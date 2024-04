Red Bull Salzburg verspielte erstmals seit 2008 eine 2:0-Führung und verlor mit 3:4 gegen Austria Klagenfurt, womit auch die Führung in der Tabelle abgegeben wurde. Die sportliche Lage des Fußballmeisters Red Bull Salzburg lässt sich gegenwärtig als ein Schritt nach vorne und zwei zurück beschreiben. Kurz nach dem Wechsel des Trainers von Gerhard Struber zu Onur Cinel und einem beeindruckenden 4:2-Heimerfolg über Austria Klagenfurt erlitten die Bullen in Klagenfurt einen herben Rückschlag. Am Sonntag geht es im Schlager FC Red Bull Salzburg gegen SK Sturm Graz um die Meisterschaft. Dieser Knaller wird auf ligaportal.at von Betway.com präsentiert.

Mit einem 3:1-Sieg gegen Rapid und dem Ausrutscher von Salzburg in Klagenfurt, sind die Steirer kurz davor, die zehnjährige Vorherrschaft von Salzburg in der Fußball-Bundesliga zu beenden. Vor dem entscheidenden Direktduell am Sonntag in Wals-Siezenheim haben die drei Punkte vorausliegenden Grazer das Momentum auf ihrer Seite.

„Ein Sturm wird auf Salzburg zukommen, die sich der Möglichkeit bewusst sind, etwas Historisches zu vollbringen“, äußerte Jusuf Gazibegovic nach dem Wiener Sieg gegenüber dem Kurier. Die Bundesliga nähert sich einem nervenaufreibenden Finale, wobei der langjährige Verfolger vier Runden vor dem Ende in einer vorteilhaften Position ist. „Der Druck liegt bei Salzburg. Sie sind die Benchmark in Österreich. Sie müssen gewinnen, wir wollen es“, erklärte Gazibegovic.

