Partien, wir haben noch die Möglichkeiten. Wir haben uns ein sehr hohes Ziel gesetzt. Wir haben gewusst, dass da alles zusammenpassen muss. Es passiert ja jede Woche was in dieser Gruppe. Jede Woche steht ein anderer irgendwo am Pranger. Wir haben ein direktes Duell gegen den WAC, der WAC muss noch gegen die Austria spielen. Es kann noch was passieren, aber wir müssen unsere Leistung wieder steigern.“

„Es waren zwei komplett konträre Halbzeiten"

Lukas Fadinger (Mittelfeldspieler SCR Altach) über...

…das Spiel: „Es waren zwei komplett konträre Halbzeiten. In der ersten Halbzeit waren wir klar dominant, haben einen guten Fußball gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir das alles vermissen lassen. Was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war um einiges zu wenig. „

…die kommenden Aufgaben: „Es sind noch vier Runde zum Spielen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da unten wegkommen und nicht absteigen. Wir sind noch nicht aus dem Abstiegskampf draußen, solange es rechnerisch möglich ist. Wir werden uns da aber so schnell wie möglich verabschieden.“

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL