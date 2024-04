Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht Austria Lustenau am Dienstag, gab es vier Tage später zum Ende der "englischen Woche" in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga schon wieder den nächsten Rückschlag für den RZ Pellets WAC, der mit der 0:2-Niederlage gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht nur seit Mitte Februar auf einen Heimsieg wartet (3U, 2N), sondern nun auch um Platz 2 in der Qualigruppe und damit das BL-Europacup-Playoff-Halbfinale bangt. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lavanttaler Lager. Siehe auch aus dem Linzer Lager.

Dienstagabend in Bregenz gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau mit einem Traumtor noch umjubelter Matchwinner beim 2:1-Auswärtssieg, kam Thierno Ballo gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht zum Zuge. Mit dem 2:0-Sieg liegt der Aufsteiger nur noch drei Punkte hinter dem QG-Zweiten WAC, hat obendrein ein "*" und gewann das direkte Duell gegen die Kärntner (2S, 1U, 1N). Gegen die BWL noch das Auftaktspiel in Runde 1 verloren hatte Ende Juli. So schließt sich der Kreis...

„...wenn du 60 Minuten nicht am Spiel teilnimmst."

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC):

…über das Spiel: „Wir haben heute verdient verloren, Gratulation an Blau Weiss. Sie haben uns gezeigt, wie man spielen und kämpfen muss. Wir sind schlecht in das Spiel gestartet, haben unerklärliche Abspielfehler gemacht, haben nach hinten gespielt und fast einen Elfmeter verschuldet, gehen dann mit 0:1 in Rückstand. Das sind Muster, die man erkennt, die voriges Jahr da waren, als wir gegen den Abstieg gespielt haben. Dann ist es so, dass die Mannschaft ängstlich nach vorne gespielt hat, viele Bälle zurückgespielt hat, kaum Bälle vorne gehalten hat. So kann man keine Punkte machen.

Man hat nach dem schlechten Start gemerkt, dass die Mannschaft reagiert hat. Dass die Zuschauer nicht erfreut sind, über so ein Spiel ist auch klar, dass sie pfeifen ist verständlich, wenn du 60 Minuten nicht an dem Spiel teilnimmst. Man hat aber schon gemerkt, dass die Mannschaft reagiert und ängstlich gespielt hat, nach vorne hin langsam gespielt hat. Das Selbstverständnis hat gefehlt und deswegen war es für die Spieler vorne natürlich schwierig.“

…darüber, welche Lösungen er jetzt mit der Mannschaft finden will: „Ich werde ganz normal und ruhig mit der Mannschaft weiterarbeiten. Wir werden ein paar Dinge besprechen, werden natürlich die Situationen am Beginn des Spiels besprechen, wie wir ins Spiel gestartet sind. Dann werden wir wieder Mechanismen erarbeiten, die wir letztes Jahr schon hatten nach so einer Phase, wo wir uns wieder aufstellen und aufrichten, wenn etwas passiert. Das 0:1 war relativ zeitig zu Beginn, das haben wir uns fast selbst gemacht. Dann so zu zerfallen, das kann ich nicht akzeptieren.“

“Vorne zu harmlos und hinten schenken wir die Tore her”

Domink Baumgartner (Abwehrchef RZ Pellets WAC): "Wir sind ganz schlecht jeweils in die Hälfte gestartet. Es ist natürlich sehr schwer, wenn du gleich mit zwei solchen Fehlern den Gegner quasi zum Tor einlädst. Dann haben wir es die erste Halbzeit nicht geschafft, das Spiel irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Es war ein Hin und Her.

In der zweiten Halbzeit kommen wir raus, haben schon eine neue Energie auf dem Platz gehabt, dann aber wieder ein ganz dummes Gegentor gekriegt. Schlussendlich sind wir vorne zu harmlos, haben zu wenig Durchschlagskraft und müssen von demher Linz gratulieren."

„Vielleicht benötigt das Team drei Runden vor Schluss einen frischen Impuls“

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Leistung des WAC in der Qualifikationsgruppe: „Ich glaube, dass Präsident Riegler sicher nicht zufrieden ist. Jetzt ist auch das letzte Saisonziel gefährdet, dass man noch die Möglichkeit hat, um internationale Plätze mitzuspielen über das Playoff. Daher könnte es durchaus sein, dass da etwas passiert. Vielleicht benötigt das Team drei Runden vor Schluss einen frischen Impuls.

Der Trainer hat das auch gesagt, das will er seiner Mannschaft über Training und Gespräche noch einmal vermitteln, damit man das Minimalziel schafft. Es ist auch der Trainerjob schlechthin, dass du in schwierigen Situationen dein Team aus dem Sumpf herausholst. Wenn er das nicht schafft, wird es für Blau Weiss vielleicht leichter sein, den Platz zu holen, als für den WAC.“

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL