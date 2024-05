Klassenerhalt (vorzeitig!) gesichert, "Vorarlberg hinter sich", etwa Europa vor sich beim FC Blau-Weiß Linz? Zu neuen Zielen & Taten beim Klub an der Donaulände, der es - wieder mal - geschafft hat nach sportlich prekärer Situation (monatelange Sieglos-Serie) das Ruder herumzureißen. Ruhe & Selbstverständnis als Energie-Elexir beim Aufsteiger, vorgelebt von Cheftrainer Gerald Scheiblehner. Ligaportal fragte beim 47-jährigen, gebürtigen Linzer, der seit 1. Juli 2021 bei den Blau-Weißen auf der Kommandobrücke ist, mal nach, wie die Ziele für die verbleibenden drei Runden der Saison 2024/25 sind... darf´s noch etwas mehr sein?

Geht der Blick für Gerald Scheiblehner und sein Team nach oben bzw. über die Bundesliga-Playoffs etwa noch nach Europa? Zwei Linzer Klubs im Europacup in der Saison 2024/2025 ist durchaus möglich und nach den jüngsten Siegen in der "englischen Woche" beider Stadtrivalen keine Utopie mehr...

"Haben drei absolute Bonusspiele vor uns"

Fakt ist, dass der derzeit Qualifikationsgruppen-Tabellenzweite RZ Pellets WAC seit Wochen schwächelt und nur einen Dreier aus den vergangenen neun Spielen holte. Dabei sieben Punkte aus sieben Partien in der Finalrunde. Zum Vergleich Blau-Weiß Linz = zehn. Die Oberösterreicher wittern nach zwei Siegen en suite ihre Chance, haben 19 Punkte und den "Stern", liegen nurmehr drei Punkte hinter den Lavanttalern (ohne Stern)! Die außerdem das direkte Saison-Duell gegen die Blau-Weißen verloren haben (1S, 1U, 2N) und nun vor einem schweren Auswärts-Doppel (in Altach und Wien-Favoriten) stehen, ehe final die formstarke WSG Tirol kommt.

Die ist am kommenden Samstag zunächst erstmal Gast in Linz (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und wittert sicher auch bei Punktgleichheit mit den Blau-Weißen eigens ihre Chance. Nach dem Spiel gegen die Wattener geht es für die Stahlstädter nach Lustenau bzw. Bregenz, ehe in der letzten Partie der Qualigruppe Austria Wien im Hofmann Personal Stadion gastiert und dann womöglich personell rotiert bzw. Stammkräfte für das dann anstehende Bundesliga-Playoff schont.

Bei dem - wer weiß - vielleicht ja sogar der FC Blau-Weiß Linz dabei sein wird... wenn Ronivaldo & Co. weiter im Flow bleiben und eine "Zugabe" wirklich wollen?!

"Wäre großartig, wenn wir am Ende die Meisterschaft noch verlängern könnten"

Was meint der Aufstiegs- und Cheftrainer der Blau-Weißen?

Gerald Scheiblehner: "Für uns ist es jetzt eine neue Ausgangssituation. Wir brauchen gottseidank nicht mehr auf Austria Lustenau oder Altach schauen und haben drei absolute Bonusspiele vor uns. Da wollen wir natürlich so viele Punkte wie möglich sammeln. Vor allem aber gute Leistungen bringen, damit wir von der herausragenden Unterstützung unserer Fans an sie was zurückgeben. Wir haben am Samstag ein wichtiges Spiel gegen die WSG Tirol. Mit einem Sieg können wir wirklich vorne nochmal andocken.

Als Sportler setzt man sich immer wieder neue Ziele. Es wäre natürlich großartig, wenn wir am Ende die Meisterschaft noch verlängern könnten. Um zumindest ein Spiel (Anm.: Bundesliga-Europacup-Playoff-Halbfinale, Qualigruppen-Erster vs. Zweiter am Donnerstag, 23. Mai). Wir werden alles dransetzen und ich bin auch guter Dinge, dass wir weiterhin erfolgreich Fußball spielen."

Gekommen um zu bleiben!!! Herzlichen Glückwunsch an Spieler, Trainer, Trainer- & BetreuerInnenteam, MitarbeiterInnen, Sponsoren, FunktionärInnen und Fans - wir bleiben in der Bundesliga!

