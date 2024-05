Das Alter nicht vor Toren schützt, weiß man beim Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz längst, seit Ronivaldo seit Sommer 2022 bei den Stahlstädtern spielt. Was man wochenlang allerdings nicht wußte, wie geht es mit dem 35-jährigen, gebürtigen Brasilianer weiter, dessen Vertrag ja bis zum Saisonende 2023/24 datiert war? Doch nun frohe Kunde für alle Blau-Weiß-Fans: Der Tabellenneunte der ADMIRAL Bundesliga gibt einen Tag vor dem Heimspiel gegen die WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) bekannt, dass der seit 16. Februar österreichische Staatsbürger seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert.

Ist gekommen, um zu bleiben, und zu weiteren Taten & Höhenflügen mit dem FC Blau-Weiß Linz bereit: Toptorjäger & Publikumsliebling "Superman" Ronivaldo.

„Ronivaldo war in letzten beiden Saisonen sehr wichtiger Baustein unserer Mannschaft"

Der 35-Jährige (geb.: 24.03.1989 in Orós) kam im Sommer 2022 vom FC Wacker Innsbruck zu den Blau-Weißen und zählt seither zu den Stammspielern im Scheiblehner-Team. In bisher 63 Pflichtspielen traf Ronivaldo, der in seiner Heimat unter dem Künstlernamen "Val Ceará" spielte, 32-mal für den FC Blau-Weiß Linz. Erst im letzten Jahr wurde er in der zweiten Liga zum Torschützenkönig gekrönt. In der aktuellen Bundesliga-Saison stehen in 27 Einsätzen neun Tore und vier Assists zu Buche - siehe auch Torschützenliste.

„Ronivaldo war in den letzten beiden Saisonen ein sehr wichtiger Baustein unserer Mannschaft, da er neben seinen vielen Toren auch mit viel Einsatz und großer Leidenschaft alles für unseren Klub gegeben hat. Umso schöner ist es, dass er auch nächste Saison wieder für uns auf Torjagd gehen wird“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

Ronivaldo, der im Sommer 2022 aus dem "Heiligen Land" kam, fühlt sich mit seiner Familie wohl in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

„In Linz konnte ich mir meinen großen Traum Bundesliga zu spielen, erfüllen"

Ronivaldo: „Fußball ist meine große Leidenschaft. Umso mehr freue ich mich, ein weiteres Jahr für den FC Blau-Weiß Linz zu spielen. Ich fühle mich in Linz mit meiner Familie sehr wohl. Hier konnte ich mir auch meinen großen Traum Bundesliga zu spielen, erfüllen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr Bundesliga gemeinsam mit der Mannschaft und den großartigen Fans."

Ronivaldo spielt auch nächste Saison

