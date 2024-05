"Glückwunsch an Sturm Graz zum Cupsieg. Sehr enges Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, wenig Torchancen. Eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung, danke", resümiert SK Rapid-Coach Robert Klauß die 1:2-Niederlage im vorhin zu Ende gegangene UNIQA ÖFB-Cup-Finale gegen Titelverteidiger SK Sturm Graz (siehe Spielbericht). Vor allem über die Situation vor dem Siegtreffer von Tomi Horvat, als Leopold Querfeld von Mika Biereth gefoult worden sein soll, echauffierte sich der grün-weiße Übungsleiter im Nachgang maßlos...

"Jede Entscheidung heute am Platz war furchtbar, das war die Krönung"

"Es gibt neun Schiedsrichter, die auf Foul für uns entscheiden und einen, der gegen uns entscheidet. Den hatten wir heute wieder am Platz. Herzlichen Glückwunsch. Ein Cup-Finale so zu entscheiden, das ist der komplette Wahnsinn. Er zieht ihn komplett runter. Da brauchen wir uns nicht mehr über Leistungen zu unterhalten. Jede Entscheidung heute am Platz war furchtbar, das war die Krönung. Keine Lust mehr, wirklich", betonte der Deutsche im Nachgang im Interview gegenüber dem ORF.

SK Sturm Graz-Trainer Christian Ilzer entgegnete nur: "Sturm Graz war heute und über die gesamte Saison der verdiente Sieger."

Fotocredit: Josef Parak