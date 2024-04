So schnell kann´s gehen...! Spekulierte Schlusslicht SC Austria Lustenau jüngst noch auf ein verbleibendes Fernduell um den Klassenerhalt mit dem FC Blau-Weiß Linz, so beträgt nach der Niederlage der Vorarlberger am Dienstag und zeitgleichen Sieg der Oberösterreicher gegen den SCR Altach der Abstand vier Runden vor Ende der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 acht Zähler. Bereits am morgigen Samstag könnten die Scheiblehner-Schützlinge somit im Idealfall (Niederlage Lustenau bei WSG Tirol und Punktgewinn von BW Linz beim RZ Pellets WAC- 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den vorzeitigen Klassenerhalt feiern.

Saison-Sternstunde für Manuel Maranda: Der Treffer per Hechtkopfball zum 1:1-Endstand am 17.02. in Linz vs. Serienmeister RB Salzburg, gegen den der Aufsteiger unbesiegt blieb (im Herbst 1:0-Coup in Salzburg). Mit 27 BL-Saisoneinsätzen zählt der 26-jährige Innenverteidiger zu den Dauerbrennern bei den Blau-Weißen und darf womöglich nun auch erstmals in der Lavanttal-Arena ran, nachdem er dort beim Auftritt der Scheiblehner-Elf in Runde eins einzig in dieser Spielzeit fehlte.

Wölfe & Blau-Weiße am Dienstag mit erstem Sieg in der Qualigruppe

Nach dem wichtigen 2:1-Heimsieg am Dienstag gegen den SCR Altach hat sich der FC Blau-Weiß Linz auf Langzeit-Schlusslicht SC Austria Lustenau Luft verschafft. Mit 16 Punkten liegen die Blau-Weißen aktuell auf Tabellenplatz 10 und damit acht Punkte vor dem Ländle-Klub Gegen den Wolfsberger AC will die Scheiblehner-Elf nun nachlegen und im besten Fall am Samstag bereits die Klasse fixieren.

Den Blau-Weißen genügt dazu ein Unentschieden gegen den WAC, wenn Austria Lustenau in der Parallelpartie bei der WSG Tirol verliert. Die Bilanz zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem WAC ist ausgeglichen: Beide Mannschaften feierten jeweils einen (Heim-) Sieg im Grunddurchgang. Das Aufeinandertreffen in der Quali-Gruppe endete in Linz mit einem torlosen Remis.

Personell kann Cheftrainer Gerald Scheiblehner bis auf den Langzeitverletzten João Luiz Soares Alves (Achillessehnenriss) auf alle Spieler zurückgreifen.

Der WAC konnte am Dienstag ebenfalls den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe feiern. Auch sonst sieht die Punkteausbeute in den bisherigen sechs Runden der Qualifikationsgruppe gleich aus wie bei den Blau-Weißen: ein Sieg, vier Remis und eine Niederlage.

Haben in Wolfsberg "die große Chance, den Klassenerhalt zu fixieren"

Die Mannschaft rund um Cheftrainer Manfred Schmid liegt weiterhin auf Tabellenplatz zwei und ist damit im Rennen um einen der ersten beiden Plätze in der Qualifikationsgruppe und der damit einhergehenden Teilnahme am Europacup-Playoff Halbfinale. Dahinter lauern die WSG Tirol mit vier Zählern Rückstand sowie die Blau-Weißen und der SCR Altach mit jeweils 6 Punkten Rückstand.

Cheftrainer Gerald Scheiblehner vor der Reise ins Lavantttal: "Wir haben dort die große Chance, den Klassenerhalt zu fixieren. Nach dem lang ersehnten Heimsieg am Dienstag fahren wir jetzt mit einem sehr guten Gefühl nach Wolfsberg. Der WAC ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die auch unter Zugzwang ist, weil ihr Saisonziel ist, dass sie nächstes Jahr in einem internationalen Bewerb tätig sind.

Wir wollen dort aber vor allem eine gute Leistung bringen, dort anschließen, wo wir aufgehört haben und natürlich wieder 3 Punkte mitnehmen."

"Sieg gegen Altach hat uns extrem viel Selbstvertrauen gegeben"

BWL-Abwehrspieler Manuel Maranda: "Der Sieg gegen Altach hat uns extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Wir nehmen uns gegen den WAC vor, dass wir wie in der zweiten Halbzeit gegen Altach unser Spiel durchziehen, viele Chancen herausspielen, aggressiv sind und dann werden wir hoffentlich den nächsten Sieg einfahren können.

Der WAC ist eine routinierte Mannschaft mit einigen sehr guten Spielern, aber wir haben auch in den letzten drei Begegnungen gesehen, dass wir gut mit ihnen mithalten können. Von dem her ist am Samstag alles für uns möglich."

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at