Hört man den Namen Mario Haas, assoziiert man ihn sofort mit dem SK Sturm Graz... "Bomber" und "Super Mario" taufte man die Vereinsikone bei den "Schwoazn", die maßgeblich am Gewinn dreier Meisterschaften und etlicher weiterer Sternstunden Anteil hatte. Liegt die Zeit des Profifußballs für den heute 49-jährigen Fanliebling nun schon über ein Jahrzehnt zurück, genießt der Ex-Mittelstürmer in der Uhrturm-Stadt nach wie vor Kult- und Legendenstatus, während die "Blackies" wieder auf dem Weg zu einem Titel oder gar dem Double (dem zweiten seit 1998/99) sind... Ligaportal bat den SK Sturm-Rekord-Kicker und 43-fachen ÖFB-Teamspieler zum exklusiven Interview!

In seiner langjährigen Schaffenszeit als Profi und seinem Engagement darüber hinaus avancierte Mario Haas zum absoluten Publikumsliebling und hat so einen Fixplatz in den Herzen der Fans des SK Sturm. Im Saison-Finish der heurigen Bundesliga-Saison drückt der gelernte Stahlbau-Schlosser natürlich "seinen Blackies" die Daumen.



"...dann hätten wir wieder einen Meistertitel in Graz"

LIGAPORTAL: 550 Einsätze für den SK Sturm Graz, 179 Treffer und 49 Torvorlagen… Beeindruckende Statistik des "Bombers", der bei allen drei Meistertitel in der Klubhistorie der "Blackies" (1997/98, 1998/99 und 2010/11) mit dabei war und einen nicht unwesentlichen Teil dazu beitrug. Folgt heuer, nachdem man sich vier Spieltage vor Saisonende in der Pole-Position befindet, der vierte Streich, der erste ohne "Super Mario" und woran lässt sich dieser Erfolgslauf heuer festmachen, doch nicht nur an einer vermeintlichen "Salzburger Schwäche"?

Mario Haas: Der Meistertitel wäre schön. Da wäre ich glücklich, wenn das passieren würde. Dann hätten wir wieder einen Meistertitel in Graz. Die Fans und alle im Verein würden sich richtig freuen. Dass das dann der erste Meistertitel nach mir wäre, damit hätte ich kein Problem, irgendwann wird jeder Rekord gebrochen. Die Leistung gehört belohnt und die Burschen hätten sich das auch verdient.

Und nein, an Salzburg mache ich das nicht fest. Sturm spielt - inklusive des Europacups - einfach so routiniert, dass man das Gefühl hat, dass sie in jeder Phase noch zulegen können und die Qualität der Mannschaft ist so hervorragend, dass das Team einfach sehr gut ist.

Der "Super Mario" vor der Sturm-Fankurve - ein Bild mit Symbolcharakter! Der heute 49-jährige Ehrenkapitän und Sympathieträger genießt in Graz-Liebenau Legendenstatus.

"Was sie machen, ist einfach eines Cupsiegers würdig"

LIGAPORTAL: Am Sonntag steigt das mutmaßliche "Meister-Match" in der Bundesliga auswärts in Salzburg (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), am Mittwoch darauf das "Finale Reloaded" im UNIQA ÖFB-Cup gegen den SK Rapid (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Zwei Spiele, zwei verdiente Siege gegen Grün-Weiß innerhalb einer Woche - belohnen sich die "Schwoazn" am "Tag der Arbeit" im ausverkauften Tollhaus Wörthersee Stadion mit der Titelverteidigung?

Mario Haas: Im Cup gibt es immer eigene, andere Gesetze, aber wenn man so auftritt wie in den letzten Spielen, dann glaube ich schon, dass wir da den Cupsieg holen. Es ist trotzdem immer gefährlich, auch wenn man jetzt in zwei Spielen sechs Punkte für die Meisterschaft geholt hat. Rapid kann auch nicht so locker aufspielen. Schauen muss man auch, wie es mit den Verletzten ausschaut.



Also, so wie Sturm drauf ist, werden sie sich den Cupsieg holen, weil sie ihn sich einfach richtig verdient haben. "Sicher" kann und darf ich nicht sagen, aber so wie sie spielen, mit dieser Qualität und was sie auf dem Platz machen, das ist einfach eines Cupsiegers würdig. Und wenn wir das Double holen, dann ginge das noch einen Schritt weiter, das wäre der Wahnsinn.

"...da geht's um die Prämie, da geht's um den Titel"

LIGAPORTAL: Es sind also die "Wochen der Wahrheit", auf die ein jeder Profi-Kicker die ganze Saison über hinfiebert… Aus Deiner eigenen, langjährigen Karriere heraus kannst Du davon wahrlich ein Lied singen – ist da dann nochmals eine besondere Anspannung und Motivation dabei und wie bereitet man sich auf eine zwei solche Schlager-Spiele anders vor?

