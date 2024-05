Austria Wien Trainer Michael Wimmer erwartet, dass seine Mannschaft beim Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau ein anderes Gesicht zeigt als zuletzt gegen Altach (2:2) und Tirol (0:1): „Es geht in diesem Spiel darum, Verantwortung zu übernehmen und ein anderes Gesicht zu zeigen. Es werden wieder Fans dort sein, die den weiten Weg auf sich nehmen und von Wien nach Lustenau fahren – deshalb ist alles andere als einhundert Prozent Leidenschaft verboten.“

Die Ausgangssituation in der Qualigruppe ist trotz der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse weiterhin gut. Aktuell liegt Austria Wien (26) in der Tabelle vier Punkte vor dem WAC (22), sowie sieben vor FC Blau Weiß Linz (19) und kann daher mit einem Sieg in Lustenau die Teilnahme am Playoff-Halbfinale fixieren. Kommende Woche empfangen die Veilchen in der Generali-Arena den WAC, zum Abschluss geht es auswärts gegen Blau Weiß Linz.

Nachdem sich Sturm Graz den Cup-Titel sicherte und der Cup-Sieger damit definitiv aus den Top fünf der Bundesliga kommt, ist fix, dass im Playoff-Halbfinale der Erste der Qualigruppe zu Hause gegen den Zweiten spielt. Der Sieger spielt dann im Playoff-Finale in Hin- und Rückspiel gegen den Fünften der Meistergruppe. Es geht um das letzte Europacup-Ticket, mit dem man in der kommenden Saison in Q2 der Conference League startet.

"Mentalität, Charakter, Leidenschaft & Gier"

„Das Ziel ist, dass wir die Qualigruppe gewinnen und das Playoff spielen. Dafür ist es wichtig, dass wir am Freitag drei Punkte holen“, sagt Trainer Michael Wimmer, der dafür eine bessere Leistung als zuletzt gegen Altach (2:2) und Tirol (0:1) fordert:

„Unser Anspruch muss sein, jedes Spiel unbedingt gewinnen zu wollen – das hat man in diesen beiden Spielen nicht wirklich erkennen können. Wir haben klar angesprochen, dass es nicht reicht, mit 80 bis 90 Prozent zu spielen: Wir brauchen von der ersten bis zur letzten Minute einhundert Prozent. Es geht um Mentalität, Charakter, Leidenschaft und Gier“, erklärt Wimmer.

Gegner Austria Lustenau kämpft noch gegen den Abstieg und bräuchte am Freitag einen Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Das macht den Gegner sehr gefährlich. Ich erwarte eine sehr aktive Lustenauer Mannschaft, die alles versuchen wird, dieses Spiel zu gewinnen. Wir müssen denselben Willen wie Lustenau aufbringen“, sagt Michael Wimmer.

Personal-News

Dominik Fitz (5. Gelbe) und Johannes Handl (9. Gelbe) fehlen gesperrt. Luca Pazourek (Muskelfaserriss), James Holland (Muskelfaserriss im Rücken), Lucas Galvao (Adduktoren) und die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger & Marko Raguž fallen verletzt aus.

„Nichtsdestotrotz fahren wir mit einer Truppe nach Lustenau, die weiß, worauf es ankommt. Mit Aleksa Ilić (19) und Sanel Šaljić (18) sind zwei junge Spieler von den Young Violets bzw. Stripfing dabei, die sich mit ihren starken Trainingsleistungen bei der Kampfmannschaft für einen Platz auf der Ersatzbank empfohlen haben“, sagt Trainer Michael Wimmer. Marvin Potzmann & Fisnik Asllani, die zuletzt ihre Comebacks feierten, waren wieder mit an Bord als sich der Mannschaftsbus Freitag-Mittag in Richtung Vorarlberg in Bewegung setzte.

Foto: Josef Parak