Runde 29 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 wird am Sonntag mit einem Kracher abgeschlossen. Serienmeister FC Red Bull Salzburg empfängt in ungewohnter Jäger-Rolle in der Red Bull Arena den neuen Tabellenführer SK Puntigamer Sturm Graz (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), der drei Punkte Vorsprung hat. Es ist inklusive ÖFB-Cup-Halbfinale das fünfte und letzte Duell in dieser Spielzeit zwischen den beiden österreichischen Spitzenklubs. Die Duell-Bilanz spricht für die Roten Bullen, das Momentum und aktuelle Formbarometer für die Steirer. Mit einem Sieg würden die Salzburger den Tabellenthron zurück erobern.

Bundesliga-Saison-Duellbilanz spricht bisher für RB Salzburg

ÖFB-Teamspieler Flavio Daniliuc (im Foto, l.) will mit dem FC Red Bull Salzburg durch einen Heimsieg wieder an Dimitri Lavalée (siehe auch HIER) und dem SK Sturm Graz vorbeiziehen, um den Tabellenthron zurückzuerobern. Die bisherigen drei BL-Saisonduelle waren stets enge, umkämpfte Partien, bei denen die Salzburger in der Gesamtbilanz leicht vorn liegen. Dem 2:2 in Graz in Runde 7 folgte ein 1:1 in der Red Bull Arena in Runde 18 und in der Finalrunde dank Goldtorschütze Mats Bidstrup am 31. März ein Salzburger Sieg in der Merkur Arena.

In Wals-Siezenheim sind die Steirer allerdings im Kalenderjahr unbesiegt, nach dem 1:1 in der Liga folgte der 4:3-Triumph im ÖFB-Cup-Halbfinale am 4. April. Unter Onur Cinel war der Serienmeister zwar zuletzt offensiv "on Fire" und erzielte in zwei Partien gegen Austria Klagenfurt sieben Tore (allein vier von Karim Konaté), kassierte allerdings auch ungewohnt viele mit sechs Gegentoren und wirkte defensiv anfällig. Diesmal fehlt auch noch Innenverteidiger Strahinja Pavlović.

„Spielt immer noch Platz eins gegen zwei, es ist also ein absolutes Spitzenspiel"

RB Salzburg-Interims-Cheftrainer Onur Cinel über die veränderte Tabellensituation: „Die Ausgangslage vor dieser Begegnung hat sich dahingehend geändert, dass die Rollen jetzt vertauscht sind. Aber es spielt immer noch Platz eins gegen Platz zwei, es ist also ein absolutes Spitzenspiel. Wir wollen nach dem Match in Klagenfurt, das uns nicht gefallen hat, eine Reaktion zeigen.

Wir müssen am Sonntag wieder das Spiel spielen, für das wir stehen. Es muss für alle ganz deutlich zu sehen sein, dass wir gewinnen wollen. Wir brauchen Überzeugung in jedem Zweikampf, in jedem Pass und in jedem Schuss.“

RB Salzburg-Abwehrspieler Flavius Daniliuc über seine Einschätzung des Top-Duells: „Sturm wird auch am Sonntag wieder mit hoher Intensität auftreten, wie man sie eben kennt. Dasselbe werden aber auch wir auf den Platz bringen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.

Wir haben alle große Vorfreude auf das Spiel, und es liegt jetzt an uns, zu beweisen, wofür der FC Red Bull Salzburg steht. Die Rollen sind jetzt vertauscht. Sturm hat schon auch einiges an Druck. Jetzt sind wir die Jäger, und das werden wir am Sonntag auch tun.“

Diverse Leistungsträger fehlen bei Roten Bullen

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind der bosnische Rechtsverteidiger Amar Dedic (Wade), der Argentinier Nicolas Capaldo (Knie), der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), der dänische Standardspezialist Maurits Kjaergaard (Oberschenkel), der 19-jährige Deutsche Leandro Morgalla (rekonvaleszent) sowie der Linzer Andreas Ulmer.

Ob der Däne Mads Bidstrup (Schulter) einsetzt werden kann, ist noch offen. Der serbische Nationalspieler und Innenverteidiger Strahinja Pavlović ist aufgrund einer Gelb-Sperre nicht spielberechtigt.

DATEN & FAKTEN

Zum 17. Mal duellieren sich der FC Red Bull Salzburg und Sturm Gra z als Führungsduo in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga. Salzburg gewann neun, Sturm drei Spiele, bei vier Remis. In den letzten sechs dieser Duelle blieb Salzburg ungeschlagen (3 Siege, 3 Unentschieden), allerdings immer als Tabellenführer. Als Salzburg zuletzt als Tabellenzweiter auf den Ersten Sturm traf, siegte man im November 2017 mit 5:0.

und z als in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga. Salzburg gewann neun, Sturm drei Spiele, bei vier Remis. In den letzten sechs dieser Duelle blieb Salzburg ungeschlagen (3 Siege, 3 Unentschieden), allerdings immer als Tabellenführer. Als Salzburg zuletzt als Tabellenzweiter auf den Ersten Sturm traf, siegte man im November 2017 mit 5:0. Die Roten Bullen besiegten die Steirer in zehn von elf Duellen der Meistergruppe, bei einer Niederlage. Diese setzte es am 27. April 2022 auswärts in Graz (1:2).

besiegten die Steirer in der Meistergruppe, bei einer Niederlage. Diese setzte es am 27. April 2022 auswärts in Graz (1:2). Der Serienmeister ist in der Meistergruppe zu Hause ungeschlagen (22 Siege, 6 Remis) und traf in 27 dieser 28 Bundesliga-Heimspiele (insgesamt 80 Tore) – nur am 16. April 2023 beim 0:0 gegen den LASK nicht.

ist in der (22 Siege, 6 Remis) und traf in 27 dieser 28 Bundesliga-Heimspiele (insgesamt 80 Tore) – nur am 16. April 2023 beim 0:0 gegen den LASK nicht. Der FC Red Bull Salzburg traf in jedem der 11 Frühjahrsspiele 2024 – als einziges Team – und erzielte dabei 26 Tore, so viele wie kein anderes Team im Bundesliga-Frühjahr 2024. Der SK Sturm folgt mit 21 Toren auf Platz zwei.

traf in jedem der – als einziges Team – und erzielte dabei 26 Tore, so viele wie kein anderes Team im Bundesliga-Frühjahr 2024. Der SK Sturm folgt mit 21 Toren auf Platz zwei. Der S K Sturm Graz gewann neun seiner 14 Bundesliga-Auswärtsspiele in dieser Saison – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt und bereits jetzt mehr als in der kompletten Vorsaison (8). Die Steirer gewannen jede ihrer drei Auswärtspartien in dieser Spielzeit in der Meistergruppe und erzielten dabei immer mindestens drei Tore (insgesamt 10).Aufzählung

gewann seiner in dieser Saison – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt und bereits jetzt mehr als in der kompletten Vorsaison (8). Die Steirer gewannen jede ihrer drei Auswärtspartien in dieser Spielzeit in der Meistergruppe und erzielten dabei immer mindestens drei Tore (insgesamt 10).