Mario Haas: Ja, klar, sicher. Da geht's um was, da geht's um die Prämie, da geht's um den Titel. Wenn einer dann auf der Autogrammkarte "Meister und Cupsieger" stehen hat, dann ist dann schon etwas ganz Besonderes. Da geht man schon mit einer ganz anderen Intensität hin, man muss dann alles dafür tun und wenn sich die Chance ergibt, muss man sie auch nutzen.

Kapitän Mario Haas mittendrin, als der SK Sturm in der Saison 2010/11 über den historisch dritten und bis heute letzten Meistertitel jubeln durfte - Franco Foda (r.) führte die "Schwoazn" damals als Cheftrainer zu "Ruhm und Ehre"... 13 Jahre später könnte die Erfolgsgeschichte in der Murmetropole ein weiteres Kapitel bekommen.

"...jeder Verein sein eigenes Stadion, seine eigene Heimat"

LIGAPORTAL: In der U16 der Sturm-Akademie bist Du weiterhin als Trainer tätig, bliebst Deinem Herzensklub auch nach dem Karriereende 2012 eng verbunden, wirst auch bei den Heimspielen sehr oft im Stadion gesichtet. Stadion ist das Stichwort: Welche Gedanken kommen Dir bei der Thematik rund um die Debatte einer Heimstätte für den SK Sturm, zumal es in Graz in der kommenden Saison ja zwei Bundesligisten geben könnte?

Mario Haas: Klar, im Stadion bin ich sehr oft dabei, wenn es sich zeitlich aus geht - bin ja auch ein Sturm-Fan von klein auf.

Zum Thema Stadion kann und will ich mich eigentlich gar nicht einmischen. Es wäre super, wenn jeder Verein sein eigenes Stadion, seine eigene Heimat hätte, aber - wie man sieht - wird das nie gehen, weil das Finanzielle nicht da ist. Wenn das Finanzielle nicht da ist, wird es eben ein Problem sein. Als Verein selbst kann man es nicht bauen, das wird sich nicht ausgehen. Da muss die öffentliche Hand helfen. Und wenn die Stadt nicht mittut, dann ist es halt schwierig. Da kann man diskutieren.



Nachfrage: Zumal man bei einem Meistertitel ja gar ausweichen müsste, da die UEFA Champions League-Partien nicht in der Merkur Arena ausgetragen werden dürften.

Mario Haas: Nein, das darf man eh nicht. Da bin ich gespannt, was dann die Stadt Graz macht. Wir machen ja trotzdem extreme Werbung für die Stadt - das haben wir früher schon gemacht und das hat die Stadt früher honoriert, aber jetzt derweil!? Diese Werbung gibt es auch in der Europa League und allem Drumherum, ist ja auch das etwas Besonderes.

"Respekt hat jeder Gegner, man hat schon etwas geschaffen"

LIGAPORTAL: Auch 43 Einsätze für das österreichische Fußball-Nationalteam finden sich in Deiner Vita, sieben Treffer gelangen Dir dabei. Apropos Nationalteam: Welche Chancen rechnest Du Rot-Weiß-Rot bei der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland in der Hammergruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen aus?

Mario Haas: Ausrechnen tut man sich immer, dass man weiterkommt und dass man die Gruppenphase überlebt. Schauen wir mal. Es wird nicht einfach, drinnen ist alles, sie sind gut drauf.

Respekt hat jetzt jeder Gegner, man hat schon etwas geschaffen und es kann nicht mehr jeder glauben, dass es so locker wird. Ich glaube, dass es gut ausschaut und dass wir weiterkommen.

LIGAPORTAL: Das lassen wir gerne so stehen. Danke für das Gespräch und alles Gute!

Sportliche Erfolge von Mario Haas

Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1998

Teilnahme an der UEFA Champions League

3× österr. Meister: 1998, 1999, 2011

4× österr. Cupsieger: 1996, 1997, 1999, 2010

2× österr. Supercupsieger: 1996, 1998

6× Vereinsschützenkönig: 1995, 1998, 1999, 2004, 2008, 2009

2× japanischer Cupsieger: 2005, 2006

Rekordspieler des SK Sturm Graz mit 451 Bundesliga-Einsätzen und 145 Toren

Karrierestationen als Spieler

1982 – 1992 SK Sturm Graz (Junioren)

1993 – 1999 SK Sturm Graz

1999 – 2000 Racing Straßburg

2001 – 2005 SK Sturm Graz

2005 – 2006 JEF United (Japan)

2006 – 2012 SK Sturm Graz

Fotocredit: mariohaas.at